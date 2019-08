Les Événements Fin du Festival d’Avignon 2019

Les théâtres se vidant petit à petit, les rues devenant (enfin) accessibles, l’univers Post-apocalyptique des affiches restantes, le Festival OFF d’Avignon perdure encore jusqu’au 28 juillet inclus ! C’est le moment de profiter une dernière fois de cet univers !

Cérémonie des “Coups de Coeur” du OFF 2019

Chaque année, le Club de la Presse du grand Avignon décerne 3 prix à 3 pièces différentes, la cérémonie a eu lieu au Village du OFF à 18h le 23 juillet 2019.

Ces dernières obtiennent une aide de 500 euros, ainsi une publicité et une visibilité importante pour la suite de leurs aventures théâtrales!

Pour participer, les pièces de théâtre exclusivement doivent être jouées pour la première fois à Avignon, doivent être contemporaine et être interprétées par plusieurs comédiens sur scène.

On y voit donc une volonté de défendre les spectacles de théâtre pur, en effet, le cirque, les marionnettes, le mime, la musique, la danse et l’humour ne sont pas conviés à cette aide…

Une diversité ambiguë ou un choix de rester fidèle à ses racines, cette cérémonie permet néanmoins de faire émerger des petites pépites pour apprécier cette fin de festival !

Voici donc les 3 pièces victorieuses de cet événement :

“Magistrale interprétation de la bouleversante pièce du dramaturge américain Donald Freed, écrite après le dépouillement des archives du procès d’Adolf Eichmann. La mise en scène, sobre et efficace, est signée William Mesguich. En vue de son procès, Adolf Eichmann est interrogé par une psychologue israélienne qui entend montrer sa responsabilité de criminel de guerre nazi et celle d’un système tout entier dont la mise en place conduisit à la mort de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Eichmann déclare n’avoir fait “qu’obéir aux ordres”. On est tenu en haleine de bout en bout par la confrontation entre la mise à jour de la vérité et le déni du génocide.” – Club de la Presse du Grand Avignon

“Sur un plateau noir et nu, sans accessoire sinon quelques chaises, Joël Dragutin adapte en l’épurant le film de Ken Loach palme d’or du Festival de Cannes 2018 Moi, Daniel Blake.

Les six remarquables comédiens font vivre le parcours émouvant et terrible d’un citoyen qui voudrait simplement être comme tous les autres et qui est contraint par des services sociaux où le numérique a chassé l’humain à perdre dignité et respect. C’est notre monde qui est impitoyablement mis en question ici.” – Club de la Presse du Grand Avignon

“Dans un décor réaliste et symbolique à la fois, trois générations se frôlent, se heurtent sans se rencontrer vraiment. Dans sa langue cocasse et pourtant poétique, la jeune narratrice de sept ans nous conte l’histoire tragique de sa famille où s’aimer ne sait pas se dire. Mis en scène par une Clémence Carayol inspirée, dans des éclairages subtils, six brillants comédiens nous emportent dans un monde où sourire et émotions s’interpénètrent une heure et demie durant.” – Club De la Presse du Grand Avignon

Les gagnants des “Votes du Public du OFF 2019”

Parce que le client est roi et que nous sommes en démocratie, le public aussi a donné son avis. Ainsi, chaque catégorie a ainsi eu ses lauréats et son vainqueur, sans limitations ou prérequis de votes. Il est à rappeler que tous les festivaliers non pas votés, donc ce classement ne représente pas l’avis officiel du Festival mais une ébauche.

Voyons donc ces belles surprises classées par catégories :

Catégorie Dance

L’Ambition d’être tendre est une cérémonie aux couleurs de la Méditerranée. Deux musiciens et un chorégraphe s’associent pour créer une performance en forme de spirale qui nous mènera à la transe. Cette création pour cinq interprètes nous offre un précieux instant de puissance et d’abandon.

La musique enveloppe les danseurs, comme une seconde peau. L’interprète s’efface et s’oublie dans l’ivresse et la répétition. Apparaît alors un imaginaire hors du temps, en suspension, entre archaïsme sonore et gestes contemporains.

Catégorie Performance

Dites stop au tabac, stop aux addictions, stop aux barrières que nous nous fixons, stop aux phobies. Hors limites, le nouveau spectacle des Hypnotiseurs vous propose un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant. Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose.

Vous avez des addictions ? Oubliez-les le temps d’une soirée.

Chez les Hypnotiseurs, aucune limite, aucune scène, un unique moment interactif où vous êtes acteur de votre vie et de celle des autres.

Catégorie Humour

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle.

Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !

Catégorie Comédie

Ils se sont aimés, se sont quittés, sont restés amis. Du moins le pensent-ils… Isabelle, bourgeoise provinciale par erreur (quoique…), et Antoine, journaliste chéri des médias, finissent au fin fond de la campagne bordelaise une soirée arrosée sous les étoiles. Avec pour seule ombre celle du mari d’Isabelle, éternel absent…

Les non-dits et les secrets filent plus vite que les étoiles. Ils rient, mais sont-ils gais ? Ils pleurent, mais sont-ils tristes ? Et s’ils pensaient tout simplement à vivre ? Ce sera peut-être, au final, le plus difficile.

Catégorie Musical

Quatre autochtones d’une planète similaire à la nôtre réclament la scène, prêts à séduire le public (par le rire ou par les armes).

En abreuvant les spectateurs de mille genres de musiques apprises lors de leurs voyages à travers l’espace et le temps, des conflits internes vont rapidement prendre le dessus.

THE PRIMITALS… l’étrange et surréaliste histoire d’une tribu légèrement dysfonctionnelle, avec leurs rêves de grandeur, leurs déséquilibres mentaux et leur pharmacopée millénaire.

Catégorie Théâtre

Nous pensons savoir comment la vie commence. Enveloppés par l’obscurité, nous éclatons dans la lumière – puis nous sommes éduqués, encouragés. Nous rions et rêvons. Mais ce n’est pas la vie. Ce sont des mensonges. A la fois cru et franc, ce spectacle montre une réalité nue, comme déchirée dès sa venue au monde – une vérité cruelle et brutale sous la forme d’un corps de femme qui doit se confronter au monde.

Un tour de force physique qui enflamme l’atmosphère et incite le public à se questionner sur lui-même.

Cérémonie des plus belles affiches du OFF

Le but de ce cortège est de sensibiliser les compagnies à la collecte de la mémoire du Festival d’Avignon, en effet, la possession des archives par la Maison Jean Vilar et la BNF est essentielle pour conserver notre histoire, aussi, l’objectif et bien entendu d’encourager les artistes à créer du contenu esthétique et remercier l’effort des visuels originaux.

Le jury est composé de 7 membres, dont 1 enfant, laissant le choix à toute leur subjectivité, car oui, qui dit esthétisme dit individualité. L’idée étant de s’accorder sur l’avis général pour en dégager des affiches marquantes pour la majorité des jurys. Ils ont émis l’importance de ne pas prendre en compte le spectacle en lui-même ni la communication tout autour mais bien l’affiche indépendamment.

Les 25 vainqueurs seront exposés à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault et auront bien entendu un petit coup de pouce médiatique, de quoi aussi donner du crédit au graphiste pour leur prochaine création.

Seulement 516 affiches sur les 1592 spectacles étaient en compétition, soit ⅓ environ, pour 2500 votes… De nombreux paramètres finalement déterminent le choix, l’influence, nous aurons plus tendance à voter pour un spectacle qui nous a touchés. Sachant aussi qu’un petit pourcentage des festivaliers ont votés, sur un petit pourcentage des affiches présentées, est-ce vraiment un concours égalitariste ? Non, mais démocratique, oui, car tout le monde avait la possibilité de présenter son affiche et la possibilité de s’exprimer, et nous sommes tous des êtres d’influences et de subjectivité non ?

Le vote du Public

À la fin de cette cérémonie, nous avons aussi pu obtenir le résultat du Prix du Public de la Meilleure Affiche du OFF organisé depuis 2018. Cette année, le public a choisi l’affiche du spectacle Déboires à 17h15 de l’Espace Alya.

Le vote s’est déroulé sur Internet, grâce à un algorithme proposant 2 affiches au hasard où l’on devait choisir celle qui nous parlait le plus, le concours s’est donc réalisé grâce à des duels entre affiches, le système numérique étant fait pour dégager celle qui remporte le plus de victoire majoritairement. Là aussi, seules 370 affiches ont candidaté, et 2500 votes ont eu lieu. Nous espérons une nouvelle édition de ce vote l’année prochaine !

Clôture du Festival en beauté

Pour bien terminer ces 3 semaines de fête, de découverte, de représentation et de diversité, le bal de clôture du festival OFF d’Avignon 2019 se déroulera au Village du OFF, 1 rue des Écoles de 22h à 02h du matin !

L’entrée est gratuite pour celles et ceux possédant la carte abonné OFF, et justement, elle est en promotion en ce moment, vous pouvez la faire à 2€ seulement pour les -de 25 ans !

Rendez-vous à l’Office du Tourisme, au Point OFF ou au Village du OFF pour pouvoir en bénéficier au plus vite.

Cette année, le Village du OFF accueillera La Dame Blanche et Baja Frequencia Chinese Man Records, un mélange audacieux de hip-hop, de dancehall et de reggae, un cocktail explosif cubain vous faisant vibrer au plus profond de votre âme !

Un petit extrait de ce que ça donne ici

Amusez vous bien et à l’année prochaine !

Sullivan Gautier