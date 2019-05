La Triplette de Quartier: rendez-vous le 18 mai!

C’est parce que Radio Campus Avignon aime mettre à l’honneur les associations et les initiatives étudiantes que nous avons rencontré la nouvelle équipe de La Triplette de Quartier, venue nous parler de ses projets dont sa guinguette qui risquerait bien d’être chouette!

La Triplette fait peau neuve

La Triplette existe depuis 10 ans et a depuis tout ce temps pour but de dynamiser le quartier Carreterie, le quartier des Carmes ainsi que la place Pasteur en créant une synergie commune entre étudiants, habitants et commerçants. Au cœur de cette volonté de faire vivre la ville, des actions culturelles qui se traduisent le plus souvent par des ateliers ou des représentations artistiques que le nouveau bureau, élu en février, s’apprête plus que jamais à mener.

Les nouveaux projets

La Triplette, c’est normalement un projet phare; Les Rues Jaunes, un festival de rue sur une journée avec des animations et la présence d’une batucada, qui n’a pas pu être mené cette année. Bonne nouvelle: le projet va essayer d’être reconduit l’année prochaine. Mais le temps de passation après quelques mois d’inactivité de La Triplette a permis à cette nouvelle équipe supra-motivée de réfléchir à d’autres nouvelles initiatives.

L’objectif? “Retrouver l’esprit de La Triplette et (re)créer à l’avenir beaucoup d’événements pluridisciplinaires (musique, cirque danse, théâtre…)” pour Marie-Lys, présidente de l’association. C’est ainsi que le nouveau bureau a déjà participé à une Marche pour le climat commune sur Avignon ainsi qu’à L’Amour à la fac avec Radio Campus Avignon et le Love Letters Festival.

Par ailleurs, le dernier événement de l’année organisé par la Triplette est imminent et…C’est une guinguette!

La guinguette: rendez-vous le 18 mai

C’est ce samedi 18 mai que vous pourrez venir découvrir la Guinguette de La Triplette à la Place des Carmes, avec un programme en deux parties pour satisfaire petits et grands.

A partir de 14h30, des animations jeune public sont prévues avec notamment une marelle géante, plusieurs stands artistiques ainsi qu’un stand où des étudiants de l’association Bacchus (de la filière Histoire d’Avignon Université) seront déguisés en chevaliers pour animer un quizz sur le thème inhérent. Les enfants pourront également profiter d’une surprise gustative, jusqu’à 17h.

La soirée Guinguette est elle prévue à partir de 18h30 avec une buvette pour se rafraîchir en profitant des 3 concerts prévus. Au programme, un groupe aux sonorités manouches grâce à l’appel lancé dans l’UEO Musique Actuelles de l’université, ainsi que Thursday Addict (rock) puis VSOP Swing Systeme (un groupe de reprises soul/jazz).

L’association La Chambre Claire sera présente pour immortaliser les moments de cette Guinguette où vous pourrez venir profiter, boire, danser jusqu’à 23h.

Nous remercions la Triplette de Quartier pour leurs sourires et ce bel événement auquel elle nous convie. Pour en savoir plus, c’est par ici sur l’événement Facebook.

Emilie Grasso