Cueilleurs de Contes pour un voyage poétique autour du monde

Se lancer dans une aventure poétique le temps d’une représentation, c’est ce qui est proposé par le spectacle Cueilleurs de Contes, tous les jours à 18h15 à l’École du Spectateur.

Qui a dit que les contes étaient réservés aux enfants ? C’est dans un voyage aux quatre coins du monde que nous invite le spectacle Cueilleurs de Contes, joué tous les jours dans la cour de L’École du Spectateur. La compagnie Al-Andalus propose à chacun de se plonger dans l’histoire de contes oubliés mais surtout inconnus du grand public. Dame plume, Ombline, maître Paille et maître Yardani proposent de nous faire découvrir des contes venus d’Afrique, d’Inde, du Japon et même du Brésil.

Dans cette pièce, les trois comédiens sur scène sont de grands voyageurs. Les contes, ils les ont tous appris au cours de multiples voyages sur les 5 continents. Ils font une halte spécialement à Avignon pour faire partager au public leur connaissance du monde et des histoires qui ont traversé les siècles par le bouche à oreille.

La mise en scène de ces contes est très particulière. Le spectateur se retrouve dans une discussion entre trois personnages. Chaque conte se voit inséré entre des moments de vie pouvant paraître habituels pour des voyageurs, des sherpas. Les contes ne sont pas uniquement racontés comme des parents pourraient le faire à leurs enfants, ils sont joués. Ces contes sont le moyen de mettre en avant que chacun est différent, que cette différence n’est pas un problème mais qu’elle crée un monde aux multiples facettes. Ces différences, rassemblées forment une même réalité. Notre vie se construit à travers diverses expériences. Chacune est unique mais chacune se complète.

Ce voyage dans l’univers enchanté des contes est accompagné par un musicien. Ce musicien, appelé maître Yardani fait entrer le spectateur dans les pays contés par les comédiens. Plus qu’un simple accompagnement, c’est lui qui permet à tous les spectateurs de pénétrer dans la douceur mais aussi parfois la violence des histoires. Ce musicien fait partie du groupe. Il n’est pas mis à l’écart de par sa position de musicien, il participe à quelques jeux organisés par Dame Plume.

Tous les personnages ont leur caractère. Le rôle du trublion est réservé à maître Paille, un homme un peu dissipé, offrant à plusieurs reprises aux spectateurs des moments très drôles.

Outre la poésie des histoires, cette pièce est une comédie. Comédie portée par les histoires racontées comme celle intitulée « le Tigre, le Brahmine et le Chacal » ou encore des situations en décalage comme dans l’histoire de la grue, issue de la tradition japonaise.

La force de ce spectacle joué à l’École du Spectateur, c’est la proximité avec le public. Quelques scènes sont construites de façon à intégrer le spectateur dans l’œuvre théâtrale. La séparation habituelle entre les comédiens et le public est rompue pour notre plus grand bonheur. Et ce contact avec le public se fait grâce aux costumes et au maquillage. Les couleurs, les formes, les motifs nous transportent dans les univers parcourus par ces quatre personnages.

Les décors utilisés au cours de la pièce paraissent simples. Un peu faits de brics et de brocs, ils possèdent en eux une capacité à interpeller l’imaginaire, susciter en chacun de nous une volonté de traverser le monde, de voyager. La poésie est à la fois portée par le jeu des comédiens, les décors, la musique et surtout les contes issus des ouvrages publiés aux Éditions Reflets d’Ailleurs. A la fin de chaque représentation, si vous voulez approfondir l’étude de ces histoires, découvrir de nouveaux contes, des ouvrages sont proposés sur un stand.

Le spectacle Cueilleurs de Contes possède en lui une force, la force du partage, de la transmission. Plusieurs arts se mêlent dans le même spectacle pour le plus grand plaisir du spectateur. Une heure à la découverte du monde par l’intermédiaire de la poésie. Une poésie jouée avec une passion et avec un humour qui donne envie que le spectacle se prolonge.

Le spectacle Cueilleurs de Contes est joué tous les jours à 18h15 à l’École du Spectateur. N’hésitez pas à plonger dans le monde enchanté du conte. Un spectacle pour les très petits et les très grands.

Martin Obadia