François Michalon : “Allégez-vous !”

Ecrivain, auteur de deux ouvrages aux éditions Fortuna, éditions dont il est à la tête, cet auteur s’est tourné vers des questions lui permettant de mettre en place une méthode de développement personnel. Dans son dernier livre, “Burn out – Le vrai du faux”, François Michalon s’est allié avec le docteur Ali Afdjei et le docteur Alain Delabos. C’est dans le cadre de la première édition de l’Autre Festival qu’il nous a accordé un entretien.



Radio Campus Avignon : François Michalon bonjour.

François Michalon : Oui, bonjour. Alors déjà, félicitations car vous avez presque bien prononcé le docteur Ali Afdjei qui n’est pas facile. C’est un nom – il est iranien – et c’est “Monsieur Charbon Sympatique”, médecin d’urgence et médecin du sport, donc oui, bravo déjà pour ça, et Alain Delabos, je ne sais pas si on le présente encore puisqu’il est excessivement connu. C’est le père de la “chrono nutrition”. La “chrono nutrition” c’est l’industrie nutritionniste. Il a vendu plus d’1,5 million de livres pour dire que la méthode est formidable. Et c’est pour ça qu’on a fait, tous les trois, ce livre “Burn-out – Le vrai du faux”, pour expliquer un petit peu qu’est-ce que c’est le burn-out, le pourquoi, le comment, et puis on est pas forcés de tomber dans le burn-out non plus.

RCA : Avant de parler du burn-out et du contenu du bouquin, est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours ?

François Michalon : Mon parcours : on y est pour un bout de temps ! Je ne sais pas si vous avez remarqué j’ai quelques cheveux blancs et donc quelques années d’expérience. Je suis entrepreneur, à la base. J’ai pas fait des très très longues études car ce qui m’intéressait c’était de rentrer dans la vie active et de faire un maximum d’expérience, et puis de m’amuser. Et ça a bien marché ! J’ai effectivement fait beaucoup d’expériences, je me suis amusé, j’ai connu des hauts, j’ai connu des bas, j’ai connu des difficultés, et je me suis aperçu que le plus important c’était de pouvoir toujours surfer sur les événements parce que ça vous permets de rester dans le coup. Alors, il est évident qu’à certains moments vous avez la tête sur l’eau, alors le plus important c’est de pouvoir remonter à la surface, ou de rebondir, et pour cela, dans ce livre et dans d’autres conférences que je donne j’explique comment faire, qui ne sont que des techniques empiriques, que du vécu, mais je pense que c’est le plus intéressant parce que c’est ancré en moi et que mon parcours peut aider des jeunes, par exemple, puisqu’il m’est arrivé de donner des cours, également, en faculté, et ce qui est assez amusant c’est que quand je donnais des conseils, on me regardait et on me disait : “Mais c’est pas possible ! C’est pas ce qu’on nous a appris ! C’est pas ce que nous ont dis nos professeurs !”. J’ai dit : “Oui, c’est bien, mais la vraie vie c’est autrement, quoi”. Voilà.

RCA : Vous avez développé une méthode de développement personnel. Est-ce que vous pourriez nous la décrire en quelques mots ?

François Michalon : Whaou ! “Vous décrire ma méthodologie”. C’est comme si vous demandiez à Apple de vous donner les secrets de son fonctionnement. C’est le fruit de plusieurs années de recherches, de pratiques…c’est du bon sens. C’est le fait, également, que j’ai été “formé” à la fois avec un côté oriental et occidental, donc c’est un mix des deux, c’est une connaissance de l’être humain, et c’est avant tout d’aimer l’autre. Quand je dis “d’aimer l’autre” c’est aller vers l’autre et essayer de le comprendre pour l’aider pour servir à quelque chose, et ça c’est capital. C’est capital, c’est cet amour pour l’autre, et puis c’est, également, la joie. Si vous cultivez la joie, et bien ça va permettre de la rayonner et ça va permettre d’aider votre prochain. Donc tout ça ça fait partie du programme et puis y’a, également, un autre point qui est très important, et surtout pour 2019, que je mets en avant, c’est le fait de dire : “Allégez-vous !”. Demain je fais une conférence sur le sujet. “Allégez-vous !”. Pour vous donner un simple exemple, on a tous des smartphones ou des ordinateurs. Vous les achetez, ils sont puissants, ils sont rapides, et puis à un moment donné, au bout de un an, deux ans, vous allez vous dire “Oh la la ! Ça rame !”. Donc si ça rame c’est qu’il y a un soucis, c’est qu’il y a peut-être trop de choses dans la machine. Donc qu’est-ce que vous allez faire ? Soit vous allez, vite, en acheter un autre plus puissant, soit dire “Non. Tout compte fait je vais trier. Déjà, je vais entrer un programme antivirus, ça va tout nettoyer, et puis je vais peut être supprimer les dossiers qui ne servent à rien”. Et puis, si on a un téléphone, on va mettre tout ça dans le cloud, pour alléger. L’être humain il est un peu comme cette machine, ou inversement, il est nécessaire de s’alléger le plus possible. Si vous vous allégez vos fonds de pensées, et bien automatiquement vous aurez des actions qui seront différentes, qui seront plus légères, et vous aurez une vie dans la matière, en santé, en amour, et en argent qui sera beaucoup plus légère. Et au plus vous serez léger, au plus la vie sera facile, sera agréable. Y’a aucune raison de faire en sorte d’avoir une vie difficile, mais l’être humain est ainsi fait qu’il a tendance à…vous savez, le petit vélo qui tourne dans la tête, donc il faut savoir trouver le juste milieu pour s’alléger. Et au plus vous allez vous alléger, au plus vous aurez une vie facile.

RCA : Merci c’était très compréhensible. Très bien. Parce que quand je dis “méthodologie de développement personnel”, je me dis “Ah. Ça va être compliqué à comprendre” alors qu’en fait…

François Michalon : Non, non, non. Il faut bien comprendre une chose, c’est que je suis ni coach, ni thérapeute, ni médecin, ni quoi que ce soit. Vous pouvez rencontrer des coachs ou des formateurs qui vont vous dire “Moi j’ai fait la PNL, j’ai fait l’hypnose, j’ai fait si, je suis maitre de ça…”. J’ai rien fait de tout ça, donc au moins on est débarrassé. Et puis on s’aperçoit, mais ça c’est avec le temps, que ça sert pas à grand chose tout ça. Le plus important c’est le terrain, c’est le bon sens, c’est l’agilité, c’est la rapidité, c’est la subtilité, c’est de voir toutes ces choses là qui vont pouvoir vous faire gagner du temps et c’est toujours, toujours, d’aller à la simplicité. Privilégiez toujours la simplicité dans tous les domaines dans votre vie. Fuyez ce qui est compliqué. Fuyez les personnes compliquées, fuyez les situations compliquées parce que c’est bon. La vie elle est simple. Elle est très très simple. Donc essayez de regarder comment fonctionne le monde, comment fonctionne la nature, et puis surtout restez toujours en mouvement. La vie c’est le mouvement. Regardez, là je suis sûr que si on regarde il y a un brin d’herbe qui va arriver à pousser alors que tout est bétonné. Et il peut y avoir un tsunami, il peut y avoir n’importe quoi, la nature va reprendre ses droits, donc il y a bien une énergie de vie qui fait que “pouf” ça va ressortir. Donc simplicité, simplicité.

RCA : Du coup quelle énergie vous a amené à écrire ce livre ? Est-ce que c’était une volonté personnelle, ou est-ce que c’est le fruit de vos rencontres avec vos co-auteurs ?

François Michalon : Je dirais que c’est un peu tout ça. C’est à la fois parce que je me suis occupé de clients qui étaient en situation d’épuisement voire de burn-out, c’est qu’à un moment donné, un des auteurs, pour ne pas le citer, Alain Delabos, s’est retrouvé dans une situation de burn-out, et il le dit lui-même donc je ne trahis pas son secret, c’est que je l’ai aidé à sortir de là et il en est très très content, donc c’est, je dirais, la connexion de tout ça, de se dire “Bah, un livre c’est pratique puisque ça se transmet, ça sert à quelque chose, on peut revenir dessus”. On a pas voulu faire quelque chose de compliqué parce qu’il y en a déjà suffisamment sur le marché. On a voulu faire quelque chose de simple, avec des témoignages, avec des conseils…et c’est pour ça qu’on a fait ça. Après on ne sait pas dit qu’on allait avoir des concours grâce à ce livre mais au moins ça sert. On a voulu faire quelque chose d’utile pour servir et pour aider tout un chacun.

RCA : Et comme toute chose utile il faut qu’elle soit connue pour que les gens puissent y avoir accès.

François Michalon : Ah bah oui. Parce que, encore une fois, on peut avoir le savoir-faire mais faut le faire savoir. D’où la nécessité d’en parler, d’où la nécessité d’être sur le terrain, et de communiquer sur le sujet. Faut quand même savoir que, en France, il est dit qu’il y a plus de 3 millions de personnes qui sont en souffrance. Je dis pas en burn-out, qui sont en souffrance , c’est-à-dire qui sont épuisées. Et c’est pas en plus de ça avec la période actuelle, quand on voit ce qui se passe, les Gilets Jaunes, la situation dans les entreprises. Vous êtes jeunes et je vous souhaite de vraiment essayer de ne pas passer au milieu de tout ça, mais dans les sociétés ils vous attendent et ils ne vous feront pas de cadeaux. Vous êtes “un pion sur l’échiquier”. Donc comme je disais à mes étudiants “vous avez intérêt à sauver votre peau”.

RCA : Cette situation économique globale, et même cette situation dans notre société fait que les étudiants sont plus touchés par le burn-out ? Et surtout qu’est-ce que le burn-out ?

François Michalon : Avant d’arriver au burn-out, vous avez l’épuisement, vous avez aussi unnouveau terme qui est arrivé depuis quelques temps qui est la charge mentale. La charge c’est un poids. D’où la nécessité, encore une fois, de s’alléger. Et puis “mental” c’est dans la tête, c’est-à-dire qu’il y a trop de choses dans la tête. Que ça tourne. Et pourquoi est-ce qu’il y a trop de choses dans la tête aujourd’hui ? A mon avis, et une des causes responsable de l’épuisement voire du burn-out, c’est ce merveilleux outils qu’on appelle un smartphone. Pourquoi ? Et bien parce que tout le monde est accro à son smartphone ou son téléphone. Si moi ça m’arrive, je m’arrête quelque part, le réflexe, je prends, et hop je vais regarder ce qui se passe : mes mails, mes SMS, les Facebook etc. Donc il faut être excessivement vigilant par rapport à tout ça. Et ça, si on n’est pas attentif on se laisse manger par ça et il y a un rapport, ça c’est du feu : le téléphone c’est un élément feu. Vous mettez ça avec la tête, qui est un élément feu aussi, et ça peut arriver à faire une surconsommation et vous êtes dépendant de ça. Donc ce n’est pas bon du tout. Donc soyez vigilants, c’est un des conseils que je donne de vous déconnecter par moment, c’est-à-dire mettez ça de côté, et vous verrez que ça se passera très très bien. Parce que sinon c’est lui qui va venir vous vampiriser et c’est une catastrophe. Et encore tout à l’heure, une personnalité connue me dit “François je dors avec mon téléphone ! Et je n’arrive même pas à le poser ! Quand je le pose plus loin je le ramène avec moi dans mon lit !” C’est un doudou ! Ca fait sourire mais c’est grave quand-même ! Donc faites attention à ça et, pour répondre à votre question, oui, les étudiants sont touchés, comme tout le monde. Quand on est étudiant, c’est pas facile, parce qu’il faut se battre. Déjà, on vous met la pression à l’école, enfin, dans les études, pour avoir les meilleures notes, il faut être au-dessus des autres, vous avez l’impression, parce que c’est pas facile sur un plan financier, bien souvent, parce qu’il faut peut-être faire plusieurs jobs pour arriver à survivre, on vie pas toujours dans des bonnes conditions, par conséquent on ne mange pas toujours sainement, équilibré…Donc tout ça fait que ça déréglé un peu le fonctionnement et l’harmonie de l’individu. Et puis en plus on vous dit “T’as intérêt à être bon parce que, après, tu sais même pas si tu vas avoir un boulot, c’est à dire que tu vas bosser, faire des études, il faut que tu aies ton diplôme, mais après on sait même pas à quelle sauce tu vas être mangé. Donc vous imaginez le stress qu’il y a. Sans compter que dans les pays anglo-saxons, bon nombre d’étudiants sont déjà endettés avant de commencer ! C’est-à-dire qu’ils ont une masse d’argent à rembourser, alors qu’ils ont même pas commencé la vie active. Comment voulez-vous démarrer dans la vie active d’une manière sereine ? C’est pas sain. Donc effectivement, les étudiants sont stressés ! Et puis il y a des étudiants qui sont plus performants et qui vont capter plus vite sur le plan intellectuel, il y en a d’autres qui vont ramer, et puis après il y a les compétitions, il y a les histoires sentimentales qui se mêlent au milieu de tout ça, enfin. C’est un gloubi boulga qui est pas facile à faire. Donc, passable !

RCA : C’est l’accumulation de tout ça aussi ?

François Michalon : Oui, c’est accumulation de tout ça, et surtout si vous ne savez pas prendre suffisamment de hauteur. Là, si on est au rez-de-chaussée, on voit le rez-de-chaussée. Si on monte au 4ème étage vous n’aurez pas la même vue. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de prendre de la hauteur avec les événements. Pour prendre de la hauteur il faut pas s’identifier aux choses. Et ainsi vous serez beaucoup plus léger, et puis surtout, c’est de vous permettre des respirations, je dirais, c’est-à-dire de prendre un jour, deux jour, alors ça ne veut pas dire partir au bout du monde, ça veut dire sortir de son univers, d’aller voir ce qui se passe ailleurs, de fréquenter d’autres personnes. Faites attention aux habitudes : changez les habitudes etc. Tout ça, ce sont des choses simples mais si vous les mettez en application ça peut énormément vous aider.



RCA : On voit que vous êtes hyper dans l’ouverture d’esprit, etc, l’ouverture aux autres, l’ouverture à notre environnement, mais j’ai aussi un peu l’impression que vous êtes écolo dans l’âme et notamment avec le concept de livre public dont nous nous aviez parlé avant l’interview. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots ?

François Michalon : Je peux, et même un peu plus. Alors, effectivement je vous ai dis, en tout début, que j’étais un entrepreneur, donc une de mes casquettes c’est de conseiller sportifs, dirigeants, entrepreneurs sur avoir le bon état d’esprit, être motivé, et être le plus léger dans sa vie pour être efficace, et puis à côté de ça je suis dans l’édition littéraire, depuis de nombreuses années, et je me suis aperçu que là c’est pareil, il y avait une surcharge. Le fonctionnement de la chaîne du livre était lourd. Pourquoi ? Et bien parce qu’il y a énormément d’auteurs qui n’arrivent pas à être publié. D’un autre côté, lorsqu’ils sont publiés c’est compliqué pour un éditeur d’amener jusqu’au libraire parce que le libraire il est également enseveli sous les nouveautés : il a 300 nouveautés qui sortent par jour, et un libraire ne peut pas agrandir les murs, ne peut pas agrandir la trésorerie donc il va être obligé de faire des choix et il fait ses choix par rapport à des têtes d’affiche qui sont connues et qu’il est sûr de vendre, donc le nouvel auteur il aura du mal à percer. Donc fort de tout ça, et bien on a imaginé, avec un partenaire d’imprimerie Laballery, de se dire “Le livre est un bon concept, on va faire toujours un vrai livre papier, sauf que ce livre papier n’ira plus en librairie. Puisque ça pose un problème à la libraire, il ne passera ni par la libraire, ni par le diffuseur/distributeur, il va aller directement au lecteur. Et ce livre il sera gratuit, c’est-à-dire que le lecteur, plutôt qu’il débourse 15 ou 16€ qui est quand même un budget, aujourd’hui, pour les jeunes entre autres, et bien ce livre il sera gratuit. La seule chose qu’on va demander c’est “Voilà. C’est un livre gratuit, qui est public, qui est gratuit et qui se partage”. Une fois que vous aurez lu le livre vous le donnez à quelqu’un d’autre, et au préalable vous pouvoir noter vos commentaires dans le livre, parce que dans ce livre, à la fin du livre, il y a des page qui sont réservées aux commentaires des lecteurs pour dire “Voilà. Je l’ai trouvé à tel endroit, voilà ce que j’en pense, et ensuite passe à ton voisin”. Alors, me direz-vous “Le livre, il est gratuit, mais comment ça se fait qu’il est gratuit ? Y’en a bien un qui faut qu’il paye !”. Donc, nous faisons appel à un partenaire, un partenaire extérieur, un partenaire financier, qui va, je dirais, s’investir, dans cette histoire du livre, qui va devenir en quelques sortes un co-éditeur. La contrepartie c’est que il va avoir la marque, son logo qui est affiché sur la première de couverture, et puis il va avoir 2, 3 ou 4 pages à l’intérieur du livre et il va pouvoir expliquer pourquoi il s’est impliqué, il a investi dans ce livre, pourquoi il croit dans ce nouvel auteur, parce que c’est réservé aux nouveaux auteurs, et puis ça va lui permettre également à ce partenaire de faire “une communication”, parce qu’il va pouvoir dire qui il est, ce qu’il fait, et c’est lui qui va commander les ouvrages, et c’est lui qui va les diffuser, les distribuer, et non plus le libraire. Donc ce partenaire, là on a eu des partenaires, dernièrement, la mairie de Saint-Hilaire de Riez en Vendée et l’Île d’Olonne, nous ont commandé des livres de ces nouveaux auteurs et c’est les mairies, les médiathèques, ensuite c’est eux qui ont décidé à qui ils les ont donné, ils les ont offert au public. Le public il les reçoit, il est content de recevoir un cadeau de 15-16€. Il lit le livre, et ensuite il le partage, il le commente, il peut aller sur les réseaux sociaux parce que on a “lelivrepublic” sur Facebook, donc certains peut mettre son commentaire et tout le monde est heureux : l’auteur, ça lui permet d’exister, ça lui permet de toucher des droits d’auteur aussi, donc voilà. On a innové. On est dans l’air du temps.

RCA : Les libraires ne seraient-ils pas les perdants de cette histoire ?

François Michalon : Eh bien, je ne suis pas de votre avis car les libraires sont les grands gagnants de cette histoire. Je pense même qu’ils devraient me remercier. Parce que un libraire, si on lui amène un livre dont il ne connaît ni l’auteur ni l’histoire, il va être assez réticent à s’engager. Par conséquent, peut-être qu’il voudra nous faire plaisir et commandera un ou deux livres, mais ces livres vont l’encombrer, vont s’abîmer et au bout de quelques temps, vont nous revenir. Donc on lui évite tout cela. Le principe du livre public est donc réservé aux nouveaux auteurs. Le nouvel auteur, on va l’éditer, ça va lui permettre d’être publié par exemple en 5000 exemplaires ou 10000 exemplaires, et ensuite si il y a un réel intérêt pour ce livre alors on pourra le proposer dans le circuit traditionnel des librairies. On pourra expliquer à ce moment là à Mr le libraire que le livre a été connu puisque vendu à des milliers d’exemplaires et a déjà connu une sorte de buzz sur les réseaux sociaux donc ce sera complètement différent pour lui.

RCA : S’ajouterait du coup à la communication du bouche à oreille et de la municipalité les réseaux sociaux ?

François Michalon : C’est indispensable. Aujourd’hui les municipalités sont sur les réseaux sociaux. Les deux municipalités qui sont partenaires du livre communiquent sur leurs réseaux sociaux puisqu’ils ont un site et communiques les actions, les dédicaces qui sont faites avec le livre public, communiquent le retour presse. Pour eux ce n’est que du bénéfice parce qu’en terme de retour d’image c’est fabuleux.

RCA : On a l’impression que ce système est au bénéfice des libraires et des auteurs mais justement est ce que le fait que vous ayez des partenariats avec des mairies ne constitue pas une bride en soi pour les auteurs de livres à caractère politique ?

François Michalon : Non. Déjà d’une part parce qu’on ne va pas publier un livre si l’auteur et le partenaire ne sont pas en harmonie. On ne peut pas imposer un texte à l’un et à l’autre. Les deux doivent être d’accord. Si l’auteur dit “Non, moi je ne veux pas de ce Mr le maire”, on ne le fait pas, point barre. Mais on ne l’a jamais rencontré et ça se passe toujours bien. Pas de souci de ce côté là. Après l’avenir nous le dira, pourquoi pas.

RCA : Par exemple si Mr Bompard, maire d’Orange, Ligue du Sud, anciennement au Front national veut avoir un auteur qui lui fait un livre sur la Provence, il va être plus axé sur, comme il dit “les gens d’ici”, les personnes du coin et le livre portera peut être plus sur la religion sur les choses plus locales ou historiques.

François Michalon : Je comprends parce que souvent les maires que j’ai rencontré m’ont dit “”Effectivement, c’est une bonne idée de trouver un auteur de la commune”. Après c’est à la fois au maire et au conseil municipal de décider. C’est un accord collégial qui est pris. C’est pas un qui veut ça, l’autre qui veut autre chose. Il est plus intéressant de trouver un sujet collectif qui va ensuite plaire au lecteur. Sinon ce n’est pas cohérent. Mais c’est ouvert à tout maire. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que le concept est nouveau, donc je découvre au fur et à mesure mais je n’ai jamais eu de souci par rapport à ça.

RCA : Parce que, dans tous les cas, si un maire n’est pas intéressé par un livre, on peut le proposer à un autre maire d’une autre ville ?

François Michalon : C’est totalement différent. J’amène le concept au maire et le maire me dit : oui, c’est une bonne idée ; Ensuite je dis au maire “Que souhaitez- vous ?”. “Je veux un roman, sur l’histoire du pays, sur un monument..” et on fait appel aux auteurs qui ont écrit dans ce sens là. Tous les sujets sont possibles. Ça peut être des fables, de la poésie, une histoire de coccinelles…

RCA : D’accord. Des romans seraient plutôt publiés par ce biais ? Est ce que les thématiques seront limitées ?

François Michalon : Non aucune limite, pourquoi vous voulez mettre des limites ?

RCA : Parce qu’on a l’impression que vous nous présentez cela comme une commande d’un maire. Mais cela nous ferait plutôt penser à une sorte d’autorisation préalable avant publication. Je ne sais pas si vous comprenez ?

François Michalon : Non, c’est à dire que c’est différent. Si je prends l’exemple du maire de St Hilaire. Il m’a dit « Le concept m’intéresse, proposez moi des textes ». On lui a dit « Qu’est ce que vous souhaitez ? » « Eh bien, quelque chose de la commune, du cru ». On lui a présenté un premier texte de Régine d’Humilly, qui ne l’emballait pas trop. On lui a ensuite proposé « Le car bleu » et il nous a dit “Ouais, ça me convient”. Ce n’est pas un livre de commande, c’est le concept qui plaît. Ensuite le maire et son équipe, la partie culturelle notamment s’occupent de la suite. Là dernièrement j’ai un maire qui m’a dit : “Pour le prix du livre, on aimerait bien lancer un appel aux auteurs sur tel sujet”. Moi j’amène le concept. Je permets aux partenaires, que se soit maires ou sociétés de devenir coéditeur sans inconvénient. C’est à dire qu’ils me disent “Ok c’est validé” . Puis on fait notre travail d’éditeur, de réalisation, de mise en page, de couverture, le partenaire nous dit « J’en veux telle quantité » et on le livre, point.

RCA : Vous ne pensez pas que certains sujets vont être privilégiés par les maires et d’autres vont être évités parce que justement ils dérangent ou ont un caractère politique ?

François Michalon : Non je pense pas qu’on ira de toute façon sur un côté politique. Les maires que j’ai rencontrés ne sont pas là pour faire un livre de leur programme. Ils sont plus là pour fédérer sur une belle histoire.

RCA : Il y aurait du mal à proposer une œuvre qui parle de l’anticapitalisme à quelqu’un très à droite !

François Michalon : C’est évident mais encore une fois, je ne suis pas là pour vendre. Moi je propose un concept qui est novateur et qui paît. Après j’ai des auteurs qui ont des sujets que je ne pourrai pas proposer à certains partenaires. Mais encore une fois, je le dis, il est nécessaire que l’auteur et le partenaire matchent sinon c’est incompatible.

RCA : Si certains sujets sont plus plébiscités par ce biais que par d’autres biais de production littéraire orienterez-vous vos auteurs vers d’autres modes de production ?

François Michalon : D’un côté j’ai des auteurs et de l’autre côté j’ai des partenaires. Je propose, ça matche ou ça matche pas, après, j’ai pas non plus pour vocation de publier tous les auteurs inconnus. C’est un nouveau concept que je lance et qui plaît. Je suis pas là pour faire du forcing d’auteur et je suis pas là pour faire du forcing de partenaire.

RCA : Justement, ce beau projet a l’air d’avoir de belles années devant lui. Et en parlant d’avenir j’aimerai qu’on parle des étudiants et surtout de comment être bien dans notre vie future. Et comme vous êtes “spécialiste” du burn out, ça tombe bien. Est ce que vous pourriez donner quelques conseils aux étudiants pour remédier à des situations de burn out ? Comment conseiller quelqu’un dans notre entourage en situation de burn out ?

François Michalon : Vous me posez plein de questions en une. Par rapport à votre dernière question, il est difficile d’aider quelqu’un en situation de burn out parce qu’il va être dans une situation de déni. Une personne qui est déjà bien dans le tunnel du burn out ne reconnaîtra pas. Il faut savoir que les gens qui sont en burn out sont des gens professionnels, compétents, perfectionnistes et qui sont bons. Ces gens là, ils sont bons et ils le savent et si vous leur dites “Attention, il y a ça, il y a ça , ils vont dire : “C’est normal, tout va bien” . Il y a une situation de déni donc c’est pas évident. Je dirai qu’il faut être vigilant dans l’entourage et être vigilant bien avant. “Ah j’ai remarqué que t’as changé de caractère, que tu manges différemment, que tu dors différemment…”. Ce sont tous les petits signes qui vont vous permettre de vous alerter et qui vont permettre de faire passer le message mais ce n’est pas facile. Mais il faut le faire quand même sinon c’est « non assistance à personne en danger ». Jusqu’au jour où la personne sera dans le mur et se réveillera en disant : « Ah oui je comprends ». Mais avant cela, vous êtes dans une situation difficile car la personne est complètement dans son univers et c’est difficile de la chercher. Ce que je vous conseillerais pour éviter cela à titre personnel c’est : amusez vous plus ! C’est capital et indispensable. Aujourd’hui vous faites des études. En admettant que vous faites des études de droit, en se disant “Tiens, demain je suis avocat”, vous avez la robe, vous avez tout ça, eh bien faites gaffe parce que c’est une croyance qui va vous foutre en l’air. Ne vous attachez pas à ça, allégez vous, soyez le plus léger possible. Il y a vraiment quelque chose à réfléchir dans le concept de “Allégez vous” puisque si vous êtes léger vous n’allez pas vous accrocher à quoi que ce soit. Vous êtes léger comme l’air, insaisissable. Si vous êtes lourd, dense, vous ne bougez plus. Des fois on rencontre des personnes et on se dit : “Ah, elle est lourde, elle comprend rien “. Faites attention, amusez vous plus, rien n’est sérieux.

RCA : Merci pour votre explication. Le burn out étant quelque chose d’imprévisible il faut savoir ce que c’est, et ça vous l’avez déjà expliqué, mais aussi comment y remédier.

Grâce à vos conseils on va tenter d’être plus légers, de prendre les choses moins à cœur et de faire les choses qu’on aime, en l’occurrence pour nous, de la radio.

François Michalon : C’est ça, allez faire des choses qui vous amusent et surtout ne restez pas figés dans une seule activité parce que c’est ça le vrai danger. En supposant que vous fassiez que de la radio, vous allez y croire et vous renfoncer : faites attention car le piège est en train de se refermer sur vous. Donc à la fois faites de la radio et allez faire la collection des boîtes à camembert, des dessous de bière… Essayez de varier pour ne pas vous laisser enfermer, c’est capital.



Gwen LANGLOIS

Nicolas SIMON- -ALTIBELLI