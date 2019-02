Mylène Demongeot : “Une fois par mois, ne mangez pas de viande”

Elle est une actrice, productrice aux convictions affirmées et elle était présente dimanche 17 février à l’Autre Festival, pour présenter son dernier livre “La Vie c’est génial ! – Vieillir sans oublier d’être heureux” aux éditions de l’Archipel. C’est à cette occasion que cette femme, Mylène Demongeot, nous a accordé un entretien.

Mylène Demongeot par le Studio Harcourt Paris

Radio Campus Avignon : Elle est une actrice très connue, aperçue dans “les Sorcières de Salem”, et jusqu’à “Sage Femme” de Martin Provost, en passant par la trilogie “Fantomas” ou la saga “Camping”, elle a aussi été productrice et est aujourd’hui à l’Autre Festival pour présenter son livre “La vie c’est génial ! – Vieillir sans oublier d’être heureux” aux éditions de l’Archipel, et tiendra une conférence tout à l’heure avec Henry-Jean Servat, ici, au Novotel, à Avignon. Elle présente donc un livre où elle aborde sa carrière et y partage son expérience dans une humeur des plus vives.

Bonjour Mylène Demongeot.

Mylène Demongeot : Bonjour. J’aborde pas spécialement ma carrière dans “Vivre c’est génial !”, j’aborde ma vieillesse, parce que je suis une dame qui a commencé à 17 ans et qui en a aujourd’hui passé 80, donc j’ai une longue expérience des kinés, des médecins, des régimes, et de tout ce qu’on peut faire quand on est une femme et qu’on essaye de garder la forme. Et donc c’est ce vécu et cette expérience que j’ai voulu raconter à travers mon livre, en disant “Ne vous ruinez pas, parfois en faisant des choses peu utiles ! Écoutez-moi, lisez-moi, et voyez ce qui a de bon, ce qui a de pas bon, ce qu’il faut prendre et ce qu’il faut balancer allègrement par dessus les moulins, voilà. C’est un livre de conseils, d’expérience vécue. Du vécu, du pur vécu.

RCA : Un livre avec beaucoup de bonne humeur et avec beaucoup de dérision.

Mylène Demongeot : Bah oui car si on est pessimiste on meurt vite, hein. La bonne humeur ça conserve, la joie ça conserve.

RCA : Et est-ce que vous trouvez qu’on est assez joyeux en France ?

Mylène Demongeot : Non, on est pas joyeux du tout, du tout. Non, non. C’est une triste époque, je suis très, très malheureuse de voir tout ce qui se passe autour de moi : Comment on traite les animaux, comment on détruit la planète, comment on…Je suis très, très malheureuse, d’ailleurs avec Henry-Jean Servat nous allons faire une conférence cet après-midi pour parler de ce que nous croyons, c’est-à-dire que nous allons aller à Bruxelles pour un parti qui s’appelle le parti animaliste, où on va essayer de récolter le maximum de gens qui aiment les animaux, et on est pas des cinglés de la malbouffe, on veut bien admettre qu’il y a des gens qui aiment manger de la viande, et qui ne se passeront pas de manger un bon steak mais on pourrait au moins arriver à décider, ces gens à Bruxelles, de tuer des animaux dans la dignité, de façon convenable, ne serais-ce d’ailleurs que pour notre propre santé, parce que si un animal n’est pas stressé au moment de sa mort, sa viande sera saine. Mais quand on sait, aujourd’hui, qu’elle est bourrée de saloperies d’antibiotiques, et puis que l’animal arrive dans un abattoir, où il meurt de peur, et qu’on le pousse à coups de cravache, donc c’est une viande qui est infecte, qui est empoisonnée, donc nous voulons, nous voulons…Comment peut-on arriver à faire comprendre aux hommes politiques, qui décident pour nous, parce que c’est pas nous qui décidons c’est eux qui décident pour nous, que c’est dans leur intérêt à eux aussi de faire que, on traite les animaux avec respect. C’est vachement difficile !

RCA : Vous leur en voulez aux politiques, aujourd’hui ?

Mylène Demongeot : Ah oui ! Ah oui, surement ! Oui, oui ! Oui, oui ! J’ai vu que Bardot s’est donnée la peine de grimper à Paris et d’aller voir Macron pour essayer de lui expliquer des choses, et que, ma foi, il a été très content de faire des photos avec elle, sur le perron, et voilà. Et puis après quoi ? Et puis après…rien ! Il n’en n’ont rien à foutre ! Pourtant, je suis sûre que c’est quelqu’un qui mange de la viande à tous les repas !

RCA : Et elle a été très déçue, c’est vraie. Elle avait beaucoup d’espoir, ou, en tout cas, un peu d’espoir, et…

Mylène Demongeot : “Beaucoup d’espoir” je pense qu’elle est trop intelligente pour avoir beaucoup d’espoir. En tout cas elle en avait, mais c’est tellement décevant quand on voit même, en ce moment comment on traite les transports d’animaux, comment vous voyez les bêtes qui restent sur les autoroutes, sans eau, sans…enfin. Je comprends pas que l’être humain, qui est capable de faire des choses si belles, si nobles, si formidables, en même temps, y’a d’autres êtres humains qui sont si indifférents à la souffrance, si égoïste, et j’ai beaucoup de mal à concevoir ça.

RCA : Les caméras de vidéo-surveillance dans les abattoirs. C’est une mesure que souhaiterait Emmanuel Macron, qui a été mise en place, si je ne dis pas de bêtises, dans certains abattoirs à but de test. C’est pas suffisant pour vous ?

Mylène Demongeot : Il faut aller beaucoup plus loin que ça ! Je fais partie d’une association qui s’appelle OABA : une oeuvre d’assistance aux bêtes des abattoirs. La formation d’un tueur, puisque c’est comme ça que ça s’appelle, s’est faite en une demie-journée. C’est-à-dire qu’en une demie-journée ou peut-être deux demies journées, on va apprendre à des gens qui n’y connaissent rien à tuer des animaux, à égorger des animaux. Et puis, après, il y a des problèmes de cadence, donc il faut aussi arriver à faire que on baisse les cadences et que les animaux soient traités avec respect, qu’on les tue avec respect, qu’on mange moins de viande. Je ne sais ce qui est devenu ce fameux…j’avais été contactée pour ce mouvement qui s’appelait “l’indivers”, où on disait aux gens “Allez ! Une fois par mois, ne mangez pas de viande et ça sera très bien pour la planète !”, donc j’ai participé à ce lancement du mouvement et j’entends plus parler, je sais pas ce que c’est devenu, mais, en fait, je crois qu’il faut pas dire aux gens “Une fois par mois, ne mangez pas de viande”, il faut leur dire “Une fois par mois, offrez-vous le luxe de manger des fruits et des légumes, et de faire du bien et de détoxiquer votre organisme !”. Je crois que c’est comme ça qu’il faut y aller, et pas leur dire “Ne faites pas ça !”, mais plutôt “faites ça”. Peut-être qu’on arrivera à quelque chose.

RCA : Et est-ce que comme Brigitte Bardot vous diriez que c’était mieux avant ?

Mylène Demongeot : Pour des tas de choses, oui. Pour beaucoup d’autres choses, les avancées de la médecine, les voitures qui sont mieux encore que dans le temps : on pouvait avoir une voiture rapide et conduire à 180 km/h sur l’autoroute et personne vous faisait chier ! Y’a quand même beaucoup de choses qui étaient nettement mieux avant, et puis ne serais-ce que la prolifération de la foule sur les plages, enfin quand on voit c’est terrifiant ! Dans le temps on pouvait arriver sur une plage et puis poser sa serviette, et être seul pendant une demie-heure ! Aujourd’hui on n’est pas seul ! On est…enfin je sais pas. Pour beaucoup de choses scientifiques, le progrès, c’est très très bien. Internet c’est une révolution extraordinaire. Internet a permis l’émergence des Gilets Jaunes et de leurs revendications, donc pour certaines choses, oui, c’est formidable. Pour le plaisir de vivre, c’était mieux avant.

RCA : Vous parlez de liberté, une liberté que vous regrettez aujourd’hui puisqu’elle serait moins importante et vous dites dans votre livre que vous vous sentez “plus libre que jamais”. Est-ce que cela signifie que, dans votre carrière, vous l’étiez moins auparavant ?

Mylène Demongeot : Non, c’est pas ça. Ça signifie que, avec l’âge et l’expérience, j’ai réussi à acheter une maison qui est éloignée de tout et dans laquelle je vis avec mes poules, mes lapins, mes chats, mes amis, mes livres, mes DVD et que je me sens libre parce que quand je vais à Paris – je travaille à Paris, je fais ce qu’il faut, je fais mon boulot, je fais du mieux que je peux, mais dès que j’ai fini ce boulot-là – je vais chez-moi et là je suis totalement libre. Et ça, c’est important pour tout le monde de se garder des espaces de liberté, et à ce moment là on supporte bien la vie. Si on a aucun espace de liberté on étouffe.

RCA : C’est assez similaire, comme profil, à celui de Brigitte Bardot…

Mylène Demongeot : Ah bon ? (rires)

RCA : Oui, c’est très ressemblant !

Mylène Demongeot : Mais vous savez, on a quand même que un an de différence, un jour de différence, on est blondes toutes les deux, on est du signe de la balance toutes les deux, elle a un caractère beaucoup plus noir que le mien, parce qu’on a pas le même ascendant, elle a fait trois suicides, je suis en train d’écrire – on m’a demandé de faire la préface d’une bande dessinée qui va sortir, justement, sur sa vie et j’ai découvert plein de choses sur cette bande dessinée. J’avais l’impression que je connaissais tout d’elle, et bah non, je ne connaissais pas tout d’elle, j’ai découvert beaucoup, beaucoup de choses, et donc je suis en train de faire cette préface, et c’est amusant, parce que c’est vrai que l’on a beaucoup de points communs, enfin, elle a eu cette réussite insolante, extravagante et extraordinaire, mais je m’aperçois qu’elle a pas été tellement heureuse, et, par contre, je pense qu’aujourd’hui elle trouve une certaine joie avec ses animaux, c’est vrai qu’on trouve beaucoup de joie avec les animaux parce que, vous savez, ils vous aiment. Sans compter. Ils vous donnent. Tout à l’heure j’ai tourné le dos à une dame parce qu’elle avait un blouson en peau de chat. J’ai dis “J’parle pas aux gens qui portent de la fourrure !”. Elle a fait la gueule, la bonne femme, mais bon, tant pis ! L’affection que vous donne les animaux, c’est incomparable ! C’est merveilleux ! Bon, l’affection des humains aussi, mais c’est une autre forme ! C’est autre chose. Et l’un n’empêche pas l’autre, d’ailleurs. Il faut les deux.

RCA : Puisqu’on rappelle que la fourrure, c’est des animaux qui sont élevés dans des conditions indescriptibles…

Mylène Demongeot : Non mais ce qu’elle portait la bonne femme c’était du chat ! Ça se voyait très bien.

RCA : Chacun s’y reconnaitra, je crois, quand c’est un chat. Quand c’est une vache, certains pourront dire “Bon c’est qu’une vache, on la mange“…

Mylène Demongeot : Les vaches, on en tue des millions tous les jours, donc je peux pas être vegan, parce que tant qu’on en tuera des millions tous les jours, je porterai des chaussures en cuir, c’est sûr, ou des ceintures en cuir ! Je ne vais pas quand même aller jusqu’à l’extrêmisme, mais enfin, les chats les chiens…C’est vrai qu’en Chine ils les bouffent ! Elle est bizarre cette société.

RCA : “Elle est bizarre”. Et est-ce que vous pensez qu’elle va dans le bon sens aujourd’hui ?

Mylène Demongeot : Je crois pas non. Je crois qu’on est rentré dans la sixième extinction, et je crois que tout l’intelligence de l’Homme est basée sur le fait qu’il va se détruire lui-même, parce que je suis en train de lire un livre qui s’appelle “L’intelligence artificielle : va-t-elle (aussi) tuer la démocratie ?” et quand vous vous apercevez, quand vous lisez ce qu’on vous dit, ce que les gens sont en train de faire, aux États-Unis, pour essayer de tuer la mort, pour essayer de mettre des puces électroniques dans les cerveaux des enfants pour qu’ils soient plus intelligent, franchement, ça fait frémir, et je me dis que cette course, comme ça, au “toujours plus”, cette course à “l’Homme dieu”, et bien je pense qu’à un moment donné la planète elle dira “On ferme les robinets. On arrête tout ça ou vous foutez le camp, pour vous, les humains. On se nettoie et on recommence”.

RCA : Quand et comment vous est venu ce déclic de cette sensibilité pour les animaux ?

Mylène Demongeot : Oh, j’ai toujours aimé les animaux depuis toute petite. Ma mère n’en voulait car elle trouvait que ça griffait les meubles, m’enfin j’ai toujours aimé ça ! Pendant de longues années je les ai aimé sans les comprendre, et puis à un moment donné j’ai commencé à me pencher sur ce que c’était qu’un animal – Boris Cyrulnik a fait un merveileux livre sur l’éthologie, qui est une référence extraordinaire, “Mémoire de singe et paroles d’homme” c’est extraordinaire, et je me suis dit “Oui, oui, oui on est des mammifères ! Oui, nous sommes des animaux ! Oui, nous devons essayer de comprendre ces gens, ces êtres à côté de nous, qui simplement ne sont pas comme nous parce qu’ils n’ont pas notre parole, mais c’est pas parce qu’ils n’ont pas notre parole qu’ils ne pensent pas, qu’ils ne vivent pas, et puis petit à petit cette conscience m’est arrivé comme à toutes d’ailleurs, parce que si vous reprenez des photos des années 60, tout le monde portait de la fourrure !

RCA : C’était la mode à l’époque.

Mylène Demongeot : C’était la mode ! On se posait pas la question de savoir si un ocelot avait été tué à cause de nous ! Moi je n’avais pas des fourrures parce que ça coutait cher, on me les prêtait, mais quand même j’ai retrouvé des tas de photos, comme ça, et j’ai une anecdote rigolote avec mon amie Dany Saval. Dany est devenue aussi une grande protectrice des animaux et quand elle s’est rendue compte de ce que c’était que la fourrure – elle avait pas mal de manteaux parce qu’elle aimait bien ça, donc elle avait plein, plein, plein de manteaux de fourrure très chics – et bah elle les a jetés et ses manteaux sont devenus des couvertures pour ses chiens !

RCA : Bon et bien c’est un beau message ! Merci beaucoup Mylène Demongeot pour cet entretien. On vous retrouve dans votre bouquin et de 14h à 15h, si je ne dis pas de bêtise, ici, au Novotel pour cette conférence avec Henry-Jean Servat.

Mylène Demongeot : Henry-Jean Servat qui est mon grand ami. On parlera du parti animaliste, et du cinéma, et des bouquins, et d’un tas de chose, voilà.

RCA : Merci beaucoup.

Retrouvez Mylène Demongeot dans son dernier livre “La vie, c’est génial ! – Vieillir sans oublier d’être heureux” aux éditions de l’Archipel.

Nicolas SIMON- -ALTIBELLI