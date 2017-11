La putain Respectueuse… Une putain de promesse !

Ce mardi 14 Novembre se déroulait au théâtre du Chêne Noir la conférence de presse de la nouvelle mise en scène de Gérard Gelas, La Putain Respectueuse . Toute l’équipe était là pour présenter leur nouveau projet, et Radio Campus Avignon était convié pour les écouter…

Affiche promotionnelle officielle du spectacle

Accueillis chaleureusement par Mandy Llamas et installés confortablement dans une des salles du fabuleux théâtre avignonnais, nous étions prêts à entendre ce que M.Gelas, le directeur du Chêne Noir, allait nous proposer dans sa nouvelle mise en scène. Elle est accessible au plus grand nombre, pour le plus large public. Les acteurs de la pièce se sont installés en face de nous et s’est alors que le directeur a commencé son discours.

Dans un premier temps, rappelons le synopsis de la pièce. Elle prend place dans une petite ville des États-Unis dans les années 50, toujours marquée par la ségrégation raciale. Deux hommes noirs sont accusés à tort de viol. Le premier est tué par un citoyen américain blanc tandis que l’autre prend la fuite. Il trouve refuge chez une jeune prostituée du nom de Lizzie qui vient d’arriver en ville et qui ne connaît pas les codes de celle-ci. Nouvelle en ville, Lizzie va être confrontée à un dilemme, sauver son demandeur d’asile ou faire un faux témoignage contre lui sous la contrainte du sénateur et de son fils.

Adaptée d’une œuvre de Jean-Paul Sartre de 1947, cette pièce revêt une symbolique toute particulière pour Gérard Gelas qui voulait la mettre en scène depuis très longtemps. Et c’est aujourd’hui chose faite. Malgré son ancienneté, elle fait écho aux problèmes de la société actuelle, prouvant au passage une stagnation des mentalités de la société. Peut être ? La pièce est là pour améliorer notre esprit critique. Relevant plus du « thriller » psychologique et sombre, le thème central ne sera pas la ségrégation raciale. Ce n’est pas là où est pointé l’accent mais sur l’émancipation, la rencontre et le forgeage de sa propre opinion. Les acteurs, tous talentueux et certains reconnus, ont très bien développé le caractère de leur personnage.

Pièce de Théâtre de Jean Paul SARTRE, nouvelle édition

L’interprète de Lizzie (Flavie Edel-Jaume) décrit son personnage comme en constante remise en question, qui ne pense qu’à sa survie et qui n’a aucune conscience politique ou propre. C’est une orpheline, brisée qui tente de résister mais elle n’a pas les outils nécessaires pour y aboutir.

Patrick Donnay est le sénateur. Un personnage omniprésent qui ne reculera devant rien pour avoir son faux témoignage et protéger son filleul de meurtrier, donc la légitimité de la famille.

Il est accompagné de Fred (Damien Rémy), son fils, qui suit son père sans réfléchir. Il exécute et ne remet jamais en question les idéaux de sa filiation. Un rôle dérangeant mais passionnant à jouer selon ses dires.

Mouloud Belaïdi est le nègre. (L'acteur n'est évidemment pas peint en noir !). C'est une victime de l'horreur, un anonyme total, pris dans "une chasse à cour" clivant un monde abominable mais tout de même magnifique…

Viennent ensuite les policiers (Guillaume Lanson et Mickaël Coinsin), qui ont « 2,5 % d'humanité en eux et de quotient intellectuel ». Une seule mission, une seule issue, leur victoire. Ce sont des primitifs, et ce fut difficile de se déshumaniser pour ces rôles tant ils sont éprouvants.

Nous vous avons relaté les grandes lignes de ce que vous aurez l’occasion de voir bientôt ! C’est à dire le jeudi 23 (19h), les vendredis et samedis (20h) et les dimanches à 16h jusqu’au 3 décembre (Réservation obligatoire)! De nombreuses dates qui ne vous donnent pas le droit à l’excuse de l’absence ! De plus, le 30 novembre, Radio Campus Avignon propose une soirée théâtre étudiant le 30 novembre pour les intéressés et une émission à 18h ! La Putain Respectueuse espère réitérer le grand succès des « Migrants », nous le souhaitons de tout cœur !

Pour la réservation, c’est ici ! 04.90.86.74.87

Alexis CHAREYRE et Mélanie HEBBARD