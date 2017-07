“Circuits”: moment onirique pour danseur amoureux

C’est un voyage, en solitaire, que propose David Rolland aux spectateurs de « Circuit » qui se joue jusqu’au 18 Juillet de 10h à 13h30 au château Saint-Chamand. Un voyage qui parle autant de mouvement que d’immobilisme, qui parle de soi mais aussi des autres, qui évoque l’urgence tout en soulignant l’attente. Grâce à un système impressionnant de rail actionnant des draps blancs, le spectateur, seul, est coupé du reste du plateau. Un casque a été placé sur sa tête avant le début de la représentation. Le spectateur est invité à suivre les indications entendues et à se déplacer au fur et à mesure des ouvertures et des fermetures de l’espace. Sur le plateau, on retrouve deux danseuses qui évoluent tout à côté du spectateur toujours autant livré à lui-même dans ce dédale de lumières et de mouvements. La proximité avec les artistes est saisissante, on est amené à faire quelques pas avec eux, suivre leurs mouvements, en bref, vivre la vie d’un danseur. La chorégraphie des draps, des danseuses et des lumières est synchronisée dans un ballet remarquable et ininterrompu. Dans le casque audio, on parle du regard de l’autre, de la prise de conscience de soi et sa place dans l’espace mais aussi de l’importance de l’ouverture au monde. Un guest-star est aussi présent, à tous les moments de ce circuit onirique ; mais motus : il faut garder la surprise. Et grâce à un astucieux système de navette assurée par la compagnie, vous n’aurez même pas à prendre votre voiture ! Un seul regret persiste : on ne peut pas applaudir à la fin.

Réservation obligatoire: 06 69 61 30 00 Tarif: 12 euros

Guillaume CARLIN