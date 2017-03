Le festival d’Avignon, s’achève déjà…

Pour Radio Campus Avignon, ce mois a été fou ! Voici un petit bilan en chiffres de notre couverture festivalière du mois de juillet.

22 jours de couverture

Notre équipe était mobilisée du 6 au 27 Juillet.

25 bénévoles mobilisés

Merci à toute l’équipe de Radio Campus Avignon : Jules, Lydia, Martin, Nicolas, Benjamin, Matthieu, Mathieu, Marie, Julie, Diane, Guillaume, Bruno, Léa, Gaël et Axel pour leur implication dans la couverture du festival !

Merci aux bénévoles du réseau des Radios Campus d’être venus partager notre compagnie pendant près d’une semaine. Merci à Charles-Henri, Emile, Marion, Emmanuel, Martin, Mel, Sarah, Jimmy, Théophile et Thomas.

7 lieux parcourus

Pendant tout le mois, nous avons bougé un peu partout dans la ville pour faire nos émissions.

Merci donc à l’Université d’Avignon, La chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon, le théâtre du Chêne Noir, l’Espace Alya, le Village du Off, l’AJMI, et le CROUS (Notre studio est dans une résidence du CROUS) de nous avoir accueillis pendant ce mois d’itinérance.

9 articles sur notre site internet

L’occasion de parler des spectacles que nous avons vus en plus de ceux dont nous avons parlé pendant nos émissions.

62 émissions dont :

22 Inofficielle

21 A Contre Temps

4 Radio Campus en Avignon

4 Leçons de l’université

6 émissions spéciales Résonance

2 émissions spéciales Lives au Pont

3 commentaires de Match de l’euro

Environ 80 invités, toutes émissions confondues

Merci à eux d’avoir participé à nos émissions, nous avons passé d’excellents moments et avons rencontré de merveilleuses personnes.

Et puis aussi beaucoup d’heures de sommeil loupées, énormément de spectacles vus, un nombre de kilomètres parcouru incalculable, trop de bières avalées, mais surtout pleins de merveilleux souvenirs que nous garderons en tête pendant un bon moment !

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette couverture, merci à l’Université d’Avignon et le Crous d’Aix-Marseille pour leur soutien. Merci au Festival d’Avignon, à Avignon Festival & Compagnie, au théâtre du Chêne Noir, à l’Espace Alya, à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, à Radio Campus France, à l’AJMI, à toutes les compagnies et les invités que nous avons accueillies, à tous les bénévoles qui ont participé et à tous les contributeurs ulule pour leur soutien.

On se retrouve dès septembre pour plein de fabuleuses surprises !

Léa Nicolleau