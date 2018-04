Des artistes “Atypik” et des jeunes talents à découvrir absolument…

Nos jeunes reporters étaient mobilisés pour la 10ème édition de l’Atypik festival organisée par Culture.com. Pour marquer le coup, nous avons, de notre coté, procédé à des interviews de ces artistes qui se sont produits sur les scène du Rouge Gorge, de l’Akwaba ou de l’AJMI. Découvrez tout de suite Ruby Cube, Mata Hari, Pandour et Fabulous Sheep!

Parenthèse: Nos anniversaires respectifs (RCA et Atypik) se sont déroulés le 5 Avril. Avec en invité Genoux Vener et le très convoité Voyou, nous avons passé une excellente soirée. Pour les plus curieux, l’émission est à retrouver ici!

Ruby Cube

“Un rapport fraternel nous unit, notre album a marqué notre passage à l’âge adulte”. Le jeudi 8 mars a eu lieu la soirée d’ouverture de l’Atypik Festival organisé par l’association Culture.com. Avant de monter sur scène, le groupe Ruby Cube nous livre une interview en plein air au pied du Palais des Papes. Les quatre amis nous parlent de leur rencontre, de leur rapport à la scène et, en exclu, nous révèlent qu’ils préparent un deuxième album. Entretien avec un groupe émergent et déjà incontournable de la scène électropop française. (Propos recueillis par Lucie BOISSELIER et Clara FEROUKH)

Pandour

Quatuor fribourgeois, nous venant de Suisse donc, ces musiciens passionnés vont tenter de convaincre le cœur des français. Notamment avec leur album paru en 2016, Ursa Minor. Ils nous proposent une transe douce, avec des notes de synthé et de guitare électrique. Mais que signifie Pandour? Vous le saurez en les écoutant ici! (Propos recueillis par Nicolas SIMON-ALTIBELLI)

Fabulous Sheep

Des moutons venant de Béziers? Pas tout à fait, plutôt des guitaristes de talent qui se donne sur scène en toutes circonstances. Un bon cocktail de rock, moderne et atypique que nous propose ce groupe plein d’espoir. Ecoutez-les ici! Et si vous voulez les suivre, leur site officiel est parfait pour cela! (Propos recueillis par Cléo HOURIEZ)

Mata Hari

Crédit photo: La Chambre Claire

Groupe Montpellierain et étoile montante, leur style musical se mélange au punk, au cold wave avec des notes de Rock et de psychédélique. Voici leur histoire… (Propos recueillis par Cléo HOURIEZ)