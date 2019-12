La befana, une légende italienne

Chaque pays a ses petites légendes et croyances… comme la fée ou la souris des dents, la befana vient d’Italie et nous allons voir brièvement quelle est son histoire.

Mais qui est donc la befana ?

C’est une figure emblématique du folklore italien qui marque la fin des fêtes de Noël avec l’Épiphanie, le 6 janvier. Il s’agit d’une gentille sorcière qui vient distribuer des bonbons et cadeaux aux enfants qui ont été sages tout au long de l’année, et du charbon à ceux qui ont été “coquins ou vilains”. On peut la voir un peu comme un second Père-Noël en Italie, puisque qu’elle vient récompenser les enfants en voyageant sur son balai pendant la nuit de 5 au 6 janvier.

Quelle est la légende ?

La befana serait née à l’époque de l’Antiquité Romaine dans un contexte de christianisme. Aujourd’hui, c’est cette histoire que les parents racontent à leurs enfants :

“Les trois Rois Mages, en route pour Bethléem afin d’offrir des cadeaux au petit Jésus, demandèrent à une vieille femme quel chemin emprunter. Ils lui proposèrent de l’accompagner dans leur voyage mais elle refusa. Après leur départ, elle regretta ce choix et se mit à son tour en route, afin de les retrouver. Vêtue d’un jupon large et foncé, d’un tablier avec des poches, d’un châle ou d’un chapeau sur la tête, et enfin d’une paire de pantoufles usées ; elle emporta avec elle un panier rempli de confiseries, pâtisseries et petits présents. Elle s’arrêtait à chaque maison sur son chemin en espérant que ce soit celle du petit Jésus, et alors elle donnait aux enfants qu’elle rencontrait quelques présents qu’elle avait avec elle. Elle ne retrouva jamais les Rois Mages – mais sa légende se transforma en tradition.”

Les représentations populaires de ce personnage en ont fait une vieille sorcière bienveillante et il existe une petit comptine qui résume bien la façon dont elle est perçue aujourd’hui : “La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte porta un sacco pien di doni da regalare ai bimbi buoni“. En français cela signifie : “la befana vient la nuit avec ses chaussures toutes abîmées et porte un sac plein de dons à offrir aux enfants sages”.

Il existe également une autre version qui tendrait à dire que la befana représente Mère Nature qui apparaîtrait sous la forme d’une vieille femme car elle serait fatiguée d’avoir donné toute son énergie pendant l’année. Avant de mourir, pour renaître par la suite, elle distribuerait des gâteaux et cadeaux à tout le monde afin de planter les nouvelles graines de l’année à venir.

Cette version plus métaphorique est peu connue.

L’épiphanie est une fête célébrée différemment selon la culture et le pays. En Espagne, les Rois Mages apportent des cadeaux aux enfants, en France nous mangeons la célèbre galette des rois.

La befana est donc un personnage de mythe, qui fait rêver petits et grands en Italie, à l’opposé des représentations de la sorcière d’Halloween qui est méchante et qui fait peur.

Le 6 janvier apparaît comme une occasion de commencer la nouvelle année autour du partage et de souvenirs d’enfance.

– Youna B.