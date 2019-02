Des gestes individuels, pour une cause universelle

Notre planète est malade, nous le savons que trop bien. Les aménagements de territoires, le tri des ordures, le recyclage… Tant de bons réflexes adoptés au quotidien par de nombreuses personnes, mais cela ne semble pas encore assez pour soigner notre planète. Ça vous intéresse si nous vous donnons ici d’autres petites habitudes supplémentaires pour cette année ? Des petits gestes qui ne devraient pas perturber votre quotidien, mais qui devraient soulager notre Terre…

User d’Internet à des fins écologiques

Quand on lance une page internet, on tombe immédiatement sur un moteur de recherches. Google, Yahoo, Bing!, on connaît ces références, mais il est aujourd’hui possible d’utiliser un moteur de recherches qui aide l’écologie. Nous vous invitons pour cela à découvrir Ecosia. Ecosia est un moteur de recherches très facile d’utilisation, aussi intuitif que les moteurs de recherches les plus connus. A la différence que Ecosia respecte l’environnement. En effet, vos recherches dans ce moteur s’accumulent dans un compteur. Tous les 45 clics sur des pages publicitaires, des revenus pour Ecosia sont générés de la part des annonceurs. Le moteur de recherches utilise alors au moins 80% de ses bénéfices annuels pour contribuer à la plantation d’arbres. Cela peut être à Madagascar, en Espagne, en Colombie, au Pérou ou au Brésil par exemple. Il y a déjà plus 50 millions d’arbres plantés dans le monde grâce aux personnes qui utilisent Ecosia pour leurs recherches sur le net. Il affirme même qu’on peut contribuer à ce mouvement écologique sans appuyer nécessairement sur des publicités, rien qu’en l’utilisant pour des recherches. En plus de cela, Ecosia ne revend pas vos données à des annonceurs, donc, « d’une pierre deux coups », vous pouvez faire vos recherches en toute sérénité pendant que celles-ci aident la planète ! Nous vous invitons à retrouver toutes ces informations directement en cherchant le moteur de recherche. Vous trouverez encore plus de détails sur les arbres plantés et le respect de votre navigation sur le net, ou bien en visionnant cette vidéo.

Une boîte trop remplie… Ça pollue !

Saviez-vous qu’un e-mail génère environ 10 grammes de CO2 par an ? Maintenant, oui ! Cela semble faible, mais trier régulièrement ses mails et effacer définitivement ceux qui ne sont pas ou plus utiles ne prend pas énormément de temps, et en plus ça aide sur le long terme à moins polluer. Si vous avez plusieurs boîte mails, pensez à trier sur chaque compte, mais vous pouvez aussi vous aider du site Cleanfox. Cleanfox est un site qui vous aide dans le tri des mails, des newsletters inutiles, des mails indésirables, spams, etc. Avec ce site, il suffit de l’autoriser à nettoyer votre boîte-mail, partagez un lien du site, et ce combo vous permettra d’ailleurs de planter un arbre en Zambie. Nous vous invitons également à vous rendre sur ce site (à l’aide du moteur de recherches Ecosia) pour en savoir plus sur les détails et conditions, ou alors pour adopter la méthode classique et manuelle en triant vous-mêmes vos e-mails.

Un smartphone coach-expert en écologie

Si vous aimez les petits défis et challenges, nous vous conseillons l’application sur smartphone « WAG – We Act for Good ». Cette application en rapport avec l’environnement vous donne des challenges à effectuer comme manger local, des astuces pour optimiser l’énergie, des façons de se déplacer écologiquement, et bien d’autres défis contre le gaspillage et le non respect en général de la planète. Ce sont des défis simples, mais qui, encore une fois, sont des petits pas très appréciés pour la planète. Avec ces challenges à relever, vous pourrez combattre à votre échelle les excès de pollution ! Encore un site à visiter pour une planète moins polluée « Il est encore temps » est un site qui suit l’idée des challenges à effectuer pour rester dans l’esprit écologique. Ce site propose des actions pour agir seul ou à plusieurs. Vous trouverez ainsi des idées écologiques sur des échelles différentes, selon vos choix à réaliser ce projet seul ou en groupe. Car, ne l’oublions pas, chaque échelle compte dans ce monde, alors même à échelle individuelle, si on est plusieurs à le faire, on peut changer les choses.

Vous pouvez également suivre et signer la pétition de L’affaire du siècle, une action en justice climatique contre l’État. Ce mouvement mondial a été lancé par 4 organisations de protection de l’environnement et de solidarité internationale.

Alors, êtes-vous prêts à faire bouger les choses ?

Mathilde LELONG