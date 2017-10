La passerelle.Co nous ouvre ses portes !

La passerelle Co.working fête ses deux ans ! L’occasion rêvée pour promouvoir ses offres et faire découvrir ses nombreuses possibilités d’emploi. Radio campus Avignon était convié à la mini conférence de presse organisée par cette petite entreprise le 25 septembre.





Illustration 1 : L’espace coworking de la passerelle en 2016

Nous avons donc été accueillis par Léa Nicolleau, bien connue de Radio campus puisqu’elle est membre active dans l’association. Elle occupe ici le poste de space manager depuis Juillet 2017. Installés confortablement avec des croissants et des jus de fruits, nous étions bien disposés à écouter leurs futurs projets.

C’est en 2015, à la résidence Sainte Marthe située en face de la fac, qu’a ouvert le premier espace de coworking sur Avignon sous la houlette de Benjamin Laugueux et Sandra-Rose Prévot. Ce concept a vu le jour en 2012 à Paris. Il est inédit de voir ces espaces germer un peu partout dans l’hexagone. En 2017, on ne comptait pas moins de 155 000 m2 d’espaces coworking. Le principe est simple : c’est une location de bureau dans un endroit alliant confort et détente pour exercer indépendamment son activité professionnelle. On évite de rester chez soi et le contact social motive et aide à la hausse de la productivité.

Illustration 2: Logo officiel de l’entreprise

La passerelle a bien évolué car elle propose de nombreux postes de travail et de services utiles comme des espaces détentes, un bar, une terrasse, le wifi, des salles imprimantes/scanners et une climatisation. (Obligatoire dans le sud me direz vous !) Tout cela contribue à la bonne entente et offre un cadre de travail convivial et confortable.

Pour leur anniversaire, les employés proposent une semaine portes-ouvertes du 9 au 13 octobre. Ainsi, les intéressés pourront aller au contact des agents de cette petite entreprise en pleine croissance, et découvrir des offres fortes intéressantes, notamment pour les étudiants. Une réservation est cependant souhaitée pour participer et tester cet espace de coworking moyennant un tarif plus qu’abordable. Tout est fourni ! La seule chose à emmener, c’est votre ordinateur personnel.

Si vous êtes curieux de savoir leur fonctionnement ou si vous désirez travailler à La passerelle, vous pouvez contacter Léa au 04.84.25.00.99. Un petit tour sur le site de la passerelle (https://lapasserelle.co/) et vous serez fin prêt pour vous lancer !

Il ne me reste plus qu’à souhaiter : « Joyeux Anniversaire La passerelle ! »

Alexis CHAREYRE