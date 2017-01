5 albums à ne pas manquer en 2017

L’année 2017 commence et avec elle son lot de pépites musicales. Entre rock indé, rock électro et influences diverses nous avons sélectionné 5 albums à ne surtout pas manquer cette année.

Foxygen – Hang

Hang, c’était le nom du morceau qui clôturait … And Star Power, le dernier album des Américains de Foxygen. C’est aussi le nom de leur nouvel album qui sort le 20 janvier chez Jagjaguwar. Imparables musiciens studio -Jonathan Rado l’une des deux têtes pensantes du groupe ayant aussi bossé sur le dernier album des Lemon Twigs en 2016- mais aussi bêtes de scène, nous gardons encore un souvenir ému de la performance anarchique des 9 musiciens sur la scène du This Is Not A Love Song Festival en 2015.

Temples – Volcano



Trois années ont passé depuis leur premier album Sun Structures. Les quatre anglais ressortent de leur temple avec un nouvel album, Volcano, prévu pour le 3 mars prochain. Un premier single tubesque, Certainty, est déjà sorti, avec des accents synthétiques qui évoquent immédiatement Currents le dernier Tame Impala …

Anna – May



Pas facile de retrouver Anna sur internet, faute de référencement. Surtout quand l’album qui sort en février porte pour titre « May » ! Quoi qu’il en soit Pavement, le premier des 10 titres de ce nouvel album rose bonbon nous a réjouit et s’est directement retrouvé dans notre playlist du mois de janvier. Ce troisième LP sort donc en février chez Howlin Banana Records qui nous avait déjà bien enthousiasmé avec Gloria et Brace ! Brace !.

Group Doueh et Cheveu



Cross-over improbable, mais pas si surprenant que ça, entre Doueh chanteur-guitariste sahraoui, fan de Jimi Hendrix et James Brown, qui a commencé à enregistrer ses cassettes au début des années 80, (Les Inrocks reviennent sur son histoire dans cet article de 2008), et les super Bordelais de Cheveu. On n’en sait pas plus pour l’instant sur ce disque qui sort le 3 février chez Born Bad Records, qui en parle comme d’ « un disque enregistré en toute simplicité au fin fond du Sahara… ». Soulignons au passage la superbe pochette signé Elzo Durt.

Poni Hoax – Tropical Suite

Magnifique album, qui décline de manière très cinématographique les trois thèmes de Tropical Suite. Difficile sans la voix touchante et charismatique de Nicolas Ker, d’imaginer qu’il s’agit là d’un album de Poni Hoax. Certains morceaux se démarquent des autres comme The Music Never Dies ou le troisième Tropical Suite qui clôt le disque. Un 12 titres d’une grande justesse que nous avons hâte de voir défendu sur scène. L’album sort le 3 février sur Pan European Recording.

Gaël Bouquet