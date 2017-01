Des engins : Sonores et Vrombissants

En fouillant un peu dans le grenier de Radio Campus Avignon, j’ai déterré un album assez mystique. La pochette, ultra colorée au recto et plutôt intrigante au verso, m’a forcée à l’écouter.

Des Engins c’est le nom du groupe et l’album se nomme Oui mais Non. Quand on écoute pour la première fois, on essaye de classer le groupe de Lillois dans une catégorie, mais ça devient vitre très compliqué. Garage ? Noise ? Post Rock ? Bien malin celui qui arrivera à les faire rentrer dans une case ! Le mélange est délicat par moment et soudainement délicieusement déjanté, sans jamais se fondre dans l’ambient music. La particularité Des engins c’est ce vibraphone (car oui il y en a un), qui remplace habilement l’usage d’un synthé classique avec le potard de la reverb’ tourné jusqu’à 10. Ce vibraphone enveloppe les stridences de la guitare et la lourdeur de la basse, pour nous laisser un joli cadeau au pied du sapin.

Sorti il y a un an, le 24 Octobre 2015. L’album « Oui mais Non » traite, dans les rares paroles qui y sont prononcées (dans Situation Intenable et dans le vibrant Niet) d’un ras le bol de la violence, de la pollution et d’une société qui ne sait pas dire non. Parfois électrisante et inquiétante, le son Des Engins peut être aussi mélancolique, un peu plus doux, serein mais toujours rythmé par une force et une énergie bien présente. La chanson Fouji en est l’exemple le plus probant puisqu’elle laisse alors au vibraphone l’exclusivité de l’expression, entourée d’une kyrielle de sonorités apaisantes qui progressent et disparaissent lentement, sans se brusquer, ni s’inquiéter.

C’est la lenteur de l’évolution et la lancinance des compositions qui force le respect et éveille la curiosité. Et si mes lecteurs sont réellement curieux (comme je l’espère), alors je les invite à aller jeter une oreille à leur page Band Camp.

https://ouimaisnon.bandcamp.com/album/des-engins

Guillaume Carlin