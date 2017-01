Le vendredi 21 octobre au Théâtre des Carmes d’Avignon a eu lieu la troisième représentation de la pièce « Les souffrances de Job », tirée de l’ouvrage de Hanokh Levin et mise en scène par Léa Guillec. Je m’y suis rendue un peu par hasard, sans savoir vraiment à quoi m’attendre. Pour une modique somme de cinq euros (avec le Patch Culture), qui s’en serait privé ?

A l’entrée de la salle nous accueille une vieille dame bossue, ricanant et se traînant sur sa canne, nous donnant un avant-goût de l’atmosphère de la pièce. Quand la salle se plonge dans le noir, les acteurs apparaissent non pas sur la scène principale mais sur deux balcons en hauteur, à droite et à gauche des spectateurs. Le personnage principal, le riche Job, surplombe alors l’assemblée dans ce qui semble être son royaume, inatteignable, tout puissant. Alors, quand on lui apprend qu’il a tout perdu, il fait une première descente dans les bas-fonds qui le mènera sur la scène « basse » durant le reste de la pièce. Tout du long, on assiste à la destruction morale et physique d’un humain qui appartenait pourtant à la plus haute sphère de la société. Cette dégringolade que l’on pourrait qualifier de descente aux enfers, puisque la question de croyance en dieu est très présente dans la pièce, se fait par étapes bien définies et brillamment mises en scène.

La compagnie Deraïdenz, qui a construit cette pièce, est composée de douze jeunes acteurs directement issus du conservatoire d’Avignon et aussi talentueux les uns que les autres. Chaque personnage qu’ils incarnent leur correspond parfaitement, chacun a façonné le sien de façon très personnelle, que ce soit dans les expressions ou les costumes choisis. Une opposition très intéressante est faite entre le personnage Job qui est éminemment tragique et les autres protagonistes, foncièrement burlesques et qui forment, selon les mots de Léa Guillec « une masse de clowns joyeux et cruels ». Cette dernière n’a d’ailleurs pas eu peur d’occuper entièrement l’espace de la salle et se l’est appropriée de façon très inédite. Certains personnages arrivaient par le fond, se mouvant derrière les sièges du public, créant un lien unique avec les spectateurs qui se retrouvaient alors malgré eux dans l’action de la pièce. Le tout était mis en valeur par le musicien et plasticien Baptiste Zsilina qui offrait un accompagnement musical actif de la pièce, ainsi que par un jeu de lumière mesuré mais efficace jouant sur les tons rouges (feu, sang, détresse, royauté), et bleus (pauvreté, froid, douceur).

En entrant dans cette salle de théâtre, nous acceptons l’univers singulier de cette pièce, à la fois tragique et drôle, avec ses personnages et leurs longs manteaux, leurs plumes, leurs treillis et leurs porte-jarretelles. On consent avec délice à leur histoire délirante, on assiste avec étonnement à des choses que nous ne pensions pas voir en sortant de chez nous ce soir-là.

Je ressors du théâtre rêveuse. Ce n’est pas tous les soirs qu’en l’espace d’une heure et demie on peut voir à la fois un roi se faire détrôner, un empalement, un cirque ambulant guidé par un ange, un strip-tease ou encore un nain à plume qui chante, si ?

Tenez-vous prêts, la compagnie Deraïdenz nous prépare encore quelques belles surprises. La prochaine sera un vaudeville, ne ratez pas leur passage sur Avignon ! Avec un potentiel pareil, cela risque de ne pas nous décevoir.

« Mesdames et messieurs, regardez,

un homme tombe du haut d’un toit.

Les bras écartés, il tournoie dans les airs,

son cri se brise et résonne.

Vous reculez d’un pas, de peur

que son sang vous éclabousse mais, fascinés,

vous suivez sa chute et attendez,

avec délectation et horreur, l’instant fatal,

l’instant unique où son corps heurtera le sol.

N’y cherchez pas un sens ni une morale,

contentez-vous d’apprécier le spectacle :

un homme tombe et bientôt, il sera mort. »

Extrait de Les souffrances de Job,

Hanokh Levin, Traduction Laurence Sendrowicz et Jacqueline Carnaud – Editions théâtrales

Chloé Crozat