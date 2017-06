Le festival Frames, un weekend 100% Youtubeur à prévoir!

Vêtus de notre costume de journaliste, nous avons rencontré l’équipe du festival Frames. Accueillis avec quelques viennoiseries et boissons, nous étions parfaitement prêts à découvrir les préparatifs de la deuxième édition du festival de la vidéo Youtube qui prévoit d’être tout aussi prospère que la première.

Avignon hébergera donc le festival Frames du 2 au 3 septembre dans 4 lieux, respectivement le Pandora, le Palais des Papes, la collection Lambert et un nouvel endroit pour ancrer le festival dans la culture : le théâtre du Chêne noir. Nous aurons le plaisir de rencontrer dans un cadre convivial une dizaine de youtubeurs au détour de multiples interviews et d’activités toutes plus ludiques les unes que les autres.

Avec une programmation totalement renouvelée cette année autour de la culture et de la connaissance, nous aurons le plaisir de rencontrer Julien Josselin, le Fossoyeur de Films, e-Penser, Aude GG, Usul, Raphaël Descraques, Waxx et pleins d’autres. De plus, fait inédit, vous aurez la chance de pouvoir les rencontrer lors d’apartés d’une trentaine de minutes !

Frames c’est un festival à taille humaine organisé par un groupe de personnes passionnées, tous membres de l’association La boîte. On citera Gilles Boussion le président, Vincent Clap, ou encore François Theureul alias le Fossoyeur de films. Ils ont centré cette année leur programmation sur la culture avec des créateurs vidéo web qui publient un contenu culturel, authentique et nuancé. A contrario de Youtubeurs beautés, jeux vidéos ou essentiellement humoristique.

Cet événement national vise avant tout à développer la vie culturelle Avignonnaise. Il offre cette année aux festivaliers et visiteurs un hébergement à l’hôtel de Guerlande. Le Milkshop, quant à lui, se mobilise pour proposer un menu spécial Frames.

Vous pouvez découvrir plus de détails sur leur site. Empressez-vous de réserver vos places pour 30 euros la journée et 50 les deux jours.

Convivialité et ambiance chaleureuse seront au rendez vous, et Radio Campus Avignon a hâte d’y être !

Diane Guédon, Coline Devis et Alexis Chareyre