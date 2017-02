Kaïmera, les marionnettistes poètes

Dimanche 12 février au soir, à la Maison de la Poésie, s’est tenu la deuxième sortie de résidence du spectacle de marionnettes Kaïmera. Après une première résidence en Novembre et deux premières représentations les 9 et 11 décembre 2016 au Chapeau Rouge, Léa Guillec et Baptiste Zsilina, à l’origine de ce projet, ont réalisé une deuxième résidence à la Maison de la Poésie du 4 au 12 février. Retour sur un spectacle poétique et étonnant.

A l’origine de ce projet, on retrouve les deux membres de la compagnie Deraïdenz, Léa et Baptiste. Nous les avions déjà trouvé sur le projet de la pièce de théâtre Les Souffrance de Job, Léa en tant que metteuse en scène et Baptiste en tant que plasticien, musicien et acteur.

Les deux artistes ont réalisé un travail formidable, autant au niveau de la mise en scène et de l’originalité de la prestation pour Léa, qu’au niveau de la création des marionnettes et de la musique pour Baptiste. Ces jeunes aux multiples talents se coordonnent parfaitement quand ils donnent vie à la même marionnette. Ces dernières sont très travaillées et originales, propres à l’univers des deux artistes, toujours dans un teint bleu nuit. On y retrouve des sortes d’homme-oiseaux, de sorcières, ou encore de boules de poils vivantes. Bien qu’ils essaient d’être le plus invisible possible dans leurs costumes noirs avec le visage recouvert d’un masque, ils utilisent parfois leurs corps comme un décor : une jambe sera un arbre derrière lequel se cacher, un ventre un rocher contre lequel se blottir.

On entre dans une pièce sombre et brumeuse. La moitié des gens sont assis par terre, au niveau de la scène. Après un long moment plongé dans le noir, un faisceau de lumière éclaire une marionnette portée en tissu qui commence, à l’aide des quatre mains qui la guide, à danser sur une musique torturée. C’est le personnage principal, un petit être innocent et désemparé qui va évoluer tout au long de la pièce dans une ambiance bleu nuit, dans un lieu désolé où le temps paraît comme suspendu. Dans cette environnement nu et sombre vont apparaître une à une les Kaimera.

Les Kaïmera ce sont les Chimères, des fantômes qui paraissent tout droit sortis de l’esprit agité de notre petit héros. Ces personnages dantesques au premier abord menaçants, se révèlent rapidement être des créatures sensibles à la personnalité touchante. Notre petit bonhomme ingénu va tantôt à leur rencontre, tantôt observe, caché, leur manège fantasmagorique avec fascination. L’interprétation de ce spectacle est très libre. Pour moi, c’est la métaphore de l’homme naïf et tourmenté qui est seul et passe sa vie à poursuivre des rêves noirs, une utopie qui à force deviendra dystopie quand il se rendra compte qu’il est pris au piège dans une oubliette remplie de fantasmes.

Ci-dessous un petit extrait sonore du spectacle

Le duo va d’ici peu réaliser une autre semaine de résidence à la salle Roquille, qui donnera lieu à d’autres représentations. D’ici-là, le spectacle aura évolué et on attend avec impatience de pouvoir redécouvrir Kaimera et retrouver notre petit héros en tissu, grandi.

Chloé Crozat

Sinon la compagnie Deraïdenz organise son Karnaval le 4 mars prochain au Tri Postal d'Avignon

