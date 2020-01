Come back to House

Pourtant mère de la culture Rave, et courant en vogue dans les années 90 et 2000 la House Music reste souvent boudée, au bénéfice de la Techno. Avec le streaming sur Internet, la House connait un regain de popularité.

La décennie 2010 a été marquée par une augmentation de l’offre en musique électronique, des artistes commerciaux comme David Guetta ou Steve Aoki, la scène Techno se produit dans de nombreux clubs et festivals et on y retrouve de nombreux producteurs, Laurent Garnier, Paula Temple ou I Hate Models. Qu’en est il de la House ce courant descendant du disco né à Chicago.

Qualifiée de musique d’ascenseur par de mauvaise langue, elle est surtout diffusée dans les clubs et festivals parisiens. On dénombre un certain nombre de tête d’affiche l’allemande Cinthie, Peggy Gou, ou Kerri Chandler.

Kerri Chandler – Mommy What’s a record

En dehors de cette poignée de producteurs, la scène house se fait principalement connaitre sur les sites de streaming et les réseaux sociaux. Le groupe Chineurs de House collecte quotidiennement de nombreux titres old school et new school. Un grand nombre de chaines Youtubes et SoundCloud comme Houseum ou Slav., rassemblent de nombreuses pépites réalisées par des bedroom producers. Parmi ces talents on peut citer Bwi-Bwi, Niuored, ou UC Beatz.

Bwi-Bwi – Insight

Certaines chaines font la part belle aux titres qui ont traversé les années 90 et début 2000, d’autres se consacrent seulement à certains genre de House comme la Deep House ou le Garage (ancêtre de la Dubsteb).

Todd Edwards – Ooh Baby

Grâce à l’activité de ces chaînes la House est loin de devenir has-been. Énergique et envoûtante elle est le genre de musique que l’on peut écouter en soirée comme chez soi. De plus n’ayant pas la même « hype » que la Techno elle a échappé à une certaine uniformisation. Il est facile de trouver un son plutôt planant pour le matin, puis trouver un titre plus énergique à passer en soirée. Enfin les plus sceptiques se laisseront séduire par la bande originale du film Eden sortit en 2014 qui relate l’histoire de la House française des années 1990 aux années 2010.

Vous trouverez ici une sélection mêlant compositions Old School et pépites récentes :

iamalex – 1998 (ft. Hazy Year)

Junktion – Old Souls

Joss Moog – Rush

Brieuc – Port Schlag

24 Hour Experience – Together

MK – MKappella

– Bruno H.