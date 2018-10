Internet, nouvelle figure diabolisée après le livre de poche?

Depuis ses débuts et encore aujourd’hui, Internet compte bon nombre de détracteurs qui présentent le web comme abrutissant ou comme un outil de décadence moderne. Internet, avec son lot colossal d’information, ne pourrait-il donc jamais et en aucun cas nous instruire ?

Est-ce seulement le public qui a du mal à accepter une nouvelle forme de présentation du savoir, un peu à la manière des livres de poche lorsqu’ils sont apparus dans les années 30? En effet à cette époque, la démocratisation du livre qui venait de passer en format de poche a permis à une nouvelle classe de la population de s’instruire mieux et plus. Cela n’a pas manqué d’énerver les hautes classes de la société du moment, qui s’indignaient de cette innovation en matière de format. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter une vidéo à ce sujet ici.

Cependant, le problème qui ne s’était pas présenté à l’époque du livre de poche est celui de «l’intox». En effet, tout le monde peut écrire sur le web ce qu’il veut et faire passer pour vrai le faux qu’il fait circuler : on appelle ces informations «intox» ou «fake news» . Ainsi, on peut voir sur beaucoup de sites des intox, le plus connu étant Wikipédia car le site fonctionne sur le principe de «l’encyclopédie participative»: chaque personne ayant un compte sur le site peut modifier les articles, que ce soit des articles sur le dernier album de Green Day, l’histoire de l’invention de la poubelle ou même la relativité générale. Ce genre de sites se sont beaucoup répandus sur le web, notamment grâce aux communautés de fans de tel ou tel univers, série, ou film qui se sont mis à faire des «Wiki de fan», un endroit où quelqu’un cherchant des informations sur un univers particulier ou quelque autre chose peut trouver l’information qu’il cherche grâce à la base de donnée écrite par la communauté. La qualité de ces «wiki» est souvent dépendante de l’âge et de la motivation de leurs communautés. Parfois on peut tomber sur quelqu’un, qui, plein de bonnes intentions écrit un article plein de fautes et complètement déstructuré, mais le plus souvent ces articles disparaîtront très vite au profit d’articles écrits par de vrais modérateurs bien compétents, malgré la qualité et la pertinence évidente d’un tel écrit.

C’est là que se situe justement la limite de la critique sur l’intox des encyclopédies participatives : effectivement, il arrive que l’on tombe, au détour d’un article obscur, sur quelque chose de complètement faux, et parfois même si c’est bien écrit. Cependant, sur Wikipédia comme sur les autres sites, des modérateurs veillent au grain, surveillant si la modification de tel ou tel article est légitime, vraie et qu’elle ne porte atteinte à quiconque, avant d’accepter et de publier cette modification sur le site. Les blogs constituent une autre partie du phénomène.

Ce problème, le livre ne l’avait pas, car il y avait un contrôle en amont de la publication et de l’accès au grand public. Sur Internet, le processus se fait souvent à l’envers : d’abord la publication, puis le contrôle de la part de quelqu’un de compétent.

Un autre type de problème se pose pourtant sur un autre système «d’information» : les réseaux sociaux numériques. En effet, certains, comme Twitter, ont su plaire au jeune public comme aux plus âgés, attirant ainsi les journaux, politiques et médias sur la plateforme. Cela permet de faciliter la circulation de l’information sur ce réseau. Or, ce n’est pas la même chose sur d’autres réseaux comme Facebook, Instagram ou Snapchat, où l’information circule dans des proportions et dans des formats qui nous échappent plus et… discutables. Discutables à cause de leur présentation qui fonctionne parfois à coup d’images suggestives ou violentes et de titres dits «putaclic», mais aussi à cause de certains contenus qui prônent une désinformation, en donnant de fausses affirmations, de fausses études scientifiques, de la pub cachée d’un produit quelconque ou en donnant des informations qu’on ne pourrait qualifier de pertinentes, leur but n’étant pas d’instruire les gens mais de les attirer et générer par les clics et le temps passé sur la page de la visibilité et du profit, ainsi que la volonté de nous faire revenir à la prochaine publication.

On pourrait aussi donner l’exemple du principe des Le saviez-vous ». Ce concept s’est emparé de dizaines de comptes sur ces plateformes pour vous diffuser des informations sans cohérence, sans source et sans contexte tels que « Crier sur les enfants cause des dommages à long terme sur leur santé émotionnelle ». Mais il y a aussi certaines des ces informations qui sont vides « Un village constitué de femmes âgées entre 20 et 25 ans, recherche des hommes célibataires » ainsi que des posts purement sensationnels : « Il y a au moins 6 personnes dans le monde qui vous ressemblent parfaitement. Vous avez moins de 9% de chance de les rencontrer ». En effet, aucune étude scientifique n’a été réalisée là-dessus; il n’y a aucune source dans les commentaires ou nul part ailleurs et, statistiquement, aucune personne ne peut être exactement pareille à une autre, que ce soit d’un point de vue de la probabilité génétique ou même du point de vue physique. En 2015, un groupe de chercheurs australiens avaient décidé d’essayer de prouver le fait que les vrais sosies existent. Ils ont donc désigné 8 traits caractéristiques du visage (bouche, pommettes, yeux…) et ont cherché une correspondance entre les personnes. Ils en sont venus à la conclusion que la probabilité d’avoir une correspondance complète est d’une chance sur mille milliards. La Terre ne comptant que 7,55 milliards d’habitants, le fait que 6 sosies parfaits de chacun d’entre nous est juste impossible. Bien évidemment ceci n’est qu’un exemple, mais plusieurs posts sont sur plusieurs pages différentes, bien que cela ne représente pas toutes les publications. Les « Le saviez-vous », présents partout sur ces réseaux ne sont qu’un appât pour le chaland, rien de plus, ils n’apprennent rien, et font même le contraire avec certains de leurs posts.

Mais tout ceci mis à part, Internet est-il vraiment fondamentalement mauvais ? Non, bien sûr que non. Vous trouverez des tas de gens qui trouveront multiples arguments pour dire que tout y est à jeter. Ils vous diront qu’Internet est rempli et gangrené par l’industrie pornographique qui représente 90% des sites Internet (ce qui est faux par ailleurs), ou encore qu’il y a tellement de moyens de se faire tromper que ça ne vaut même pas la peine d’essayer. Effectivement, vous trouverez toujours quelqu’un pour vous arnaquer, profiter de vous, de votre esprit, des chiffres que vous pouvez apporter (que ce soit par le phénomène du « clickbait » sur Youtube ou d’autres astuces sur les réseaux sociaux, ou même le « phishing »), mais Internet, selon moi, est surtout un lieu de partage. Et je peux dire que sans lui, beaucoup de gens ne seraient pas là où ils en sont aujourd’hui, dont moi. Aujourd’hui, on peut trouver des vidéos de vulgarisation sur absolument tous les sujets que l’on veut comprendre, des tutoriels pour tout : de l’apprentissage du codage, à celui du code de la route en passant par le code civil. Des passionnés sur les forums, des dévoués sur les wiki, tout le monde peut et veut vous apprendre quelque chose.

Le livre de poche a permis l’accès à la culture et au savoir facile. Ils étaient abordables, pratiques et surtout omniprésents. Il en est de même pour Internet aujourd’hui : bon nombre de gens ne peuvent plus s’en passer; il permet de trouver presque toutes les informations et connaissances que l’on veut en quelques clics et c’est quelque chose auquel on a accès partout, pour un prix abordable compte tenu de la quantité de savoir présent dans toutes les bases de données du monde. Ainsi, le web se rapproche du format poche, alors pourquoi ne reçoit-il pas le même traitement ? De nos jours, le livre est un objet culturel, artistique et important pour tous, alors pourquoi Internet garde-t-il son image triviale ? Est-ce parce qu’il est un médium trop jeune, encore trop populaire, qu’il n’y a que de la distraction dessus aux yeux du grand public ? Seul le temps nous le dira. Cependant, la toile est bien plus bienveillante qu’on le dit, il faut juste savoir où aller, trouver la manière dont on aime l’utiliser. En apprenant cela, vous ferez d’Internet un outil magnifique, pour vous, et pour toutes les personnes avec lesquelles vous interagirez.

Guirec Berlehner

Illustration de Julien Leplant