Le Noël solidaire de la Ligue contre le Cancer du Vaucluse

Le Noël solidaire organisé par la Ligue Contre le Cancer (Vaucluse) est une initiative ayant lieu au début du mois de décembre. Elle a pour but de récolter des fonds pour continuer la recherche, l’accompagnement des patients, la prévention et l’information du cancer grâce à des stands de Noël ouvert à tous. Radio Campus s’y est rendu le mercredi 4 décembre à l’Institut de Sainte-Catherine à Avignon.

Qu’est-ce que La Ligue Contre le Cancer ?

La Ligue Contre le Cancer est une association à but non-lucratif existant dans plusieurs départements (il y a en tout 103 comités). Elle a été fondée en 1918 par Justin Godart en tant que ligue franco-anglo-américaine contre le cancer. C’est en 1927 qu’elle devient la Ligue française contre le Cancer, après avoir été reconnue d’utilité publique quelques années plus tôt.

En dehors de ses actions directes auprès des malades et du public, la Ligue mène des combats directement liés à la politique menant ainsi des projets de lois à terme. Elle a connu plusieurs Président du Conseil d’Administration mais le dernier en date est le professeur Alex Khan, élu le 28 juin 2019 à Toulouse par l’Assemblée Générale de l’association.

Ses actions et missions

Elles sont multiples et toutes importantes pour faire avancer la recherche et apporter le plus d’aide possible aux malades et à leurs proches:

Prévention et Information : sensibiliser différents publics pour prévenir la maladie.

L’accompagnement auprès des malades et de leurs familles : amélioration des conditions de vie, activités adaptées, aides financières…

Mobilisation et événements pour récolter des fonds : Noël solidaire, partenariats avec des entreprises, course contre le cancer, collectes…

Soutien de la recherche : récolter des dons et les reverser.

Avec ses missions, l’association lutte contre la maladie, avant, pendant et après; et c’est une vraie force.

Le Cancer, une maladie qui nous concerne tous

D’après https://www.ligue-cancer.net/ , le cancer est une maladie “caractérisée par la propagation incontrôlée de cellules anormales, liée à un échappement aux mécanismes de régulation qui assure le développement harmonieux de notre organisme”. Si les cellules cancéreuses ne sont pas détruites, la maladie peut aboutir au décès d’une personne atteinte d’un cancer car les cellules vont s’étendrent aux zones entourant le foyer de départ.

Il existe plusieurs types de cancers et chacun d’entre eux a des caractéristiques spécifiques et un traitement adapté et ciblé. Les plus fréquents sont le cancer du sein, de la prostate, des poumons et du côlon-rectum.

D’après l’Institut National du Cancer: en France, en 2018, le nombre de nouveaux cas de cancer était de 382000 et celui des décès, de 157400.

D’après les statistiques, les nouveaux cas de cancer et les taux de mortalité connaîtraient une diminution chaque année depuis 2010.

Le cancer peut toucher à tout âge sans forcément prévenir. Il peut être lié à des causes externes (environnement, mode de vie par exemple) ou internes (mutations héréditaires, dérèglement du système immunitaire). Le taux de survie varie selon différents facteurs : localisation du cancer, âge de la personne, l’état de santé et le moment du diagnostic.

La recherche avance de plus en plus et se développe grâce aux outils de pointe des nouvelles technologies. Grâce à ces progrès “sur plus de 355 000 nouveaux cas annuels recensés en France, un cancer sur deux est guéri” (citation: e.cancer.fr).

Le Noël Solidaire

Il s’agit d’une initiative prenant place début décembre dans différents centres médicaux avec des stands d’information et de vente. Les stands de Noël présenteront différents produits locaux et artisanaux pour toute la famille. L’objectif est de récolter des fonds qui seront utilisés pour continuer toutes les actions et missions de la Ligue.

La Ligue Contre le Cancer vous a déjà donné rendez-vous en début de semaine, et vous invite à présent à ces dates :

Mercredi 11 décembre au Centre Hospitalier d’Avignon, de 10h à 17h

Jeudi 12 décembre au service des sports d’Avignon – 74 boulevard Jules Ferry, de 10h à 13h

Jeudi 12 décembre à la Clinique Rhône Durance, de 10h à 17h

Cette initiative solidaire peut être qualifiée d’humanitaire car elle a un objectif bien plus grand que de permettre aux personnes de faire leur courses de Noël. La ligue promeut ses actions et offre un moment de partage et d’union pour tous et toutes. C’est donc une belle action dans cet esprit de fête, où il est important de penser à autrui.

Radio Campus Avignon s’est donc rendu sur place le mercredi 4 décembre. On pouvait y trouver des lots de décorations de Noël et des produits du terroir: miel, nougat et confitures, en vente simple.

Le Noël Solidaire est un petit événement simple et fait avec les moyens de la Ligue Contre le Cancer du Vaucluse.

Si vous souhaitez offrir un petit cadeau gourmand à vos proches pour Noël, cela peut être l’occasion de faire un beau geste également. Nous avons aussi pu constater à quel point cette action apporte du bonheur et de la joie aux personnes hospitalisées dans ces centres médicaux, ainsi qu’au personnel. C’est une bonne occasion de partager la période de l’Avent en faisant une bonne action.

Site officiel de la Ligue Contre le Cancer : https://www.ligue-cancer.net/

Site officiel de la Ligue Contre le Cancer Vaucluse : https://www.ligue-cancer.net/cd84/journal

– Youna B.