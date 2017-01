Aaron à l’Autre Scène du Grand Avignon

Samedi soir sur l’Autre Scène du Grand Avignon de Vedène s’est tenu le concert de AaRON avec en première partie Le SuperHomard, à l’occasion de la sortie de leur nouvel album « We cut the Night », sorti officiellement en septembre 2015.

A peine sommes-nous entrés dans la salle que le concert de SuperHomard commençait.

Le SuperHomard c’est un groupe de pop perdu quelque part entre le printemps et l’été, surfant langoureusement sur des notes wavy. Ce soir, c’est leur album Maple Key, sorti début 2015, qu’ils nous présentent. Christophe Vaillant, à l’origine de ce projet tropical, s’est entouré de trois musiciens aussi charismatiques que talentueux. Malgré des morceaux un peu répétitifs, la grande scène leur sied à merveille, le tout souligné par un subtil jeu de lumières orange et rose nous projetant directement sur le sable fin de quelques lointaines îles paradisiaques.

Le duo AaRON nous plonge quant à lui dans un magnifique spectacle nocturne. Leur nouvel album, ce n’est pas seulement du sonore. Il s’inscrit également dans un univers visuel très travaillé, en composant de manière cinématographique et en construisant un show live très axé sur les lumières. C’est dans cet objectif cinématographique qu’AaRON se voit inviter le très talentueux acteur, producteur, réalisateur et scénariste John Malkovitch, avec lequel ils travailleront en étroite collaboration tout au long de la réalisation de cet opus.

En live, c’est la compagnie Junzi Arts qui a créé le show lumineux sur mesure destiné à cette tournée. C’est tout simplement le spectacle de lumières de concert le plus hypnotisant que j’ai pu admirer à ce jour. On y voit, entre autre, des lasers reproduisant un voile bleu ondulant au-dessus de la tête des artistes, donnant l’impression que ces derniers sont en dessous du niveau de l’eau. AaRON arrive à transporter un public à l’origine très peu réceptif, à le faire danser, à le faire pleurer. Des morceaux très électriques accompagnés d’un chanteur à la bonne humeur contagieuse et de traits de lumières droits et tranchants, des musiques baignant dans des halos pastels, murmurées dans un souffle. Un univers à la fois céleste et océanique, un public conquis. Alors que j’étais de prime abord plutôt sceptique en allant voir ce concert, j’en ressors agréablement surprise, des paroles pleins les iris et les oreilles remplies de lumières (comme dirait Dooz Kawa).

AaRON est maintenant bien loin de Lili, et revient avec un nouvel album complètement différent, fruit de cinq années de voyage en quête d’inspiration. Pari réussi.

Pour les curieux, voici les prochaines dates de Aaron :

– Mardi 29 novembre à Bruxelles, Salle de la Madeleine

– Mercredi 30 novembre à Dunkerque, Le Kursaal

– Jeudi 01 décembre à Luxembourg,

– Vendredi 02 décembre à Bruay-la-Buissière, Espace Culturel Grossemy

– Dimanche 04 décembre à Lyon, Le Transbordeur

– Jeudi 08 décembre à Istanbul, Le Babylon

– Samedi 10 décembre à St Lô, Le Normandy

– Jeudi 15 décembre à Lille, Le Théâtre Sébastopol

– Vendredi 16 décembre à St Chamond, Salle Aristide Briand

– Samedi 17 décembre Thonex, Salle des Fêtes

– Samedi 07 janvier Chauny, Le Forum

– Mercredi 18 janvier à Paris, Salle Pleyel

Et celles de Le SuperHomard :

– Vendredi 25 novembre à Bordeaux, L’I-Boat

– Samedi 26 novembre à Foix, Achil Café

– Vendredi 09 décembre à Avignon, Le Délirium

– Samedi 10 décembre à Sète, Baz’r Festival (Théâtre de la Mer)

Chloé Crozat