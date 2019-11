“Itsy Bitsy” de Micah Gallo, arachno-thriller 

Un film d’horreur indépendant, en partie financé par Kickstarter, racontant l’histoire d’une entité maléfique prenant la forme d’un monstre arachnoïde. Diffusé dans peu de salles et disponible directement en DVD, Itsy Bitsy malgré un scénario “banal” nous donne envie de vérifier par deux fois sous notre lit.

Itsy Bitsy, malgré une production totalement indépendante et le recours à un monstre peu exploité, ne sort pas des codes des films d’horreurs classiques.

Un vieil homme passionné par les statues de civilisation ancestrale, son aide-soignante qui vient emménager dans sa propriété accompagnée de ses deux enfants dont un adolescent peu enthousiaste au déménagement et une petite fille totalement innocente. Une entité maléfique tirée du folklore hindouiste sortie d’une relique. Sans oublier le shérif méfiant mais bienveillant d’une petite ville.

Micah Gallo sort son épingle du jeu grâce à l’antagoniste, une grosse araignée. Moins grande que les créatures vues dans le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter mais plus grande que les espèces en vie et capable de se dissimuler dans de petits espaces. Agile et rusé, le monstre réussit à donner la chair de poule à chacune de ses apparitions.

Itsy Bitsy n’est certes pas le plus grand film d’horreur de la décennie. Les personnages sont malheureusement sous-exploités faisant perdre la saveur à l’intrigue, malgré un bon jeu d’acteur (excellent Bruce Davison), de plus le statut de divinité de l’araignée est également peu mis en avant. Toutefois le film réussit à vous donner des frissons. Après l’avoir vu, vous réfléchirez à deux fois avant de monter dans votre grenier.

– Bruno H.