François Hollande parle à Radio Campus Avignon

Dimanche 17 février, à l’occasion de la première édition de l’Autre Festival, François Hollande était de passage à Avignon. De 14h00 à 15h00, l’ancien Président de la République donnait une conférence au sein du Cellier Benoît XII du Palais des Papes afin de promouvoir son livre “Les Leçons du Pouvoir”. A l’issue de ce moment, Radio Campus Avignon a pu obtenir un entretien exclusif.

14h45. Un groupe de plusieurs dizaines de Gilets Jaunes fait irruption sur la place du Palais des Papes en se dirigeant vers l’entrée de la salle. Immédiatement les portes sont fermées. Nul ne sait alors par où F. Hollande sortira. Quelques dizaines de minutes passent avant que, en compagnie du maire d’Avignon, Cécile Helle, l’ancien Président sorte enfin et aille à l’encontre des Gilets Jaunes. Lui-seul est interpellé, et lui-seul répond. L’échange dure environ 5 minutes. Les deux personnalités politiques empruntent alors la rue de la Peyrollerie afin de rejoindre l’hôtel-restaurant La Mirande. Et c’est dans cette rue que nous sommes parvenus à lui poser deux questions. L’une porte sur la hausse des frais d’inscription à l’université pour les étudiants étrangers, tandis que l’autre le questionne sur son éventuel engagement auprès d’un parti structuré “Gilets Jaunes”. C’est donc cet entretien que Radio Campus Avignon vous propose de découvrir ci-dessous.

Radio Campus Avignon : On voudrait vous poser des questions par rapport à la hausse des frais d’inscription pour les étudiants extra-européens. Qu’est-ce que vous en pensez ?

F. Hollande : Sur les droits des étudiants étrangers je pense que les universités elles-mêmes n’appliquent plus cette décision parce qu’elles considèrent que ça serait contraire aux intérêts mêmes des universités qui ont besoin d’accueillir des étudiants étrangers. Je crois que le gouvernement serait bien fondé à regarder de nouveau cette question parce que beaucoup d’universités ne veulent pas mettre en oeuvre cette décision.

Radio Campus Avignon : Est-ce que vous seriez prêt à vous engager politiquement auprès d’un parti structuré “Gilets Jaunes” ?

F. Hollande : Je ne pense pas du tout qu’il y ait de volonté des gilets jaunes de former un parti, et le jour où ils formeraient un parti je pense qu’ils y perdraient beaucoup de leur intérêt pour la chose publique parce que ce qui a fait la force de ce mouvement c’est précisément le caractère non partisan.

Ces deux questions nécessitent interprétation. Tout d’abord, le refus d’une partie des universités pose en effet la question de la pertinence du maintient de cette augmentation, décrétée le 19 janvier dernier par Édouard Philippe. Dès la rentrée prochaine, les frais d’inscription des étudiants hors Union européenne venant en France devront passer de 170 à 2770€ euros pour la licence et de 243 à 3770 € en master/doctorat. De nombreuses facultés, dont Avignon Université, ont décidé de boycotter cette réforme, la jugeant fatale pour l’attractivité universitaire, alors que cette dernière avait pour but premier de permettre un meilleur financement de l’accueil des étudiants étrangers et l’augmentation des bourses leur étant allouées. Enfin, la question de la structuration du mouvement des gilets jaunes reste ouverte. Malgré quelques tentatives de récupération politique et la désignation de leaders controversés (Jacline Mouraud, Ingrid Levavasseur…), la politisation de ce mouvement sur le long terme semble compromise, en l’absence de leader ou tout du moins de structure interne reconnue par tous. La diversité du mouvement montre ainsi ses failles mais le choix de F. Hollande d’aller au dialogue ne devrait être que bien perçu.

Gwen LANGLOIS

Nicolas SIMON- -ALTIBELLI