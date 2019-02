Le 8 et 9 février, RCA a eu l’occasion de couvrir la 6e éditon de l’événement Kolorz Festival (d’hiver) à Carpentras. C’est Charlotte, chargée de la communication, de la production et des relations presse du festival, qui nous a accueilli sur le terrain durant le week-end. Sortant d’un master à l’Université d’Avignon, elle nous a expliqué que le Kolorz d’hiver se préparait depuis octobre dernier. La préparation de ce festival est conséquent, mais n’a rien à voir avec les efforts à fournir pour le Kolorz d’été, car sur ce dernier ils sont deux sociétés à travailler en coopération tandis que les éditions d’hiver se font uniquement grâce à la société Effervescence.

Ce que RCA retiendra du festival

Le Kolorz festival était très bien. Les artistes avaient du matériel qui n’a posé aucun soucis lors du show, le public était très réceptif et l’équipe bien organisée. Nous avons pu voir quelques morceaux des coulisses et les artistes sont accueillis comme il faut. Musicalement parlant, les musiques étaient entraînantes et donnaient une ambiance géniale pour passer de bonnes soirées techno-electro. N’étant pas venus là uniquement pour écouter les artistes, nous sommes entrés en contact avec certains d’entre eux. Nous avons très bien été reçus et les interviews se sont passées dans le calme et la détente, ce qui nous a mis à l’aise pour réaliser notre petit reportage.

Vous retrouverez bientôt la vidéo du Kolorz réalisée par Lilian Beuzelin sur le site de Radio Campus Avignon, qui viendra compléter les propos de l’article ! En attendant, c’est dans ce dossier spécial Kolorz Festival, hiver 2019 que nous vous proposons de découvrir les interviews écrites. Nous remercions les artistes interviewés d’avoir pris le temps de répondre à nos questions avec précision et entrain !

Thylacine

Thylacine fait de la musique électronique en passant auparavant par la musique jazz. Commençant le saxophone à ses 6 ans, il a de l’expérience musicale puisqu’il a joué du saxophone dans un orchestre. En ce moment, il aime composer pendant ses voyages, et il s’est essayé à la scène du Kolorz lors de notre venue et s’est montré très bavard lors de notre interview.

Radio Campus Avignon: Depuis quand joues-tu de la musique électro ?

Thylacine: Quand j’ai commencé la musique électro, d’une part je n’y connaissais rien (…), ce n’était pas vraiment la musique à la mode sur la période. J’ai commencé juste avec des tutos Youtube, des logiciels craqués, un petit clavier et un casque, et c’était parti.

RCA: Quelle est l’étape que tu préfères dans la composition ?

T.: C’est la composition d’un album ! Le tout début d’un morceau est le plus passionnant. C’est là où le truc de base va se créer et après tu peux passer des semaines à te torturer autour de cette base pour la finir, pour la comprendre, pour pas la détruire et polir le matériel, mais le plus excitant reste la “première journée” où tu te plonges pendant 8-10h sur le morceau et à la fin t’as l’impression d’avoir fait le meilleur morceau de ta vie… Et puis le lendemain tu te dis qu’en fait peut-être pas, mais oui c’est clairement le début le plus fou.

RCA: Aimerais-tu bosser avec des artistes en particulier ?

T.: En général ça ne m’intéresse pas plus que ça de travailler avec des artistes électro parce que je trouve qu’on se marche un peu dessus dans ces cas-là, et je préfère bosser avec des artistes avec qui on peut faire de la musique totalement différente. On pense toute de suite à des chanteurs et chanteuses mais ça peut être dans tous les styles, ou même des musiciens classiques, je l’ai déjà fait plusieurs fois. Ce ce sont des trucs qui m’excitent plus je crois que de bosser avec un DJ où on va être tous les deux sur nos ordis et où on va se rentrer dedans.

RCA: Quelle est ta propre création préférée ? Même si ce n’est pas musicalement parlant ?

T.: Le truc dont je suis hyper fier c’est mon studio que j’ai construit entièrement dans cette caravane avec laquelle je suis partie en Argentine. J’ai passé 5 mois à construire tout le studio, à tout designer à faire tout un truc autonome avec panneaux solaires et c’est l’endroit dans lequel je suis le mieux sur terre (…) que je peux emmener partout. Ca me faisait du bien de retourner à quelque chose de manuel quand on passe son temps derrière un ordi.

RCA: Tu peux nous en dire plus sur ce studio ?

T.: J’ai construit entièrement un studio autonome dans une caravane américaine que j’ai ramené en France, puis je suis reparti en Amérique du sud pendant 3 mois composer sur la route, rencontrer des gens, enregistrer des choses, me mettre au milieu du désert pour composer et vivre comme ça un peu en autonomie tout en créant un album.

RCA: As-tu des modèles dans la musique ?

T.: Non. Je trace ma route.

RCA: Donc ton inspiration provient essentiellement de tes voyages ?

T.: J’adore comment un lieu, une ambiance peut se retrouver dans une musique, des émotions que je traverse qui peuvent se transmettre directement dans la musique c’est quelque chose que je trouve ça vraiment fascinant. J’ai une musique qui raconte un peu des trucs comme ça donc oui quand je suis dans un endroit très particulier c’est hyper inspirant et sur les voyages que j’ai pu faire, je rencontre des gens qui ont une vie totalement différente de la mienne (…) et c’est quelque chose de totalement inspirant.

RCA: Aimerais-tu te pencher sur d’autres genres de musique que ce que tu produis ?

T.: Pas particulièrement, j’aime bien mélanger des choses dans la musique justement. Ca peut être le jazz, du classique, des musiques du monde.

RCA: Que penses-tu du Kolorz ?

T.: C’est la première fois que je viens mais c’est hyper cool, ça fait plaisir d’être par ici. Et c’est chouette que l’équipe se motive à faire un festival en plein milieu de l’hiver !

Du tac au tac

RCA: Concerts ou festivals ?

T.: Concerts.

RCA: Composition ou performance sur scène ?

T.: C’est dur… Je dirais quand même la composition mais en vrai je m’éclate beaucoup sur scène, j’ai beaucoup de parties improvisées… Non ! Je dirais la performance sur scène parce qu’elle est 100% positive alors que la composition tu peux te perdre, perdre la tête, et c’est pas forcément tout le temps que excitant.



Citizen Kain

Plongé dans l’électro depuis environ 25 ans, Citizen Kain s’est produit pour la première fois au Kolorz festival d’hiver cette année. Nous l’avons interviewé juste avant son passage.

RCA: As-tu fait des études en rapport avec la musique ?

C.K: Pas du tout. J’ai toujours été autodidacte.

RCA: Comment composes-tu une musique ?

C.K: En général je commence par créer mon rythme, ensuite j’y ajoute souvent la basse, et une fois que j’ai ça qui tourne bien rond, que j’ai une assise correcte là je m’occupe de créer la mélodie. Et si ça tourne sans que je me lasse, je sais que je peux commencer à créer la parfaite composition. Donc je commence à créer le schéma plutôt classique de la techno: une intro, un premier break, le développement réel du morceau, un deuxième break et ensuite la fin du morceau. Voilà, puis c’est le moment du mixage.

RCA: Quelle est la meilleure partie là-dedans ?

C.K: J’adore le mixage, harmoniser chacune de mes pistes. Je suis un amoureux du son donc j’aime beaucoup cette partie là.

RCA: Aimerais-tu bosser avec des artistes particuliers ?

C.K: Oui, avec des gens comme Depeche Mode !

RCA: As-tu des modèles dans la musique ?

C.K: Je serais vraiment en admiration devant un groupe comme Depeche Mode justement, qui ne lasse jamais ses fans… Je trouve ça super classe.

RCA: Où trouves-tu l’inspiration ?

C.K: Dans la vie de tous les jours, dans les voyages.

RCA: Aimerais-tu produire un autre genre de musique ?

C.K: Oui, j’aime beaucoup tout ce qui est house, musique très lente et je pense qu’un jour je ferai ça.

RCA: Quel style de musique écoutes-tu, en dehors de la production ?

C.K: Ca peut aller du rock en passant par le jazz, de la variété française, mais je suis pas fan de choses trop récentes, plutôt Brel, Aznavour…



Du tac au tac



RCA: Concert ou festival ?

C.K: Festival.

RCA: Composition ou performance sur scène ?

C.K: C’est difficile… J’en sais rien. Joker !

Axel K.

Axel K. est un artiste natif d’Avignon et ça fait 10 ans qu’il se présente sur la scène électronique aux alentours de la ville. Il a développé son concept de soirées qui consiste à faire une tête d’affiche sur un lieu atypique dans un endroit complètement différent à chaque fois. Avec cela, il cherche à monter une atmosphère avec des artistes qu’il aime bien.

Radio Campus Avignon: D’après ce que tu nous dis en te présentant, on voit que tu aimes bien gérer l’organisation de tes passages sur scènes, pas vrai ?

Axel K: Alors, ce n’est pas ça que j’aime. Je pense qu’aujourd’hui il y a tellement d’artistes qu’on est obligé de se différencier par plusieurs axes. Aujourd’hui, j’ai des bases en structuration donc l’organisation peut me plaire… mais je préfère mixer.

RCA: As-tu fait des écoles de musique ?

A.K: Je n’ai pas fait d’écoles, j’ai toujours suivi mon instinct. T’arrives à construire un morceau, tu te dis que c’est bien, et puis au final tu te rends compte que 5 ans après c’est de la grosse bouze … donc après tu reproduis, tu recomposes, et t’arrives à vraiment créer toute ton identité musicale en fait.

RCA: Quelle étape préfères-tu dans la réalisation de la musique ?

A.K: C’est une bonne question… Le mixage. Une fois que j’ai toutes mes pistes abouties et que je passe au mixage pour vraiment arriver à un niveau qui me correspond.

RCA: Aimerais-tu bosser avec des personnes présentes ce soir ?

A.K: Citizen Kain. Ca a l’air d’être un bon mec, on est dans le même univers musical.

RCA: Quelle est ta propre création préférée ?

A.K: The Tom . C’est un morceau que j’ai signé sur Studio 3000 qui est basé à Berlin. C’est un morceau sur lequel j’ai passé beaucoup de temps et une fois qu’il a été abouti j’ai vraiment apprécié le jouer.

RCA: As-tu un modèle dans le milieu ?

A.K: J’ai pas vraiment de modèle. J’ai plusieurs inspirations où il n’y a pas que l’esprit musical mais tout l’esprit qui se dégage autour, avec l’ambiance, le show, l’atmosphère.

RCA: Qu’écoutes-tu comme musique, en dehors de tes productions ?

A.K: J’écoute pas mal de soul, de jazz, qui prend vraiment aux tripes.

RCA: Que penses-tu du Kolorz festival ? A.K: C’est la première édition que je fais donc forcément sur un festival comme ça c’est forcément positif dans le sens où ça apporte de la visibilité: on mixe devant plus de monde que d’habitude quand on est local donc c’est vrai que c’est une expérience à prendre en compte et à retenir pour s’enrichir de plus en plus, pour améliorer certains axes sur lesquels j’ai pu fauter où ça s’est pas forcément vu mais (…) il y a des trucs qu’on prévoit qu’on ne fait pas, des trucs qu’on prévoit pas mais qu’on fait… C’est très aléatoire.



Du tac au tac

RCA: Concerts ou festivals ?

A.K: Festivals.

RCA: Compositon ou performance sur scène ?

A.K: Les deux mon capitaine !

VOLTAIRE

VOLTAIRE, alias Jules, 22 ans, produit de la musique électronique du type techno-astrale. Il a récemment gagné le Contest live I Love Techno et il s’est produit dans à ce festival en décembre dernier. Il a réalisé sa première performance du Kolorz festival ce 9 février. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui après son passage sur scène.

Radio Campus Avignon: Depuis quand fais-tu de la musique ?

VOLTAIRE: Depuis 6 ans pour la musique électronique, et 2 ans de guitare et de piano.

RCA: Qu’appelles-tu musique «astrale» ?

V: C’est un terme qu’on a trouvé avec mon équipe car on n’arrivait pas à qualifier mon genre. Il est situé entre la techno mélodique et la techno un peu deep , mais aucun précisément, donc on a trouvé ce terme.

RCA: Qu’aimes-tu particulièrement dans ce style comparé aux autres styles de musiques électroniques ?

V: L’émotion. Je pense qu’il faut, dans la musique électronique, retrouver des bases de la musique un peu plus classique. La richesse dans les textures, les mélodies, l’émotion que la musique dégage…

RCA: As-tu un modèle dans le domaine de la musique ?

V: Je dirais Pierre Schaeffer, et en plus récent Gesaffelstein.

RCA: Où trouves-tu l’inspiration ?

V: Dans la musique baroque !

RCA: Si tu devais produire un autre style de musique, lequel serait-il ?

V: La musique baroque justement.

RCA: Quel genre de musique écoutes-tu ?

V: Du rap, beaucoup de rap français.

RCA: Que penses-tu du Kolorz ?

V: Je suis déjà venu en public beaucoup de fois… mais c’est la 1ère fois sur cette scène. Le trac est toujours présent avant chaque set mais c’est obligatoire et il en faut un peu. Sinon, la scène est super, le système-son est réglé parfaitement, le show-light est très bon, le public très bon aussi… Génial !

Du tac au tac

RCA: Concert ou festival ?

V: Festival c’est plusieurs concerts… je dirais festival.

RCA: Composition ou performance sur scène ?

V: C’est différent… mais performance.



