Les Rencontres du Sud: Conférence de Presse

C’est en ce 19 Mars 2018 que s’ouvre la 8ème édition des Rencontres Cinématographique du Sud. Un festival crée en 2011 à l’initiative des professionnels du cinéma, désireux de mettre en lumière les acteurs dit « de l’ombre » du 7ème art. C’est pourquoi depuis 8 ans, distributeurs, exploitants et créateurs de festivals se rejoignent chaque année sur Avignon pour découvrir les films qu’ils seront susceptibles de présenter dans leurs différentes structures tout au long de l’année.

Un événement qui élargit chaque année sa notoriété au niveau national et qui peut accueillir aujourd’hui des acteurs renommés comme le réalisateur Michel Ocelot, Jean Pierre Bacri l’acteur français nommé aux Césars pour son rôle dans Le sens de la fête, Léa Drucker, Les chevaliers du Fiels, ou encore Daniel Auteuil pour son film Amoureux de ma femme.

Néanmoins, le président de l’association et dirigeant du cinéma Capitole Studio, René Kraus, évoque rapidement au début de la conférence quelques difficultés financières au niveau du bouclage de l’événement avant dénoncer les différents partenariats mis en place pour palier à ces problèmes mineurs.

Une sélection éclectique pour qualifier cette 8ème édition du festival autour de la situation cinématographique actuelle avec des films français, américains, mais aussi israéliens diffusés dans tous les cinémas du territoire du Grand Avignon. On retrouve donc des projections pour grands publics, professionnels et journalistes mais aussi scolaires et jeunes publics au cinéma Pandora en centre-ville (qui est le cinéma référent de cet événement), mais aussi à l’Utopia, au CinéVox pour les scolaires, mais également dans les multiplexes Le Gaumont Pathé et Le Capitole.

Un événement cinématographique basé autour d’une équipe animée par « la passion, le plaisir, l’envie, mais surtout l’amitié » a déclarée Laurence Lega, la coordinatrice générale. Un équipe qui, à chaque édition, se complète avec des étudiants bénévoles de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, qui s’investissent également avec des enquêtes sociologiques autour de l’événement, aussi couvert par Radio Campus Avignon, qui consacrera un émission spéciale le vendredi 23 Mars à 12h.

Comme évoqué précédemment, les étudiants en Master 1 Stratégie du développement culturel, réalise une enquête sociologique autour de l’événement pour mettre en lumière le métier d’exploitant via leur association de licence « Tube à Idées », encadrés par Raphael Roth, Damien Malinas, et Stéphanie Pourquier Jacquin. Ils vont durant la semaine du 20 au 24 Mars réaliser des entretiens avec les équipes de films, des portraits de professionnels, une infographie sur le site de l’association, et un sociogramme filmique.

Les Rencontres du Sud sont aussi un festival de remise de prix, une cérémonie aura lieu le Jeudi 22 Mars à 18h au Pandora, où les membres du jury, composés de 6 étudiants, remettrons le prix de l’orchidée au meilleur film de la sélection.

On retrouvera donc cette année en compétition : Katie says goodbye de Wayne Roberts, Foxtrot de Samuel Maoz, Luna de Elsa Diringer, Comme des rois de Xabi Molia, Trois jours à Quiberon de Emily Atef, My wonder woman de Angela Robinson, Place Publique de Agnès Jaoui, The strange ones de Christopher Radcliff et Lauren Wolkstein, Une année polaire de Samuel Collardey.

Mais également hors compétition : Game Night de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, Don’t worry, he won’t get far on foot de Gus Van Sant, Comme des garçons de Julien Hallard, Les Municipaux, ces héros de Eric Carrière et Francis Ginibre, et Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil.

Marie Bertrand