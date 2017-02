L’exposition « Les Peintres de Lumières » à Graveson

Le light painting est à l’honneur à Graveson du 13 au 27 janvier à l’occasion de l’exposition « Les Peintres de Lumières », organisée par BeatsDistillery-Events. Nous nous y sommes rendues afin de découvrir l’univers de trois artistes : ATB, Greg Padawan et Pom’S. Si leur photographies partent d’une base commune, le light painting, il s’avère que leurs univers prennent des dimensions très différentes.

Pinceaux larges, ATB ART, 18 juin 2016

ATB ART

Les photos d’ATB sont colorées, mais surtout très abstraites. Ce n’est pas forcément le type de réalisation que l’on s’attend à voir en pensant au light painting. ATB s’est confectionné lui-même l’équivalent d’un stabilisateur, qui lui permet de faire tourner son appareil pendant la prise de vue. De cette manière, il joue sur la répétition d’images et de lumières. Il utilise également beaucoup l’environnement naturel et tous les décors sont susceptibles de se transformer en œuvre d’art à travers son regard : une cage d’escalier, un bloc de granit, etc… Le décor est répété environ 4 à 8 fois tout en ajoutant de la lumière ; et le tout réalisé en une seule prise de vue. Similaire à une composition musicale, comme nous l’explique ATB, le light painting in situ nécessite tout un travail chorégraphique, avec de nombreux essais préalables, avec les différentes lumières et tout un repérage de placement dans l’espace lors de la création.

Les escaliers, Greg Padawan, octobre 2015

GREG PADAWAN

Si Greg Padawan réalise, quant à lui, des photos plus « classiques » de light painting, des motifs créés à partir d’une source lumineuse, ces dernières n’en restent pas moins impressionnantes. L’artiste se rend dans des lieux tantôt abandonnés, tantôt naturels et y réalise ses motifs. Nous sommes ici bien loin d’une simple forme réalisée à l’aide de la lampe torche d’un téléphone. Greg Padawan mélange les couleurs, les textures, les formes afin de donner vie à des lieux dénués de présence humaine. Ses œuvres prennent la forme d’un street art calligraphique qui vient habiller le paysage. Il y a de nombreux contrastes lumineux entre ses créations de light painting et le lieu photographié.

Face to face, Pom’S (en collaboration avec Stabeu Light), décembre 2014

POM’S

Pom’S fait partie, avec Greg Padawan, du Lightcrew84. Elle s’entoure de modèles afin de créer une composition lumineuse autour de ces derniers. La lumière est omniprésente dans les décors qu’elle visite, et parfois cette dernière est semblable à des étincelles qui s’embrasent. Une technique très intéressante que les artistes vous révéleront peut-être si vous venez voir l’exposition.

En plus de l’exposition, une boîte a été installée au centre de la pièce pour montrer aux visiteurs quelques techniques de light painting. Entièrement plongée dans le noir, un appareil photo est disposé à l’entrée, avec une table à côté. Sur la table, un ordinateur permet de voir les photos prises, mais le plus intéressant reste les nombreuses lumières. Des petites LED, une plaque de plexiglas, un sabre laser, … Toutes les inventions sont bonnes pour faire du light painting !

ATB ART nous a tiré le portrait en light painting. Une expérience très intéressante ! Plongés dans le noir, ATB ART déclenche l’appareil photo alors que nous restons immobiles. Il manie ensuite les sources lumineuses autour de nous. Une fois cette étape terminée, nous sommes éclairées à l’aide d’une lampe torche afin d’apparaître sur la photo. Et c’est tout. Dit comme ça, ça ne paraît pas très compliqué, mais au vu du rendu, nous sommes impressionnées !

L’œuvre d’ATB ART réalisée en direct pour Radio Campus Avignon, © ATB ART

Nous avons également pu essayer de réaliser une photographie en light painting. Comme vous pourrez le voir en dessous, le résultat a été moins concluant…





L’exposition est encore visible jusqu’au 27 janvier, alors profitez-en ! Les artistes vous accueilleront chaleureusement et seront ravis d’échanger avec vous sur leurs techniques. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l’événement Facebook. Greg Padawan et ATB ART exposeront également gratuitement au Château de Fargues (Le Pontet) entre le 6 février et le 31 mars 2017.



Lisa Gori et Jade Bille