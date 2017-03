Hivernales 2017 : “Brûlent nos coeurs insoumis” quand un joli emballage ne fait pas forcément un beau cadeau

Mardi 21 février à 20h30 se tenait le spectacle “Brûlent nos cœurs insoumis” à La Garance à Cavaillon dans le cadre de 39ème édition du festival de danse Les Hivernales. Chorégraphié par Christian et François Ben Aïm et mis en musique par Ibrahim Maalouf, le spectacle promettait d’être grandiose mais se révéla au final plutôt décevant.

Quand l’art pratiqué quel qu’il soit, ici la danse, finit par n’être plus que le prétexte d’une scénographie, esthétisation et manifestes factices, ici autour de l’insoumission, l’ennui forcément est au rendez-vous comme il l’a été pour moi Salle Garance à Cavaillon en assistant à la « Première mondiale » (sic) de « Brûlent nos cœurs insoumis » des frères Christian et François Ben Aïm. L’emballage est digne d’un très beau Noël. Ce titre d’abord, qui laisse imaginer une ferveur. Ibrahim Maalouf ensuite, création musicale sur mesure. L’accompagnement textuel enfin « je ne croyais pas le défi si haut, derrière la joie inquiète de l’inédit tramer de la langue pour des corps en mouvement », et surtout « Brûlent nos cœurs insoumis révèle la force singulière de l’insoumis qui par son engagement rend possible la nouveauté et ravive nos appétits d’audace et de liberté ».

Promesses, promesses. En réalité sur scène il y aura peu de danse mais beaucoup de mise en scène. Succession de mini tableaux très courts, très peu dansés, beaucoup marchés, mais les photographes auront de quoi faire des images. Des tableaux scénarisés aussi façon Caravage ou Le Greco, farandole des danseurs de Picasso, lâcher de terre rouge façon Anish Kapoor. Un instant la musique s’interrompt. On découvre alors combien le spectacle s’appuyait sur l’effet Maalouf. Paquet cadeau. Le silence de la salle sans musique est magnifique. On croit qu’il va enfin se passer quelque chose. La voix off dit il dit qu’il a du sable dans les cheveux il dit qu’il avait trois frères il dit qu’ils sont tous sous terre maintenant. OK. C’est vrai on peut essayer aussi les bons sentiments et la langue factice. A la fin heureusement Fabien Almakiewicz, le plus danseur des quatre est libéré de son obligation de tenue et danse. Ca danse enfin vraiment, quelques minutes et c’est comme à Noël, en fait l’emballage ne compte pas, on a tort d’imaginer que ça compte, tout ce qu’on veut c’est l’objet lui-même, pas le ruban, c’est à dire des corps qui dansent parce qu’ils aiment ça, qu’ils sont là pour ça, pas pour illustrer un propos, encore moins tenter de donner corps à un discours.

Dominique Sigaud