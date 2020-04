“C’est quoi le bonheur pour vous ?” – Un documentaire qui nous transporte

Le bonheur est un concept débattu depuis des millénaires. Chacun sur Terre a sa propre définition forgée par ses expériences et par sa pensée. Aujourd’hui Radio Campus souhaite partager avec vous une belle découverte : un documentaire sur le bonheur, mais aussi, une aventure humaine, réalisé par Julien Peron et Laurent Queralt.

Julien Peron, un homme surprenant.

C’est un homme aux mille facettes. Son premier voyage d’un mois aux États-Unis, à l’âge de 12 ans a été une révélation et le début d’une grande aventure. Champion de France de Kung Fu en 1999, il crée quatre ans plus tard, à seulement 23 ans, le réseau NEOTRAVEL, qui regroupe des agences de voyage et d’hébergement autour du bien-être et de l’éco-responsabilité. Et en parallèle, il lance l’agence de communication NEO-BIENETRE, dédiée aux thérapeutes.

En 2015, il crée L’école de la Vie, une école alternative dédiée aux enfants. Mais le projet va se transformer en festival ouvert à tous, autour d’écoles alternatives, de la nature et du bien-être. La première édition s’est déroulée à Montpellier, et la prochaine est programmée pour septembre 2021. Son premier film documentaire a d’ailleurs été réalisé avec Laurent Queralt en 2018 sur le projet.

En 2017, le Congrès Innovation en Éducation voit le jour. Le but est d’échanger et de réfléchir pour tendre à une éducation meilleure. Pour lui, l’éducation est un grand enjeu dans le chemin du bonheur. A ses yeux, il faut accompagner les enfants, dès leur plus jeune âge, dans la connaissance de soi-même.

Passionné de vélo, de développement personnel, de méditation et de yoga, Julien Peron est un aventurier de la vie cherchant à apporter sa contribution pour un monde meilleur.

Depuis 2013 il travaille sur le projet de ce film documentaire que nous vous présentons aujourd’hui.

Pour tout savoir de lui (rubrique ‘qui suis-je’), et de ses projets, nous vous renvoyons à son site : https://www.citationbonheur.fr/.

Des milliards d’individus, des milliards de définitions

“C’est quoi le bonheur pour vous ?” est un documentaire de 1h20, qui a pris quatre ans pour voir le jour : 300 heures de vidéos, aucune équipe de tournage, plus de 1 500 interviews et 800 000 kilomètres à travers 25 pays…

L’objectif :

“réveiller les consciences et semer les graines du bonheur”

Julien Peron

L’initiative est apparue en 2013. Julien Peron était au Canada, chez l’habitant et le bonheur est entré dans la conversation. C’est alors que l’aventure démarre : interroger, interviewer les personnes qui croisent son chemin, des philosophes, auteurs, scientifiques, coachs… Comprendre ce qu’est le bonheur grâce aux perceptions et aux différentes interprétations de pensée.

Le documentaire est a été monté et co-réalisé par Laurent Queralt. Sorti en octobre 2017 dans 350 salles de cinéma, plus d’un million de spectateurs ont pu le découvrir.

Mais si nous partageons cette belle découverte avec vous ; c’est parce que Julien Peron a décidé de rendre ce témoignage de vie disponible sur sa chaîne Youtube pendant toute la durée du confinement : https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM. Il a déjà été visionné plus de 600 000 fois.

Une petite graine dans les esprits

Ce documentaire est un peu comme un voyage initiatique pour le spectateur. Il nous touche par sa simplicité et par son humanité. Il nous transporte à l’ intérieur de nous-même, grâce aux images et récits.

Nous vous conseillons de prendre un moment pour le regarder. Dans un endroit confortable, laissez- vous bercer par les paroles, laissez votre esprit s’imbiber de ce que vous apprendrez.

Ce film documentaire est une petite graine qui germe dans notre esprit et cœur et nous aide à grandir.

N’hésitez donc pas à le partager.

Le site de Julien Peron : https://www.citationbonheur.fr/

Chaîne Youtube de Julien Peron, Neobienêtre : https://www.youtube.com/channel/UC8W8jHCipcScGre1d1_q3NA

Le lien du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM&t=18s

– Youna B

