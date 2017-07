Fouad dans “Goodbye Wallstreet”

Fouad, ancien trader devenu comédien raconte son histoire dans son One Man Show Goodbye Wallstreet tout les jours à 12h10 au Palace.

On aspire tous de façon assumée ou non à réaliser notre rêve d’enfant. Pour certains il s’agit de devenir astronaute, archéologue, pompier, maître d’école ou encore comédien ce qui est le cas de Fouad qui fait de cet accomplissement le thème de son spectacle, un one man show énergique au cours duquel il campe le rôle, presque pas caricatural, des personnages qui ont jalonné son parcours. Il nous conte ainsi une quête universelle d’une façon très personnelle en présentant une galerie de personnages : son professeur de théâtre, celui de rugby, les copains et les copines de lycée. Il montre une mère encourageant son enfant dans la poursuite de ses aspirations puis un père plus terre à terre qui recommande de poursuivre ses études et de s’assurer une situation financière. C’est ainsi que Fouad nous propulse à Wallstreet en assurant qu’il ne caricature pas : tout y la drogue, l’argent et le sexe, bien loin du Festival d’Avignon où il semble néanmois s’épanouir : son énergie est contagieuse, son humour et son occupation de l’espace efficaces et la salle est hilare.

Fouad a dit Goodbye Wallstreet en 2010 et joue depuis régulièrement en France et à l’étranger, son spectacle, écrit en 2015, connaît son deuxième festival d’Avignon après une première saison au théâtre le Paris en 2016.

Marie Pradayrol