La course au podium en Ligue 1, plus indécise que jamais

Cette saison, la course au podium pour la Ligue des Champions semble encore plus incertaine que lors des saisons précédentes.

En effet, derrière le PSG qui file vers un troisième titre consécutif, les équipes à viser ce podium tant convoité sont nombreuses. Tout d’abord l’Olympique de Marseille qui semble tenir la corde pour la deuxième place reste fragile. L’équipe d’André Villas-Boas n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0) ce week-end à domicile contre Angers, avec des absences importantes comme celles de Payet ou encore Kamara. Mais le coach argentin a annoncé dès le début de saison son ambition d’emmener le club en Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes que l’OM n’a plus disputé depuis la saison 2013-2014 soit une éternité pour le seul club français à l’avoir remporté, en 1993. Les phocéens ont réalisé une première partie de saison solide. Emmenés notamment par le grand Dimitri Payet, ils sont actuellement dans une spirale très positive avec une série de dix matchs d’affilés sans défaite. Cela leur a permis de se démarquer et d’avoir aujourd’hui neuf points d’avance sur Montpellier, actuellement au pied du podium. Cependant, la saison est encore longue et peut encore nous surprendre.

Derrière, le Stade Rennais qui a fait éclore cette saison assurément un futur grand joueur, Eduardo Camavinga est bien installé à la troisième place mais a du mal à convaincre dans le jeu et sort de trois matchs poussifs face à Marseille, Nîmes et Nice. Rennes n’est pas une équipe habituée à jouer le podium, c’est peut-être ce qu’il leur fera défaut par la suite.

Ensuite, on peut évoquer Lille, auteurs d’une première partie de saison en demi-teinte, les Dogues auront à cœur de tout donner pour se qualifier une nouvelle fois pour la Ligue des Champions et étant à seulement six points de Rennes, c’est parfaitement envisageable. Renato Sanches, le champion d’Europe 2016 sera un des facteurs déterminants de la réussite du LOSC sur cette fin de saison.

Les ténors que sont Monaco et Lyon vivent une saison compliquée et mouvementée. L’arrivée de Robert Moreno sur le Rocher était vue d’un bon oeil notamment après le match à Paris (3-3) mais les errements défensifs sont toujours là. Monaco a replongé en atteste le revers ce samedi à domicile contre Strasbourg 1-3. Pointés à huit longueurs du podium les Monégasques vont devoir cravacher s’ils veulent atteindre cet objectif tout à fait réalisable au vue de l’effectif. De leur côté, les Lyonnais ont également toujours toutes leurs chances de finir sur le podium. Après une première partie de saison compliquée avec le départ prématurée de leur entraîneur Sylvinho et l’arrivée surprenante de l’ancien coach de Marseille, Rudi Garcia. Loin de faire l’unanimité, le champion de France 2011 avec le LOSC a qualifié le club en finale de Coupe de la Ligue, une première finale hexagonale pour le club depuis 2014. Mis en difficultés par des blessures de joueurs importants jusqu’à la fin de saison, l’OL peut compter sur des jeunes formés au club comme Caqueret mais aussi la pépite Cherki âgé de seulement 16 ans qui affole déjà les compteurs. La forme actuelle est très bonne puisque Lyon reste sur trois victoires d’affilées en Ligue1 ainsi que sur 21 buts inscrits en six rencontres. La remontée est en marche, aujourd’hui 5ème du championnat, Lyon compte d’une part sur les renforts arrivés cet hiver et d’autre part surfer sur la dynamique actuelle pour y parvenir.

Sans oublier le MHSC qui se trouve dans une position d’outsider, le club héraultais a objectif de faire mieux que la saison passée où il avait terminé à la 6ème place. Montpellier s’en est donné les moyens l’été dernier avec les ajouts de Jordan Ferri et le meilleur passeur de la saison 2018-2019, Savanier mais aussi du très bon gardien Rulli.

En relatant toutes les forces en présence, cette lutte pour le podium s’annonce palpitante. Rendez-vous en mai pour le verdict…

– Embarek F.