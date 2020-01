KOBE BRYANT, HOMMAGE À UNE LÉGENDE

Le dimanche 26 janvier, à 20h10 (heure française) le monde du sport s’effondre et apprend la terrible tragédie : le “Black Mamba” n’est plus.

L’un des meilleurs basketteurs de tous les temps est décédé, victime d’un crash en hélicoptère. Il emporte sa fille “Gigi” avec lui, ainsi que sept autres personnes. RCA a tenu à lui rendre hommage.

Son enfance

Né en 1978 à Philadelphie, Kobe Bryant est le fils d’un ancien basketteur de renom. Il vit son enfance au rythme de la carrière de ce dernier, et c’est ainsi qu’il vit en Italie puis en France quelques années avant de revenir sur ses terres, à Philadelphie. Kobe poursuit le Basketball dans le lycée de sa ville natale et construit déjà une carrière mémorable. En effet, il est considéré comme le meilleur lycéen de l’année 1996 et accède à la NBA, le championnat de l’élite aux Etats-Unis, sans passer par l’Université. C’est un cas assez rare qui témoigne de son talent exceptionnel dès son plus jeune âge.

Il débarque donc la NBA à l’âge de 17 ans, du côté de Charlotte. Néanmoins, il sera échangé dans la foulée avec un joueur des Lakers de Los Angeles et rejoindra cette mythique franchise sans avoir disputé le moindre match, sous les couleurs des Hornets de Charlotte.

Très rapidement, Kobe se fera un nom. Surnommé “The Kid”, il soulève les foules et impressionne la NBA par son talent et sa précocité. Tous voyaient déjà en lui le futur Michael Jordan, immense légende du Basketball dans les années 80 notamment. Néanmoins, il n’appréciait pas la comparaison: “Je ne veux pas être comparé à Michael Jordan, disait-il. Je veux seulement être Kobe Bryant”; ce qui témoignait déjà de son humilité frappante.

Kobe dans l’histoire de la NBA

On associe forcément le nom de Kobe Bryant à la célèbre franchise de la NBA et des Los Angeles Lakers qu’il n’a jamais quitté. En effet, il est resté durant l’intégralité de sa carrière en Californie où il a laissé une trace indélébile.

Il remporte 5 titres de champion de NBA (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010), dispute un total de 20 saisons dans l’élite et il est connu pour avoir inscrit 33 643 points au cours de sa carrière (record qui le classe quatrième puisque, la veille de son décès, il venait d’être dépassé par LeBron James, l’icône actuel des Lakers.)

Sur le plan international, Bryant obtient deux titres de champion olympique, en 2008 et en 2012.

“Black Mamba” prend sa retraite sportive en 2016 et marque 60 points lors de son dernier match, comme pour clôturer de manière symbolique une si belle histoire débutée en 1996.

Il cumule plus de 1300 matchs en carrière.

Ses deux numéros : 8 et 24 ont été retirés chez les Lakers, signe de reconnaissance suprême en NBA.

Une icône planétaire

Quel jeune basketteur n’a jamais tenté d’imiter Kobe Bryant ? Il représentait un modèle de réussite pour tous. Kobe incarnait la détermination, le courage, la confiance et le travail acharné.

Son livre “Memba Mentality” connaît un véritable succès depuis plus d’un an. Il y fait part des sacrifices à surmonter, des obstacles à franchir et du travail à accomplir pour devenir une légende ou tout simplement un “guerrier” (comme il le dit) dans la vie en général. Il ne cherchait qu’à s’améliorer jour après jour.

Son duo incontournable avec Shaquille O’Neal au début des années 2000 marqua des générations.

Décès tragique

Kobe Bryant meurt aux côtés de sa fille, Gianna, dans un crash d’hélicoptère à Calabasas, le 26 janvier 2020. Ils se rendaient à un match de cette dernière qu’il estimait comme “la plus belle réussite de sa vie” et qu’il rêvait de voir évoluer au plus haut niveau.

Les hommages se multiplient à Los Angeles et aux États-Unis, mais aussi dans le monde.

LeBron James, son ancien rival et ami très proche affirme avoir “le cœur brisé et dévasté”. Ce dernier l’avait appelé la veille du drame.

Une pensée à ses proches et à la famille de toutes les victimes de ce terrible accident.

Salut, l’artiste.

– Louis V.