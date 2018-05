La “bolo” va te monter aux oreilles…

Du 16 au 23 Mai, sur les ondes de Radio Campus, vous allez pouvoir écouter chaque jour un épisode de 3 minutes d’une mini-série, créée par le réseau Radio Campus France. Elle sera aussi disponible en podcast évidemment, mais… en quoi consiste ce projet? Explication!

Plongeons nous dans le contexte. Tout d’abord qu’est ce que le processus de Bologne? C’est un traité signé à Bologne en 1999 qui a débouché sur la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur. C’est à dire qu’il a permis à de jeunes étudiants d’avoir une meilleure mobilité dans toute l’Europe (Notamment Erasmus) et a harmonisé les parcours d’étude sur le continent. Cet accord est globalement le fil rouge de vos études puisqu’il leur a donné un nom, défini des années d’études avec précision et comme nous l’avons dit, facilité la vie des étudiants à l’étranger. En 1999, ils étaient 29. Aujourd’hui, 48 pays sont signataires pour rendre plus attractif notre belle Europe ainsi qu’améliorer la reconnaissance des diplômes.

C’est alors que Nina, Samuel, Félix et leur professeur ont décidé de vous expliquer avec cette mini-série les nombreux dessous positifs de ce changement. Ils vont, de manière ludique nous apprendre ce qu’est ce processus “bolognais”et que nos études vont au-delà de nos propres frontières. Nous serons évidemment à l’écoute.

Si vous avez raté le moindre podcast, c’est par ici que ça se passe! En attendant, n’hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ces épisodes, et du sujet en lui-même! On savait que la sauce bolognaise était parfaite pour accompagner nos pâtes, nous savons maintenant qu’elle est primordiale pour nos études futures.

Alexis CHAREYRE

PS: Si vous êtes friands de savoir, vous pouvez consulter ce site pour être plus éclairé sur le sujet!