Leurre de vérité ou quand la magie éclaire les esprits

L’Étincelle réserve cette année encore son lot de surprises par une programmation très variée. Ce théâtre nous propose un voyage en Chine avec de nombreux spectacles représentant La Chine Étincelante ainsi qu’une traversée dans l’histoire du théâtre avec Replay ou encore dans le monde enchanté de la magie avec Leurre de Vérité.

Ce spectacle de magie, joué à 17h30 mêle humour, autodérision et bien évidemment tours de magie. Luc Apers a fait le choix de construire sa prestation autour de deux éléments clefs : son histoire personnelle de magicien et une pièce de monnaie. Celle-ci semble être l’élément qui lui donne son pouvoir. Quand il ne l’a plus, son pouvoir disparaît…mais disparaît-il vraiment ? Lui donne t-elle ce pouvoir ou a t-il un vrai don ? Ça sera à vous d’en juger en allant le voir.

Leurre de vérité nous plonge dans le monde du mentalisme. Luc Apers a la capacité de lire dans les pensées. Il est capable de voir ce que les gens imaginent, ce à quoi ils réfléchissent quand il les fixe droit dans les yeux. Difficile de savoir comment il fait pour décrypter ces éléments. Il est aussi capable, rien qu’en lisant des initiales de retrouver quelle question une personne dans le public se pose sur son avenir.

Ce public est au cœur de son spectacle. Un grand nombre de spectateurs participe aux tours. Sans le public, il ne peut rien faire. Il serait facile de dire : « il a des complices, c’est pour ça qu’il devine tout ». En réalité, il n’y en a pas, le hasard fait bien les choses.

Et cette question de hasard est elle aussi au centre de sa prestation. Est-ce qu’il existe ? Est-ce que comme dit Paul Eluard : « Il n’y a pas de hasard. Il n’y a que des rendez-vous » ? Pendant une heure, autour de sa vie, de cette pièce, il va essayer de faire émerger des réponses.

Le magicien belge est capable de capter l’attention grâce à un jeu entre la vraie et la fausse magie. Cette fausse magie se transforme au bout du compte en un vrai tour. Luc Apers interroge, surprend et prouve à la fin du spectacle qu’il faut toujours garder l’esprit ouvert, que la magie n’est peut être pas un don.

Dans un décor simple, de bureau du XIXe siècle, Luc Apers nous fait plonger dans les profondeurs de son univers et de son talent. Ce spectacle, c’est plus qu’une prestation de magie, c’est un récit de vie (bien romancé et très imagé). Élégance, mélange de l’humour et du théâtre, Luc Apers saura vous captiver et vous bluffer. Pendant une heure, on va de surprises en surprises. Allez-vous percer le secret de Luc Apers ? Pour ça, il suffit de vous rendre au Théâtre de l’Étincelle, tous les jours (sauf le mardi) à 17h30.

Si vous voulez en savoir plus sur ce magicien belge aux multiples talents, n’hésitez pas à jeter un œil sur son site internet : lucapers.com.

Martin Obadia