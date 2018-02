Le South Geek Festival, entre nostalgie et technologie

Curieux de découvrir un monde et une culture méconnue, nous nous sommes rendus au South Geek Festival d’Arles le 26 janvier dernier. Et nous en sommes sortis agréablement surpris. Une aubaine pour les fans de mangas.

Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin de lire des mangas ou de vous déguiser en Super Mario pour y aller. Que vous ayez 18 ou 70 ans, que vous soyez un enfant découvrant un univers rétro ou un jeune adulte nostalgique, vous pourrez y trouver votre compte. Pas encore convaincu ? Alors, voici nos 5 astuces qui peuvent vous intéresser pour aller à la SGF!

1. Vous n’adhérez pas trop à cet univers mais vous adorez voir mais surtout interagir avec des gens ressemblant à vos héros préférés. Et ainsi récupérer votre âme d’enfant, prendre des photos dans toutes les positions atypiques et imaginables! C’est pour vous.

2. Vous êtes un fan de Game Of Thrones et vous avez toujours rêvé d’avoir l’épée en adéquation avec votre cape de chevalier achetée quelques jours plus tôt à IKEA. Alors, complètez votre collection!

3. Vous avez toujours voulu prendre un selfie avec la star mondiale, que dis-je, intergalactique E.T. C’est l’endroit parfait pour le rencontrer (entre autre)!

4. YouTube, c’est votre passion et vous aimeriez recevoir de précieux conseils de personnes qui ont percé sur la plateforme. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez à ces charmantes personnes, toujours disponibles et à l’écoute!

5. Vous faites parti(e) de ces fans et vous avez envie de partager votre savoir avec une communauté ouverte et passionnée avec qui vous aurez forcément des points communs.

Vous n’avez toujours pas trouvé votre compte ? Dites-vous que vous pouvez tester des anciens jeux sur des consoles pratiquement introuvables et défier vos amis dans des compétitions hebdomadaires sur FIFA 18 ou League Of Legends. Les gens y sont agréables, ouverts et attachants et c’est ce qui rend ce festival si attirant.

Alors rendez-vous le 17 et 18 février à Avignon pour en profiter avec la Geek Expo au Parc des Expositions. E.T. vous y attendra…

Oliver HALLOUA et Léa RONGET