Le Mondial du Tatouage 2017 va faire couler de l’encre

La 7ème édition du célèbre salon parisien a ouvert ses portes ce week-end, du 3 au 5 mars au Grand Hall de la Villette. Plus de 420 tatoueurs venus du monde entier sont présents pour ces trois jours exceptionnels, qui devraient réunir environ 35 000 visiteurs. Les artistes ont soigneusement été choisis par Tin-Tin, célèbre tatoueur français et organisateur de la convention.

Le Mondial du Tatouage est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que l’on nomme aujourd’hui le 10ème art. Cet événement incontournable pour tous les professionnels semble briller par son authenticité, tout en promettant de belles surprises, que l’on soit novice ou amateur, exposant ou visiteur.

Mondial du Tatouage 2016, crédit photo Anthony Dubois

Piquée au vif par la curiosité et par l’envie d’en savoir plus, Radio Campus Avignon se rend sur le lieu de l’événement ce samedi 4 mars pour une journée qui promet d’être riche en rebondissements ! Nous avons hâte de découvrir les nombreux concours organisés, qui récompenseront les meilleures créations d’artistes. Ces derniers seront départagés par le jury composé des grands tatoueurs Kari Barba, Filip Leu, Luke Atkinson et Bill Salmon.

Entre les différents stands se tiendront des expositions, où nous pourrons notamment admirer des guitares Fender décorées par des tatoueurs. Le plafond de la Villette s’illuminera d’une œuvre imaginée par le studio Nonotak, spécialement pour le Mondial. Plusieurs concerts sont également programmés afin de clôturer ces journées.

Mondial du Tatouage 2016, crédit photo Anthony Dubois

Lors de cette rencontre, il est évidemment possible de se faire tatouer, que l’on ait pris rendez-vous ou pas avec l’un des artistes. De très nombreux styles de tatouages seront représentés, il y en aura donc pour tous les goûts ! Peut-être nous laisserons-nous tenter… Pour le savoir, suivez régulièrement l’actualité de la page web Radio Campus Avignon, nous publierons un prochain article dès notre retour du Mondial !

En attendant, vous pouvez visionner le teaser officiel de l’événement :

Infos pratiques :

Où et quand ? Les 3, 4 et 5 mars à la Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e.

Horaires : Vendredi et samedi de 12h30 à minuit, dimanche de 11h30 à 19h00

Tarifs : 30 euros en prévente, 32 euros sur place. 20 euros pour les 12-16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Pass 3 jours : 60 euros en prévente, 65 euros sur place. 40 euros pour les 12-16 ans.

Plus d’infos et billetterie sur : www.mondialdutatouage.com

Amélie Mercier