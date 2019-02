Daniel Mesguich “[Le Théâtre] c’est chez toi !”

Comédien, metteur en scène, professeur, mais aussi auteur d’articles théoriques sur le théâtre, de plusieurs essais et de trois livres d’entretiens : les casquettes ne manquent pas à Daniel Mesguich. Dans le cadre de l’Autre Festival, l’intéressé nous a accordé un entretien que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Radio Campus Avignon : Salut à tous. On se retrouve pour une interview de Daniel Mesguich. Pour ceux qui ne savent pas qui c’est, et là, franchement, vous abusez un petit peu beaucoup, je vous explique qui est Daniel Mesguich en 3 mots (même si c’est très compliqué).

Professeur au CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique)

Daniel Mesguich : Je ne le suis plus

RCA : Vous ne l’êtes plus ? Comment ça se fait ?

Daniel Mesguich : J’ai été professeur au conservatoire pendant 30 ans et directeur pendant 6 ans. Au bout de 30 ans je me suis dit : il faut s’arrêter là, c’est un très beau chiffre 30. C’est pas mal de dire “Pendant 30 ans on a enseigné au Conservatoire National” et j’ai arrêté en me disant que je n’avais plus envie d’enseigner, que c’était formidable je l’avais fait, j’ai eu des élèves magnifiques, enfin certains sont même des stars maintenant. Et voilà. Et puis au bout de 2/3 ans ça a commencé à me manquer l’enseignement. Parce que je crois qu’au fond le théâtre et l’enseignement sont liés. Bien sûr que on pourrait dire non, on peut enseigner les mathématiques, mais les mathématiques et l’enseignement ne sont pas forcément liés. La géographie et l’enseignement ne sont pas forcément liés alors que le théâtre qui est transmission immédiate systématiquement a quelque chose à voir avec l’enseignement et l’enseignement a quelque chose à voir avec le théâtre. Et donc au bout d’un moment, je me suis dit : “Faudrait que je redonne des cours” et j’ai fondé mon école ; une école qui s’appelle à Paris le “Cours Meshguich” et de nouveau je suis professeur maintenant. Mais le conservatoire je n’y suis plus et ça a duré 30 ans exactement.

RCA : 30 ans, 30 ans bien beau chiffre mais vous n’avez pas fait qu’enseigner, vous êtes aussi metteur en scène, vous avez été comédien, vous êtes venu souvent, d’ailleurs, au festival d’Avignon, notamment dans la magnifique cour d’honneur du Palais des Papes. Ça vous manque pas un petit peu de revenir en Avignon ? Vous ne voudriez pas revenir nous voir ?

Daniel Mesguich : La Cour d’Honneur ça ne dépend pas de moi, ça dépend du directeur du festival d’Avignon. Est-ce que je voudrai revenir à la Cour d’Honneur ? Oui, évidemment la Cour d’Honneur c’est un endroit prestigieux, formidable, en plus vraiment fait pour le théâtre. Il n’a pas été construit pour cela bien entendu, mais ça n’empêche qu’aujourd’hui il est vraiment fait pour le théâtre. Mais cela dépend du directeur du festival d’Avignon et je ne suis pas sûr d’être dans les désirs de sa programmation. Peu importe. Mais Avignon j’y viens sans cesse, je viens dans le Off, mais tous les ans, tous les ans, je suis à Avignon. L’année dernière j’avais deux spectacles, l’année d’avant j’en avais un. Et l’année prochain, enfin l’été qui va arriver, je vais encore avoir deux spectacle, je vais jouer “Le Souper” de Jean-Claude Brisville, avec mon fils William. C’est la rencontre de Talérhan et de Fouchet et c’est un petit texte absolument génial, truculent, magnifique, spirituel, intelligent, méchant, cruel d’une part. Et d’autre part je vais faire une création dans un petit théâtre qui s’appelle Le Grand Pavois, et ça va être une chose un peu étrange. C’est Bérénice de Racine, c’est une actrice qui joue Bérénice de Racine, enfin qui donc répète chez elle “Bérénice” de Racine mais surgit en elle et donc elle nous en fait part comme du fin font de son inconscient, pour employer les gros mots, un autre texte qui ,n’a rien à voir avec celui de Racine et c’est un texte d’Hélène Cixous que je tiens quant à mois pour un des plus grands écrivains de notre époque, enfin du XXeme et du XXIème. C’est un vieux texte écrit il y a longtemps, il y a au moins 40 ans. Ça s’intitule Angst, angoisse en allemand. Et c’est un texte qui ressort comme ça alors qu’elle est en train de répéter chez elle. Donc il y a la tension entre ces deux écritures dont la thématique est assez voisine. C’est une homme qui dit oui mais non, en gros et c’est les réactions de cette femme ? Et cette tragédie-là, ce rapport à cette espèce de, je ne sais pas si on peut dire pervers narcissique, ça veut un peu rien dire, enfin bon, en tout cas quelque chose de la double contrainte, le double bine, quand oui veut dire non et quand non veut dire oui comment voulez-vous vous en tirer ? Et voilà c’est une sorte de tragédie contemporaine comme ça à la fois psychique, structurel, un petit vertige. C’est la création modeste, parce que c’est dans un théâtre de 100 places mais quand même, c’est la création de cette année plus le Souper bien sûr. Je viens à Avignon, pour répondre à votre question mais maintenant pour être dans la programmation du In c’est autre chose, cela ne dépend pas de moi. Mais vous savez la différence entre le In et le Off à Avignon pour moi elle n’existe pas beaucoup. Elle existe pour les moyens infrastructures parce qu’il y a un peu plus d’argent de temps dans le In, oui bien sur mais ce n’est pas l’essentiel. Non la seule différence c’est est ce qu’on est passé sous les fourches caudines et au plaisir de la direction ; en tout cas d’Olivier Py. Voilà, il y a des gens qui sont adoubés par Olivier Py et d’autres qui ne le sont pas. C’est la seule différence. Autrement à chaque fois c’est du théâtre point final. Alors maintenant il est vrai d’autre part que, il peut y avoir dans le Off des abus. C’est à dire des gens médiocres à qui on n’a rien demandé en gros mais qui ont juste assez d’argent pour louer une salle et puis qui font un petit truc entre eux comme ça et qui encombre un peu. Mais je ne veux pas être malthusianisme parce que et alors parfois au fin fond de ce bordel il y a une perle. Et ne serait-ce qu’à cause de cette perle ça vaut le coup ‘avoir le bordel. Donc finalement le off me parait une chose magnifique.

RCA : Justement c’est exactement le message qu’on essaie de transmettre, en tout cas de dire que peu importe la forme que ça prend l’important c’est de donner et l’important c’est notamment quand on est étudiant, d’aller au théâtre, de s’ouvrir à la culture et aux autres. Et justement même si pour l’instant vous n’êtes pas adoubé pour les prochaines programmations du In, vous avez été adoubé par l’autre festival où vous venez présenter notamment vos entretiens. Pourquoi ce choix de l’écrit parce que vous faites aussi notamment des apparitions sur France Culture, vous interagissez directement avec des élèves, pourquoi ce choix ?

Daniel Mesguich : Pourquoi écrire ?

RCA : Oui

Daniel Mesguich : Je pense que c’est une autre activité. C’est vraiment très différent de mettre en scène ou de jouer. Écrire c’est autre chose. C’est d’abord une solitude. Le théâtre se fait en commun, il y a toujours d’autres gens. On ne peut pas être le seul créateur du théâtre. Même les one man show même les stand up, il y a toujours quelqu’un d’autre. Il y a les techniciens, il y a parfois un metteur en scène, il y a toujours quelqu’un d’autre. Vous allez me dire il y a un éditeur pour l’écrivain, mais non. Pendant qu’il fait son œuvre, il est seul au monde. Et cette solitude là c’est une autre économie, c’est une autre activité, qui me plaît, que j’aime aussi. Ça c’est la première chose. Parce qu’au fond, cette solitude, c’est elle qui est au fond même du théâtre, du travail en commun. Un grand acteur est un acteur qui répète avec les autres, qui joue avec les autres bien sûr, mais s’il est grand c’est parce qu’il a puisé dans une certaine solitude en lui, que ce soit en marchant dans la rue, en buvant un verre un soir, un peu ivre ou je sais pas quoi, en étant très triste ou en ayant un chagrin d’amour, peu importe la raison, mais il y a une certaine solitude, une chose impartageable et c’est depuis cet impartageable-là qu’il arrive à construire quelque chose qu’il peut après partager. Donc je pense que la solitude c’est comme un retour aux sources, si j’ose dire. Ça c’est une première chose. La deuxième c’est que l’économie même de l’écriture est différente. Dans l’enseignement par exemple, je parle, je parle beaucoup à mes élèves bien entendu. Mais ce n’est pas pareil. Peu importe, ils font la moitié du chemin. Mon intonation compte, mon sourire, le regard, la manière dont j’aurais dit la chose, le contexte, donc on se comprend sans que j’aille jusqu’au bout. Dans un livre, en revanche, on s’adresse à quelqu’un qui ne sait rien et donc il faut que la phrase dise tout et même plus qu’elle en quelque sorte, qu’elle ait un deuxième plan, peut être un troisième plan. Que ce soit plu-sémique, que ce soit pluriel, que ce soit ouvert. Et que ce soit terre d’accueil de sens même inattendus par l’auteur lui-même ce qui n’est pas le cas quand on parle. L’écriture c’est vraiment autre chose et moi j’aime cet autre chose aussi. Mais je ne me risque pas à concurrencer des écrivains que j’admire parce que je suis intimidé sans doute, parce que j’ai peur, je les connais trop. Je connais bien Shakespeare maintenant je crois que je peux le dire, au bout d’un certain temps je peux dire que je connais bien Shakespeare. Je connais bien Racine, je connais bien Marivaux, je connais bien Tchekhov, je connais bien Claudel. Donc au bout d’un moment je me dis je ne sais pas écrire comme Claudel, comme Tchekhov, comme Racine, comme Marivaux, je ne sais pas le faire ça. Et en revanche, je peux écrire sur, je peux tourner autour du pot en quelque sorte, je peux, non pas faire de commentaires, je ne crois pas, mais prendre des biais et finalement risquer quelque chose de moi comme eux l’ont fait sans doute mais de manière plus personnelle. Vous savez la différence qu’il y a entre un philosophe, par exemple un type qui écrit de la philosophie et puis un écrivain, la différence qu’il y peut y avoir entre Hegel et Shakespeare de l’autre mettons, je compare l’incomparable, c’est précisément que dans l’un des cas il ne joue pas, dans l’autre il joue. Je peux dire quelle est la pensée de Hegel si je veux en travaillant un peu si je le comprends ce type, voilà, pense ça, il ne se moque pas de nous, il ne ment pas, il est sincère, il écrit cela parce qu’il le pense. Cela ne joue pas et il est seul. Il dit “je” en quelque sorte même s’il n’y a pas écrit “je” dans le texte. C’est lui Hegel qui pense ça. Alors que Shakespeare, vous pouvez dire la pensée de Shakespeare vous ? Personne au monde ne peut le dire. Il s’est amusé à dire “Ça c’est Roméo, ça c’est Juliette”. Ça c’est Hamlet ça c’est Macbeth et voilà moi je n’y suis pour rien. ? Et donc il n’est pas là. Il se promène partout mais il n’est pas là, il n’est jamais là. On ne peut pas l’assigner, on ne peut l’attraper en quelque sorte. Parce que c’est ouvert, c’est plié, c’est comme si on prenait la page et on la pliait et qu’il y avait une partie du texte qui était complètement contre l’autre partie du texte, qui disait non, je suis pas d’accord, enfin voilà et c’est ça qui fait le théâtre. Donc au fond il n’y a pas de différence fondamentale entre une ligne qui irait dans la philosophie de Héraclite à Jacques Dérida en passant par Spinoza ou Nietzsche et une autre ligne qui irait de Eschyle à Hélène Cixous, par exemple en passant par Claudel ou Shakespeare. Ces deux lignes sont les mêmes. Il n’y a pas moins de pensée dans la ligne théâtrale que dans la ligne philosophique. Pas moins de pensée, sauf que c’est très différent, ce n’est pas la même pensée. Dans l’un des cas il faut la décrypter, la travailler. Je vous donne un exemple : Racine, tout le monde croit que c’est la passion, l’amour, les choses comme ça, en alexandrins, en plus c’est daté, on ne parle plus comme ça… Mais quand on y réfléchit bien les pièces de Racine sont des pièces philosophiques. Elles disent des quantités de choses de philo pure. « Qu’est ce qu’un couple ? » Eh bien un couple c’est trois personnes, pas deux, déjà. Parce que le lien entre X et Y est une sorte de personne en quelque sorte et c’est ça qui fout la merde, qui fait que tout amour est tordu. Même l’amour le plus affirmatif, le plus positif, le plus solaire, le plus merveilleux, est encore un amour tordu, un amour crépusculaire, un amour qui menace déjà de s’arrêter. C’est ça que dit Racine. C’est de la philo. C’est pas du sentiment. Mille choses comme ça, sur le langage, enfin, bon, bref, je ne vais pas vous faire un cours sur Racine ou sur quoi que ce soit mais ce que je veux dire par là c’est que l’écriture dit les mêmes choses mais de manière tellement différente quant à son économie, quant à son rythme, quant à son aspiration, que finalement c’est bon aussi d’aller voir de ce côté là de l’art en quelque sorte. Donc l’envers du théâtre si j’ose dire, l’envers de la théâtralité, ce serait l’écriture. Et j’aime cet envers là. Donc j’écris aussi, oui.

RCA : Pour synthétiser en gros vos propos, ce serait important pour vous de ce que je comprends, de favoriser l’ouverture culturelle sous toutes ses formes, que ce soit la littérature, le théâtre, ou toutes les autres formes d’art puisqu’il n’y a pas de hiérarchie et puisque justement les messages que permettent de faire passer la littérature et le théâtre ne sont pas les mêmes fondamentalement. Ce sont de sortes d’alter ego créatifs, si j’ose dire.

Daniel Mesguich : Oui, oui, vous avez très bien dit, c’est ça, c’est exactement ça, c’est à dire que moi je crois qu’il faut faire feu de tous bois, il faut se servir de toutes – ce qu’on appelait à l’époque, ça ne se dit plus – les pratiques signifiantes, c’est à dire n’importe quelle activité qui dispense de la signification est bonne à prendre. Et c’est pour ça que je fais des mises en scène d’opéra, c’est pour ça que je suis récitant dans des concerts. J’ai plusieurs casquettes, si j’ose dire, mais ces casquettes sont toujours un peu la même, c’est le désir de faire partager du sens , ou même parfois, du vertige de sens. Parfois pas forcément du sens plein, cela peut être aussi comme une absence de sens. Il n’empêche que c’est quand même du sens , et je crois que si on ne fait pas ça, on est des barbares. Donc on a intérêt à faire ça. Nos armes aujourd’hui – puisqu’il y a un combat permanent de la vie – peuvent être de deux manières. Ou bien on met des bombes, on égorge les gens, on tue tout le monde, etc, comme ça se fait pas mal sur la planète, vous avez remarqué, ou bien on dit : on va lutter autrement. On ne va pas lutter avec les mêmes armes que l’ennemi, on va lutter avec au-delà de lui, plus que lui. La différence entre un terroriste et un homme de théâtre c’est que l’un comprend l’autre et que l’autre ne comprend pas l’un. Et il vaut mieux comprendre.

RCA : Justement, ça me fait réagir ce que vous dites. Vous parliez de l’importance de l’art et du théâtre dans la compréhension des autres, dans l’ouverture aux autres, et justement c’est un problème que nous on rencontre. On essaie d’encourager la promotion du théâtre auprès des étudiants mais on a bien du mal. Vous qui enseignez est ce que vous auriez des conseils à donner pour encourager les jeunes à aller au théâtre ? Ou justement, là en leur parlant directement qu’est ce que vous auriez à leur dire pour les encourager à venir au théâtre, à faire du théâtre, à s’ouvrir à ce magnifique monde ?

Daniel Mesguich : Malheureusement si j’avais la recette, on s’en servirait tous. Non, je ne sais pas quoi dire, c’est un contexte aussi, nous vivons dans un monde plus prosaïque. Aujourd’hui par exemple, un étudiant se dit : je vais faire telle chose en sortant de mes études, combien ça va me rapporter, comment je vais vivre. Je pense que – et c’est un peu facile ce que je vais vous dire – Arthur Rimbaud quand il écrit “Une saison en enfer”, il ne se demande pas s’il va trouver un éditeur et gagner de l’argent. Et c’est là toute la différence. Il y a quelque chose de désintéressé qui doit exister, qu’il faut réveiller chez chacun. Non pas désintéressé parce qu’on viderait l’air du temps, non, je sais bien qu’il faut gagner de l’argent et vivre bien, plutôt que mal tant qu’à faire. Non j’ai bien conscience, et moi même ça m’est un peu facile parce que maintenant je gagne ma vie donc c’est un peu trop facile de dire à des jeunes : non c’est pas grave si tu manges pas demain. Bien sûr qu’il faut manger demain. Mais quand on aura bien mangé, ça suffit ?; c’est la vie ça ? Non, c’est pas la vie. La vie c’est le dépassement, le débordement de ça. Il faut dire « aimez le débordement ; aimez le dépassement ». Mais c’est trop compliqué parce qu’on pourrait dire par exemple que le théâtre a l’air d’une pratique signifiante, précise d’une activité. Il y en a qui font du théâtre d’autres qui sont serruriers ; d’autres ingénieurs, chacun son métier. Ce n’est pas simplement un métier. Le théâtre c’est – il y a toujours une scène qui s’ouvre, nous parlons en ce moment à une scène qui vient de s’ouvrir je vous dit une phrase et ça ouvre déjà une scène dans votre cerveau – voyez, c’est à dire que les scènes s’ouvrent sans arrêt , je ne parle même pas de la psychanalyse qui dit que c’est l’autre scène qu’est l’inconscient etc. Je pense que quand on s’intéresse au théâtre, il faut s’intéresser, non pas à l’activité théâtrale, qui est en soi noble bien entendu, c’est bien d’aller au théâtre précisément pour ça. Mais si on va au théâtre c’est pour voir au delà du théâtre, comme un en de ça, ou un au-delà du théâtre, le débordement du théâtre. Parce que le théâtre est une constante essentielle de notre vie, il est bon d’aller voir ceux dont c’est le métier, qui font ça, traitent ça. Mais c’est comme si on disait « la médecine est un simple petit métier ». Non, la médecine c’est le corps humain, donc c’est plus que la médecine. Bien sûr que quand je me suis foulé la cheville j’ai intérêt à aller voir un kiné ou si j’ai un problème au foi il faut m’opérer, j’en sais rien. Mais ça c’est un cas particulier. La médecine, en soi, c’est tout le corps en général. Eh bien le théâtre c’est toute l’âme, d’une manière générale. Ce n’est pas simplement une activité. Alors maintenant, il est bon de temps en temps d’aller chez le médecin, il est bon de temps en temps d’aller au théâtre. Mais il faut y aller parce qu’on sait à quel point c’est général, bien plus qu’une simple corporation. Ça c’est la première chose que je voudrais faire entendre, mais comment le faire à des jeunes qui croient ne pas s’y intéresser ? Ils y croient parce que la plupart des gens quand ils y vont et qu’ils commencent à goûter ce que c’est, alors ils sont mordus. Ils comprennent que c’est fondamental. Mais encore faut-il faire ce premier pas, aller jusqu’au théâtre. Et puis le théâtre a mal joué aussi à des moments où il fallait réserver sa place, où c’était cher. Ce n’est plus le cas ce n’est plus cher et ce n’est pas la peine de réserver sa place. Donc voilà vous pouvez aller au théâtre les mains dans les poches comme vous allez au cinéma, au concert, ou boire un café. Mais les gens continuent à croire que c’est lourd, c’est compliqué, que ça appartient à un autre monde, que c’est pas pour eux… Alors il faut les détromper … c’est à toi aussi, tu te prives de quelque chose. Moi je connaissais quelqu’un qui me disait « Mais Daniel, toi tu aimes Shakespeare, tu aimes Mozart, Picasso, mais ça c’est ta culture à toi, c’est une culture de classe, une culture de vieux ». Il me le disait gentiment, mais il me le disait quand même. « Alors que les jeunes maintenant ils ont d’autres préoccupations… » Je pense que c’est une erreur car cette première culture dont je parle n’est pas une culture de caste ou de vieux c’est une culture tout court. Au fond il faut dire à ces jeunes, Mozart c’est à toi, Shakespeare c’est à toi. Et si tu crois que c’est pas à toi c’est qu’on te le vole. D’autres personnes te le prennent mais c’est à toi, reprend le. Ne va pas au théâtre pour la première fois mais retourne au théâtre qui t’a déjà appartenu. C’est chez toi. C’est ça qu’il faudrait faire entendre aux gens.

RCA : D’ailleurs je vous rappelle, chers étudiants qui nous écoutez que vous bénéficiez d’un patch culture. C’est un petit carton (délivré par l ‘université) qui te permet d’aller au théâtre pour 5 euros. Tu te rends compte ? 5 euros, c’est moins cher qu’une place de ciné, première chose.

Et deuxième chose, comme vous disiez, le théâtre ça va te permettre de passer outre la classe dans laquelle tu crois être enfermé. Parce que tu vas pouvoir t’approprier ce que tu ne penses même pas être de ton monde. Écoutes du Mozart si tu veux, comme vous disiez, ce n’est pas la culture de quelqu’un d’autre, la culture des « élite » c’est ta culture à toi. Ce qui va compter ce sont tes actes. Justement, prends le risque d’aller au théâtre, prends un risque en allant voir des comédiens qui prennent un risque pour toi. Prenons un risque ensemble.

D’ailleurs je rebondis sur ce que vous disiez, est-ce que cet « ensemble » c’est ce qui fait la force du théâtre, cette communion entre comédiens, public, entre gens du théâtre de manière générale ? Est ce que cette communion peut permettre le renouveau de la moyenne d’âge du théâtre, qui en Avignon, hors période du festival est plutôt élevée (si l’on exclut les scolaires) ?

Daniel Mesguich : Oui, mais je ne dirais pas communion, moi. Quand on dit communion, on sous-entend qu’il y a quelque chose d’un peu religieux. Je sais bien que ce n’est pas ce que vous disiez . Il n’empêche que l’étymologie du mot communion c’est un, comme un seul, comme union. On est deux mais c’est comme si on était un. Et je ne crois pas à cette fusion là. Je crois à des différences, à des écarts, à de l’inattendu, à des différences littéralement, à des trous entre les gens. Mais ces trous entre les gens c’est eux qui font la richesse justement, c’est pas simplement être séparé, c’est être séparé pour mieux se retrouver ensemble, pour mieux de nouveau être séparé. C’est du mouvement, c’est instable. C’est pas une communion une fois pour toutes mais c’est une instabilité permanente. Une salle de théâtre c’est comme un billard si vous voulez avec la boule qui tape d’un côté qui tape encore sur la bande puis qui revient. C’est aussi simple que ça, c’est pas scène/salle, c’est pas sur la scène on dit quelque chose et sur la salle on l’attrape. Non, ça rebondit, ça retape ailleurs, parfois même c’est à retardement. On peut aller au théâtre et trouver que c’était un peu chiant, pas très intéressant, et trois jours après on y repense, et puis finalement à notre insu ça nous a fait avancer immensément ; mais on ne le savait pas sur le moment. Il y a des choses à retardement ; du delay, comme on dit en musique. Je crois que toutes ces choses là sont fondamentales. c’est la différence qu’il y a entre la civilisation et la barbarie. Je ne veux pas dire pour autant que ceux qui vont au théâtre sont des civilisés et les autres des barbares. Je veux dire par là que la barbarie se plaît à dire « ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas pour moi, je n’en veux pas, je fais l’impasse ». La civilisation c’est au contraire d’être curieux de tout, d’aller voir, d’aller y voir, y goûter. Et après on peut dire, non, je n’ai pas aimé ça, j’ai aimé ça. Et on commence à avoir du lien, du discernement. Et ça vous oblige à nommer les choses, à dire, voilà pourquoi je n’ai pas aimé, voilà pourquoi j’ai aimé. Parce que si c’est juste : j’aime le camembert, je n’aime pas le camembert, on s’en fout. Mais je n’ai pas aimé parce que·. Et au bout d’un moment, on commence à faire une sorte d’analyse des choses. Et puis cette analyse vous en fait faire une deuxième, une troisième. Et au fond ce que vous finissez par analyser ce n’est pas tellement l’objet que vous analysez, c’est vous. Et vous grandissez. Le théâtre de manière indirecte parce que c’est l’art du discours indirect, contrairement à la tribune de l’homme politique ou à l’estrade du conférencier, la scène c’est du discours indirect. La scène c’est compliqué, vous savez. Par exemple : « est ce que le théâtre s’adresse – si il s’adresse – aux gens qui sont dans la salle ? Oui bien sur parce qu’il faut bien que ce soient ceux là qui aient payé leur place qui soient rentrés. Mais non, il s’adresse au-delà des murs du théâtre. Un acteur ne joue pas pour les gens qui sont devant. Il joue pour plus loin qu’eux, pour derrière eux. Derrière chacun d’eux ; non pas dans leur âme, ça ne s’arrête pas à leur paroi corporelle, ça pénètre. Cela va encore plus, loin, à celui qui est derrière et même derrière le mur, tiens. Pourquoi ? Parce que le théâtre s’adresse à tout le monde, de manière absolue et non pas relative. Mais tout le monde on sait bien que ce n’est pas possible. Tout le monde n’entre pas dans une salle de théâtre, le monde entier n’entre pas. Par exemple je sais que si je joue au festival d’Avignon cet été, il y aura bien des vénézuéliens qui ne viendront pas. La population du vénézuélienne ne viendra pas. J’ai beau dire, c’est populaire, c’est ouvert à tout le monde, ce n’est pas vrai. Ou les esquimaux en Alaska ne viendront pas. Je sais qu’ils ne viendront pas. Donc déjà ça s’adresse malheureusement pas à eux. Eh bien si les gens qui sont présents dans la salle sont les représentants, les délégués, les courroies de transmission pour des esquimaux ou des vénézuéliens possibles, Cela va au-delà d’eux. Et quels sont les gens qui ne viendront pas ? Parce que des esquimaux, des vénézuéliens pourraient venir, on ne sait jamais. Mais quels sont ceux dont ont n’est sûrs qu’ils ne viendront jamais ? LES MORTS. Les morts, c’est sur, ils ne viendront pas. Eh bien on s’adresse aux morts. On s’adresse aux morts à travers les vivants, plus loin que les vivants. Voyez c’est à dire ue le théâtre se propage comme des radiations, ça va partout sans arrêt, cela ne s’arrête pas. Il n’y a pas de fin, il n’y a pas de frontière, il n’y a pas de limite à l’art du théâtre. Et c’est pour ça que quand on est vivant, on a intérêt à venir se faire le délégué, le représentant, le député de tous les autres qui ne viendront pas. Il faut être présent pour témoigner à/pour tous les autres qui ne viendront jamais. C’est une responsabilité, je dirai même d’Homme, de citoyen , d’être humain sur la planète. Je crois donc que le théâtre n’est, non pas un devoir – ce serait lourd, ce serait chiant, moi j’ai pas envie de faire mes devoirs – mais simplement c’est ce qui fait la dignité des choses. C’est pas simplement un plaisir, « ah oui j’adore le théâtre et toi ? Moi adjoindre le camembert, moi j’adore faire de la pâte à modeler » . Non c’est plus profond, plus lourd que cela. Et puis il n’y a pas de frontière non plus sur les matières. Le théâtre traite de géographie, de mathématiques, d’astrophysique, de psychanalyse. Il traite de tout ce qu’on veut, de politique. Le théâtre ne connaît pas d’arrêt à son activité. Cela dépend de ce que l’on va voir. On peut aller voir une connerie débile avec un crétin vu à la télé qui fait rire grassement. Mais on peut aussi aller voir des choses un peu plus lourdes, un peu plus complexes. Et cela ne veut pas dire qu’elles sont moins plaisantes, au contraire. Cela veut dire qu’il n’y a pas de fin au théâtre. C’est infini. Quelles sont les activités dans la vie quotidienne où on vous dit : « Si vous voulez, de 8h à 10h, venez voir de l’infini » ? Eh bien il n’y en a pas beaucoup, le théâtre en est une.

RCA : D’après ce qu’on déduit de vos paroles le théâtre est en fait plus qu’un acte solitaire c’est presque un acte militant si j’ose dire. Et c’est aussi, j’ai l’impression, un acte pour soi aussi. Est ce que finalement le théâtre ça ne rendrait pas heureux ? De prendre des risques et toucher ce petit instant d’infini ce serait pas justement une sorte de moyen de développement personnel ?

Daniel Mesguich : C’est certain, bien sûr, c’est un développement personnel, évidemment, parce qu’il n’y a pas de frontières entre moi et pas moi. Je veux dire par là que si je lutte pour l’autre, je lutte pour moi. Je suis mon premier autre si j’ose dire. De la même manière qu’un acte bon ou fort vous grandit, et pourtant cet acte bon ou fort, il était bon ou fort pour d’autres, et pas que pour vous, aller au théâtre ça vous grandit. Ça fait grandir le tout du monde. Vous savez, dans la vie quotidienne, on a des empêchements. Par exemple moi je m’appelle Daniel Mesguich. Mais je suis composé, et vous aussi Gwen ; et vous aussi, on est tous composés comme une république bananière. En haut il y a le Président de la République puis en dessous quelques ministres, puis en dessous nous avons quelques secrétaires d’état puis en dessous nous avons des maires, et puis en dessous, nous avons le peuple. C’est une pyramide. Je suis une pyramide, vous êtes une pyramide. Ils s’appellent tous Daniel Mesguich les miens. Le gars du peuple, le 13eme en partant de la gauche, il s’appelle Daniel Mesguich, mais le Président, le député, le sénateur d’État aussi, il s’appellent Daniel Mesguich. Donc quand je dis, « Bonjour je m’appelle Daniel Mesguich » c’est lequel qui a parlé ? Sauf qu’il y en a plein qu’on ne voit plus parce que la vie quotidienne nous en empêche. Eh bien le théâtre ça vous les montre. C’est fait pour ça aussi, pour vous montrer les « vous » cachés. Par exemple si vous aimez Roméo et Juliette. Il y a une part de vous qui s’appelle Roméo et une part de vous qui s’appelle Juliette, une part de vous qui s’appelle Hamlet. Cette part, dans la vie quotidienne on ne la voit jamais et là on la voit. On fait silence sur nous, on éteint la lumière sur nous, on ne compte plus pendant un moment et on regarde la part de nous qui n’est jamais en lumière, qui ne parle jamais. C’est ça qui fait qu’on peut suivre une histoire, une intrigue, – sinon on s’en fout – c’est parce que c’est encore nous. C’est toujours nous qu’il y a sur la scène et je suis Médée, je suis Phèdre, je suis le roi Lear. Nous sommes tous tous ces gens là et c’est pour ça qu’il faut aller au théâtre, pour voir ces parts de nous invisibles, inaudibles. Alors dès qu’on les voit on grandit bien sûr.

RCA : Donc en fait aller au théâtre c’est pas prendre un risque puisque aller au théâtre c’est revenir vers soi ?

Daniel Mesguich : Mais revenir vers soi est un grand risque, parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont peur de revenir vers eux bien sûr. Mais c’est un risque qu’il faut courir parce que ce soi-même n’est pas narcissique, n’est pas refermé sur soi-même justement. Soi-même comme une ouverture, comme une voie de transmission avec tout ce qui n’est pas soi. C’est énorme. Le théâtre c’est énorme.

RCA : Sur ces bonnes paroles je crois qu’on peut conclure l’entretien. Si après vous n’êtes pas convaincus, que vous n’avez pas envie de lire…

Daniel Mesguich : on peut plus rien pour vous

RCA : Merci beaucoup Daniel Mesguich.

Retrouvez Daniel Mesguich dans son dernier livre “Vie d’artiste – Entretiens avec Jocelye Sauvard”, aux éditions Ecriture.

Gwen LANGLOIS