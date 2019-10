La “Japan Maniacs”, la culture geek mise à l’honneur, à Sorgues

Ce samedi 12 octobre, Radio Campus Avignon a assisté à la première édition de la Japan maniacs, présentée par l’association Phénix (anciennement nommée Comics Game) au boulodrome de la commune de Sorgues. L’événement s’étalait sur tout le weekend, du samedi au dimanche de 10h à 18h.

Présentation du festival

Arrivés vers 14h sur les lieux, la première chose que nous avons aperçue quand nous sommes rentrés dans la salle était des gâteaux en formes de pokeballs et de Nintendo NES, ce qui n’a pas manqué de nous faire sourire. En effet Japan Maniacs est un festival dédié à la culture geek et pas seulement au Japon comme on pourrait le penser : des jeux vidéos aux mangas, en passant par les comics et l’univers Marvel, jusqu’à la science-fiction avec des stands dédiés à la célèbre série Star Trek; c’est une grande palette d’univers qui s’offrait à nous. Ce qui veut dire aussi une grande variété d’exposants : stands de dessins, mais aussi d’accessoires liés aux vikings et au médiéval, des figurines, des vêtements et des produits dérivés en tout genre.

Au programme, on a pu retrouver des concours de Nintendo Switch sur les jeux “Mario Kart“ et “Super Smash Bros“, des concours de Cosplay et de dessins, avec 3 voyages à Disneyland en jeu. Il y avait également un concert de génériques d’animes (plus communément appelés “openings”) et une salle de jeu rétro pour passer du bon temps.

Une petite exposition par sa taille, mais grande par sa convivialité

L’exposition étant assez petite, cela facilite les interactions entre les visiteurs et les exposants. Pas de longues files d’attente comme dans les grosses expositions tels que le Paris Games Week ou la Japan expo pour ne citer que les plus connues. Nous avons eu la chance d’échanger avec le dessinateur et mangaka Cejudo Jeronimo (auteur de Lil’Berry) qui nous a gentiment dédicacé les mangas que nous lui avons achetés. Tous les gens que nous avons pu croiser étaient plutôt avenants et souriants donc globalement il y avait une très bonne ambiance.

Un rassemblement avec des visiteurs de tout âge

Cette exposition a attiré des visiteurs avec une diversité de centres d’intérêts mais aussi d’âges. Nous avons remarqué que beaucoup de parents venaient accompagner leurs enfants et qu’il y avait également un bon nombre d’adolescents, mais aussi un nombre non négligeable d’adultes. Comme quoi, cet univers n’est pas uniquement destiné à un jeune public, la preuve en est que tous les exposants adultes que nous avons interviewés étaient clairement des passionnés, investis à fond dans ce qu’ils faisaient. Certains étaient même en cosplay de Captain America ou même de Mario !

En bref, la Japan Maniacs est une exposition enrichissante au cours de laquelle nous avons échangé dans une bonne ambiance avec les exposants et les festivaliers ou encore les cosplayeurs. Après tout ça, nous avons envie de dire : à l’année prochaine la Japan Maniacs !

Pour les suivre:

Page Facebook → JAPAN Maniacs

– David L.