10 SPECTACLES À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

Les rues peintes d’affiches, de multiples coloris aux formes invraisemblables, des êtres exotiques, des spectacles de rues insolites, nos sacs remplis de milliers de tracts que nous n’avons pas osé refuser… Bienvenue dans la 73ème édition du Festival OFF d’Avignon !

Trop de choix, un obstacle ?

Comme chaque année en juillet, la ville d’Avignon se transforme, se pomponne, pour un mois de fête, de découverte, de diversité mais surtout de culture. Et qui dit festival d’Avignon dit : choix ! Ou plutôt, l’insurmontable tri…

En effet, nous allons encore passer des heures à nous questionner, à analyser, à éplucher tous les spectacles pour essayer de trouver la perle rare. Et finalement, passer tellement de temps à décomposer cette bible de 50kg qu’est le catalogue, qu’en fin de compte, nous restons là, à flâner dans les rues, telle des âmes en quête de sens…

Heureusement pour vous, moi, Sullivan, de Radio Campus Avignon, a eu la chance de voir moult représentations, pour pouvoir vous proposer le meilleur à voir en ce début de Festival d’Avignon!

Disclaimer : Je rappelle que les spectacles ne sont pas classés par ordre de préférence, et que cela ne représente que purement mon humble avis personnel et ce à quoi je suis sensible, je vous invite donc à m’envoyer la pièce que vous avez préférée pour un second article ! À vos agendas !

Ps : Cliquez sur le noms des spectacles !

Un merveilleux mélange de chant, d’opéra et de poésie grandiose guidé par un duoténébreux dans une atmosphère mesquine, délurée et accessible à tous et toutes. Bluffant !

● Un texte poétique très technique

● Une agilité de la langue maîtrisée

● Un humour rusé

● Un pianiste talentueux

● Une mise en scène efficace

Un hymne à l’amour et à la vie incroyable sur l’infinie variété du monde animal et ses pratiques sexuelles, de quoi questionner l’étroitesse de notre imaginaire sur Dame Nature grâce à de curieux costumes et un humour burlesque ! Surprenant !

● Des costumes farfelus

● Des moments inattendus

● Une réflexion profonde sur la Nature

● Une dose d’amour pur

● Un questionnement sur la norme

Un retour magistral dans le temps à travers le prisme des souvenirs des animaux ayant vécu sur notre chère Terre. L’histoire de notre univers façon théâtre scientifique, un voyage spatial à travers le temps. Fascinant !

● Une mise en scène visuelle réussie

● Une vulgarisation scientifique intéressante

● Une relativisation de la vie

● Une présence sur scène remarquable

Qui ne s’est jamais posé la question : “D’où viennent tous ces mots complexes ?” Une conférence-spectacle drôle et décontractée sur ce chaos qu’est l’orthographe française, conduite par un malin duo visant à nous faire revoir notre manière de communiquer… Passionnant !

● Une ouverture sur un débat contemporain

● Une ébauche à notre esprit critique

● Une réflexion sociétale

● Une analyse historique et futuriste

● Un duo perspicace

Une pièce de cabaret théâtre sexy où les clichés ainsi que les “normes” se brisent. Elle concilie le séduisant et la lutte sociale, dans un show mêlant critique danse, musique, humour, puissance et humanisme, et cela nous donne envie de rire et de pleurer dans une seule représentation. Admirable !

● Une performance séduisante

● Un charisme poignant

● Un combat contemporain

● Un sujet qui nous concerne tous

La mise en scène d’une histoire vraie héroïque, avec une habileté du suspens efficace. Nous sommes plongés dans le récit, grâce à nos deux compagnons de voyage nous contant cette aventure incroyable à des milliers de kilomètres dans les cieux. Palpitant !

● Une ambiance stressante parfaite pour le suspens

● Une histoire réelle à sensation forte

● Un biopic de héros

● Une amorce de l’aéronautique

Un cabaret burlesque commandé par 3 personnages atypiques. Un cocktail de musique, d’humour, de scènes affriolantes et d’effeuillage érotique entrecoupés d’épisodes profonds d’aveux intérieurs. On y voit des êtres sensibles, touchés par la violence du monde et un visuel nous transportant dans un univers où les barrières n’existent pas, où tout est possible. Osons nos différences !

● Une lutte des genres

● Des shows sexy

● Un accès à une ouverture d’esprit supérieur

● Un univers de paillettes et de sensibilité

● Une parenthèse hors du temps

de Christèle Perrot au Théâtre de l’Observance

crédit photo : Julien Ginoux

L’Histoire d’une Renaissance, d’une prise de conscience de ses aspirations profondes, d’un cheminement vers une conscience de son être. Comment s’aimer soi-même dans un monde où le mot d’ordre est profit. Un one woman show autobiographique vous donnant envie de suivre la voie que vous avez toujours rêvée mais jamais osée… Vivifiant !

● Une vague de plénitude

● Une réflexion sur le monde du travail

● Comment s’aimer soi-même pour aimer autrui

● Une invitation à prendre le temps de vivre

● Une critique écologique

Une représentation d’une sensibilité rare, l’écriture et l’amour, comme vaccin et comme poison à la fois. 24 lettres écrites en 24 heures qui feront surgir des centaines de pensées, entre féminisme naissant et l’art comme vecteur de passion, ici, toutes nos émotions sont en alerte… Romanesque !

● Une oeuvre tendre et destructrice

● La découverte de l’essence d’un être

● Une réflexion sur l’art chez les hommes

● Une aurore de liberté

● Un rayonnement féministe

Cinq acrobates complices jouant avec le temps et la gravité, cinq sauteurs à l’adresse féline cabriolant sur la scène. Entre voltige et technique, ce spectacle nous donne une interprétation libre sur le temps, le quotidien, le destin et les rencontres, on se plaît à être émerveillé par des contorsions impossibles et des jeux de jambes magiques… Prodigieux !

● Des enchaînements enivrants

● Des roulades sensationnelles

● Une mise en scène précise et pointilleuse

● Une légèreté mystérieuse

● Une odyssée temporelle

La culture pour tous

Parce que la culture pour tous est un combat, je vous invite à profiter de la chance de pouvoir jouir du théâtre de manière abordable et libre à Avignon lorsqu’on est jeune et étudiant, grâce au Pass Culture, Patch Culture ou si vous avez – de 25 ans vous pouvez obtenir la carte d’abonnement du Festival pour 5€ ou 9€ et elle vous octroie 30% de réduction sur tous les spectacles !

N’hésitez donc pas à réserver vos places par téléphone ou sur les liens qui sont disponibles, à me soumettre vos pièces préférées pour un second article, et à télécharger l’application “To See Or Not To See” pour soutenir les artistes qui vous plaisent et leur permettre de continuer à exister.

Bon festival à toutes et à tous !

Sullivan Gautier