Hivernales 2017 : “La Mécanique des Ombres” et “Le Syndrome Ian” ont fait danser notre 18 février

Samedi 18 février dans le cadre du 39ème festival les Hivernales ce sont tenu deux spectacles de danse “La Mécanique des Ombres” et “Le Syndrome de Ian” respectivement au Centre de Développement Chorégraphique les Hivernales et à l’Autre Scène de Vedène. Elise Cornille, étudiante en théâtre au Conservatoire d’Avignon s’y est rendue et nous fait part de ses impressions.

La Mécanique des Ombres – NaïF Production

La Mécanique des Ombres, chorégraphiée et dansée par Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès, a débuté dans le noir par un simple bourdonnement s’intensifiant jusqu’à devenir un tremblement sourd quasi-physique. Le ton est donné, le son arrive avant le mouvement.

Lorsque les lumières s’allument, le bruit disparaît et on découvre trois hommes, non identifiables, masqués et cagoulés à l’identique. Ils sont inertes quelque temps avant de remuer peu à peu. Ils s’animent sans tonicité, les corps comme encore endormis, dans lesquels les consciences batailleraient pour les mettre debout.

Se développent alors des luttes silencieuses, où les seuls sons nous parvenant sont ceux des corps qui lâchent, tombent, chutent, toujours sans force mais avec acharnement. Les solitudes se confrontent, se regardent, s’entraident, se bousculent et se rattrapent toujours de justesse. L’équilibre affleure, les contacts se multiplient. La connexion redevient effective entre ces trois êtres, ils se jouent maintenant de l’équilibre qu’ils ont rudement acquis, voltigeant avec une lenteur et une fluidité hypnotiques.

Alors, la danse, telle qu’on l’entend, revient avec cet équilibre et ces tonicités retrouvés, en même temps que la musique, telle qu’on l’entend, apparaît avec un rythme grec et une mélodie ensoleillée. Sous une lumière jaune, réconfortante, la danse arrive de façon frontale et chaleureuse.

Puis les boucles reprennent, se répètent, de plus en plus vite. La lumière décline, s’éteint, ne nous parviennent plus que des bruits de corps qui s’entrechoquent et s’essoufflent.

La danse aura fini par disparaître sous le corps, l’outil prend le dessus sur sa finalité. Ainsi la fin aura été justifiée par ses moyens.

Le Syndrome Ian – Christian Rizzo

Le Syndrome Ian – « Ian » pour Ian Curtis, chanteur des Joy Division -, troisième volet d’un triptyque sur les danses « populaires » de Christian Rizzo était donné le même jour à Vedène. Le nom du théâtre où ce spectacle fut représenté le décrit plutôt bien : l’Autre Scène. Une autre version de la danse, où le corps est le vecteur.

Cela pose la question de la différence entre la danse de « club » et la danse contemporaine. Ici ça danse au sens premier, les corps bougent en rythme, sur une musique électronique, pulsée – comme les lumières, des leds formant des sortes de soleils sur des structures métalliques à roulettes. Des machines à fumée embrument parfois l’air de ce dancefloor scintillant. La fluidité est ici aussi hypnotique mais le collectif est plus aléatoire. Les neuf danseurs forment des duos, des trios, des ensembles sans cesse changeants, délicatement chorégraphiés.

Un figurant dans un costume sombre et poilu, semblable à une tenue de camouflage, les observe de temps en temps, détonnant face à ce groupe aux chemises blanches et cintrées. Cette figure sombre reparaît ensuite, elle se multiplie, comme un virus, et cette tribu peu engageante entame une chorégraphie synchronisée. Une fille s’en détache finalement. Se débarrassant du camouflage monotone, elle apparaît vêtue simplement, avec enfin un peu de couleurs – Christian Rizzo fut un temps créateur de vêtement. Elle danse seule, sous un soleil de leds, qui s’éteint peu à peu. Les applaudissements crépitent, je sors envoûtée, néanmoins pas émue. J’étais hypnotisée tout au long du spectacle, par les gestes coulants d’eux mêmes, les paillettes, la fumée, les jolies images mais pas foncièrement touchée je crois. Ce spectacle m’a laissé une impression de perfection du mouvement, fluide, précis et beau sans me faire pour autant ressentir d’émotions. Peut-être ces qualités techniques si lissées et polies ne m’ont pas permis d’y raccrocher de sentiments.



Elise Cornille