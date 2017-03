Le trio strasbourgeois Colt Silvers dégaine son « épée »

Les trois jeunes musiciens (Tristan, Nicolas et Agnan) sont de retour ! C’est depuis 2013, date de sortie de leur dernier album à succès Red Panda , que nous attendions la venue du nouveau Swords , sorti le 30 septembre dernier. Les titres sont pop-rock mais aussi électro en ajoutant des tendances éclectiques sur certains morceaux. Avec ce nouvel album, le trio pourrait réitérer l’engouement massif du public à leur égard.

Coréalisé et mixé par Fab Dupont (qui a notamment travaillé pour the DØ, Santagold et Mark Ronson), et placé sous le label indépendant Deaf Rock Records, ce disque à moyen de percer dans le domaine de la pop.

A travers 11 titres inédits, le groupe nous dévoile son univers électronique, original et particulier. On se laisse bercer par des mélodies uniques, emplies de sentiments mais aussi débordantes d’énergie. On remarquera aussi certaines sonorités japonaises (un retour aux sources par rapport au premier album) sur certains titres comme “Wakizashi” ou “2Hearts”.

Bien que le début du CD soit riche en musiques aux accents éclectiques et presque métal pour certains morceaux, on se régale si on aime l’électronique, la house et les mix personnels accompagnant le chanteur qui nous fait découvrir ses sentiments et ses secrets les plus profonds (“2Hearts” mais aussi le magnifique titre “Constellations”).

Quand on approche de la fin, on perd l’énergie produite par les premiers titres pour se rabattre sur des mélodies plus pop et plus douces, ce qui est plutôt intelligent pour permettre une pause pendant l’écoute du disque. La musique finale est toute aussi engagée et poétique pour parfaire la fin du CD. Ainsi, il pourrait être plus accessible pour tous ceux qui aiment, et qui préfèrent la pop, plutôt que l’électro lourd, qui vrille les oreilles…. Attention tout de même, selon moi, il faudrait d’abord être habitué à la musique électronique et aimer ce genre musical. A contrario, l’album risquerait de vous rebuter dès les premiers titres.

Ce dernier nous a fait voyager, mais surtout découvrir une probable nouvelle pépite française qui promet une longue carrière dans le domaine musical. Un album de qualité qui peut certainement les emmener loin.

Alexis Chareyre