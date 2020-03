La presse: le premier média autonome.

La presse est un média qui a évolué d’année en année. En passant au numérique, elle s’est ancrée dans son temps tout en gardant à l’esprit, un aspect marketing. Nous vous proposons dans cet article une rétrospective de ce média, réputé depuis tant d’années.

La naissance de la presse

Le mot “presse” provient de la technique de Gutenberg et a été conservé pour le média du même nom. Cette technique avec pour but de presser un tampon pour ancrer les lettres et était très réputée à l’époque. La presse est le plus ancien média autonome. C’est en 1931 que le premier journal français sort: La Gazette par Théophraste Renaudot. 1200 exemplaires diffusés non pas en Province mais à Paris: la presse commençait à naître. Elle donnait des informations générales comme des faits divers (fête populaire du quartier) ou encore de la politique. Bien que ces informations ne soient pas essentielles, cette gazette représente le premier pas de la presse en France.

Le premier journal coûtait 0,25 cts et se prénommait Le Petit journal. En effet, très vite les éditeurs ainsi que les entrepreneurs ont compris l’impact que pouvait avoir ce nouveau média sur l’économie. Les techniques d’imprimerie se sont alors développées et le business éditorial était lancé.

Et aujourd’hui ?

Le presse papier continue d’exister et d’être vendue. 40% des français affirment lire régulièrement le journal. Cependant, la presse digitale est apparue quelques années. On s’est de nombreuses fois demandé ce que le média allait devenir avec l’apparition de la télévision ou encore de la radio, mais la question ne se pose plus. La presse digitale change quelque chose dans ce mode de consommation du média presse: les personnes ont tendance à lire deux fois plus que média digital et non papier car ils ont accès à une presse numérique gratuite et tous les jours.

En effet, avec l’évolution de notre société, les financements de la presse ont évolué. La presse reste gratuite sur certain site et la publicité permet aux structures de continuer leur activité. Cependant, cette presse est en déclin. On retrouve aujourd’hui une presse spécialisée, qui marche mieux. Les lecteurs sont prêts à dépenser de l’argent pour lire un sujet qui les intéresse. C’est ce qu’ils recherchent.

Avec l’ère du numérique, la presse a dû évoluer. Elle a trouvé de nouvelles techniques de financements, elle a grandi avec son temps. Aujourd’hui, vous pouvez lire un article et tomber sur un “abonnez-vous”. Le premium est de mise, bien que les publicités restent la source principale de revenus de ce média. Il a su évoluer et permet d’ailleurs aujourd’hui à des jeunes étudiants ou des auto-entrepreneurs de se développer pleinement.

Avec une évolution constante, la presse est un média de référence.

Marine D.