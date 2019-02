Nathalie Gendreau : “Il faut oser”

Nathalie Gendreau est auteur, journaliste, conseil en écriture professionnelle et privée, biographe pour les particuliers et les entreprises mais aussi critique littéraire. Cet entretien a été l’occasion pour elle d’évoquer son parcours mais aussi de véhiculer un message de dépassement de soi.

RCA : Bonsoir à tous, nous sommes cette fois avec Nathalie Gendreau qui est à L’Autre Festival pour présenter son livre publié en 2018 : « La peau d’Anna » ainsi que ses autres romans. Elle est journaliste, auteur, mais aussi prestataire sur le site Prestaplume.

NG : J’ai fondé Prestaplume, que je dirige, en effet. Je suis conseil en écriture professionnel et privé.

RCA : Un parcours protéiforme, comme un peu toutes les personnes de ce festival. En parlant d’ouverture, de parcours un petit peu atypiques vous parlez dans vos romans de handicap notamment…

NG : Oui, « La peau d’Anna » c’est la maladie d’Alzheimer et « Norman mon fils », le dernier sorti au mois de janvier, parle de handicap, en effet.

RCA : C’est essentiel pour vous d’écrire sur le handicap ? Pour permettre une meilleure appréhension [du handicap] ?

NG : Il ne s’agit pas des sujets, il s’agit des personnes. Les personnes viennent à moi, elles me racontent une histoire et souhaitent que je transforme cette histoire en roman. Sur la base de témoignages des proches, notamment « Norman, mon fils » le papa est venu me trouver pour écrire un livre sur son fils qui est décédé il y a deux ans. Donc pour ce père, il s’agissait de parler de son fils, de prolonger le moment avec lui puisque l’interview a duré 3 mois et l’écriture plus de 6 mois. Donc nous avons vraiment parlé de Norman. Il était encore vivant parmi nous.

RCA : Pour revenir là-dessus, est ce que pour vous l’écriture c’est une sorte de belle thérapie ? Thérapie pour ceux qui témoignent mais aussi thérapie pour les lecteurs qui peuvent se reconnaître ? Car on peut tous se reconnaître pour moi dans les sentiments du père de Norman.

NG : Tout à fait, c’est exactement ça. Et aussi une thérapie pour la personne qui écrit également. Tout à l’heure vous m’avez questionnée sur la sensibilité au handicap et pour ma part ça a été également une thérapie puisque j’ai également perdu un enfant en bas âge parce que mon bébé était handicapé. Ça a eu une résonance dans mon roman familial très très forte. C’est pour ça que j’ai réussi à m’identifier totalement à ce papa et à cet enfant que j’ai recréé à base des témoignages, car cet enfant n’a jamais pu parler, n’a pas pu avoir une conversation avec son papa. Pour le livre, j’ai créé une conversation imaginaire où chacun des deux se parlaient pendant les 4 jours d’agonie du petit garçon. Alors, ce qui est terrible dans sa vie c’est qu’il est né tout à fait normal mais à l’âge de 2 ans il a eu une encéphalite herpétique. C’est le virus de l’herpès qui est monté au cerveau et cela n’a pas été détecté tout de suite donc ça a fait des dommages irrémédiables. Ensuite le pauvre garçon a été épileptique et il a fallu une opération neurochirurgicale pour séparer les deux hémisphères, pour réduire l’intensité et la force des crises qui étaient très très violentes. Pendant 2 ans il a porté un casque, c’était très violent et ensuite il a développé des troubles autistiques. Ce qui est merveilleux dans la vie de ce petit garçon qui a grandi bien sûr à un moment donné, il est allé jusqu’à 84 kilos, il faisait 1m80, c’est un petit garçon qui tenait la main de son papa, qui adorait jouer, qui adorait se cacher, c’était l’innocence même. Et le papa s’est totalement sacrifié, mais pour lui ce n’était pas un sacrifice, il remercie même le bon Dieu de lui avoir accordé le plaisir, l’immense bonheur – le plaisir c’est faible – l’immense bonheur de connaître cet enfant et de l’avoir élevé, pour lui rendre la vie belle. Puisque toute sa vie il l’a passée comme le film de Roberto Benigni « La vie est belle ». C’était exactement ça. Pour lui son fils n’était pas handicapé, il était différent et il était lumineux. Toutes les personnes qui l’approchaient, tous les témoignages convergent : il rendait meilleur les autres. Les gens allaient vers lui spontanément. Il marquait sa sympathie par des coups brusques parce qu’il n’arrivait pas à mesurer sa force. C’est une très très belle histoire d’amour et d’abnégation. Ce papa a créé une association qui s’appelle « Norman » pour récolter des fonds pour pouvoir le reverser à la fédération de la recherche sur le cerveau.

RCA : Est ce que vous pensez justement que la littérature c’est le moyen par excellence de pouvoir aborder des thèmes comme le handicap la perte d’un enfant qui [seraient plus difficilement abordés] via d’autres moyens de communication ?

NG : Oui. C’est vrai, il y a la biographie pour ça et l’autobiographie mais c’est très très personnel. La personne est collée à ses propres émotions alors que lorsqu’on fait appel à une autre personne il y a un dédoublement. C’est un binôme qui doit à un moment donné fusionner dans l’écriture. C’est très particulier, mais ça donne cette distanciation qui permet d’écrire ce genre de parcours terribles et douloureux, pour ne pas être dans le pathos, pour ne pas être dans le « m’as-tu-vu ». C’est vraiment avec la délicatesse et le fait d’interviewer le papa pendant assez longtemps ça permet d’apporter un sens à la vie que ces deux êtres ont passé. Et le papa, comme vous disiez dans votre première question, fait une thérapie en parlant de son fils. En guidant les questions il parvenait à trouver des réponses à ses questions. Et c’est ça qui est merveilleux quand on fait écrire un livre à quelqu’un d’autre. Vous voyez ce que je veux dire, il y a une sorte de distanciation…

RCA : Cela permet peut-être de dépasser le trop-plein d’émotions que l’on ressent, d’avoir une structure dans ses propos et de permettre de passer plus facilement le message, qui est pourtant universel puisque c’est celui de l’amour et de « Comment surmonter la perte d’un être cher ? » ?

NG : C’est comme si il réécrivait sa vie a posteriori, pas en mentant ou en refaisant, mais en trouvant des accointances, des explications, un raisonnement, et c’est le propre de la réécriture d’une vie.

RCA : Est ce que c’est pas difficile d’arriver à trouver un équilibre dans cet exercice de l’entretien : entre émotions brutes qu’il faut retranscrire sur le papier… Est ce qu’on ne se perd pas, parfois ,dans cet exercice de traduction ?

NG : Ecoutez, je ne le pense pas, parce que quand j’ai donné le livre à lire au papa il a été complètement éberlué de la façon dont j’avais pu retranscrire les propos du papa. J’y ai mis ses émotions, parce qu’il était très en retrait lors de l’interview.

Lors des interviews il était debout, et ce n’était pas facile de se lâcher, il était encore sous le choc, cela faisait 2 ans. Il faut savoir que Norman occupait 200 % de son temps et du jour au lendemain il n’est plus là, donc il a fallu plus d’un an de psychothérapie et ; je vais le dire puisque je le dis dans le livre : il a été voir une médium pour pouvoir parler avec son enfant. Et j’ai fait une séance de médium, j’ai fait une consultation avec elle et le papa pour pouvoir « communiquer ». Ce que j’en pense ça n’a aucune importance. Il faut que je pense comme le papa. Et donc je suis allée vers cette femme sans a priori pour la questionner sur la vie, l’après-vie si j’ose dire, de Norman, pour savoir ce qu’il faisait. Et elle me racontait « Il est heureux, il est avec ses manèges. Il construit des manèges, des grands 8 pharamineux et

il étudie. Je le vois avec un grand livre au dessous d’un saule pleureur, et il étudie ». Je voyais le papa qui était émerveillé et on ne peut pas aller contre ça, c’est une forme de thérapie, comme l’écriture, le fait de parler à son fils, ça a été une thérapie.

RCA : C’est surtout un moyen, peut-être aussi de s’ouvrir à autre chose, et d’aller vers l’acceptation de sa pensée, de son chagrin. J’imagine que ce doit être un contexte très particulier. Le handicap c’est un peu le fil rouge de vos romans et témoignages…

NG : Le fil rouge n’est pas le handicap, c’est plutôt la transmission de la mémoire. J’ai écrit par exemple le parcours d’un ancien déporté. J’ai reconstitué son parcours à travers les camps puisqu’il m’avait dit : « Je veux un livre au nom de tous les miens ». J’ai compris ce qu’il voulait, c’est à dire, un roman vrai. Donc c’est ce que j’ai créé. Et en fait, dans tous mes livres, c’est la transmission familiale [le fil rouge], la transmission d’une émotion entre les êtres d’une même famille.

RCA : Est ce que ce n’est pas le but de toute littérature, la transmission de mémoire ?

NG : C’est vrai. Je viens de dire un lieu commun finalement. Non c’est parce que je suis généalogiste également et la recherche dans les archives sur la trans-généalogie, sur le poids des ancêtres, tout cela pèse, intervient dans mon roman également. C’est à dire que telle attitude que vous avez vous, aujourd’hui, telle blessure, tel comportement, provient peut être d’un ancêtre qui n’a pas réglé quelque chose. C’est intéressant de creuser par ce chemin là.

RCA : En tant qu’étudiant je sais qu’on est beaucoup à avoir du mal à se mettre à lire, à aller vers la littérature, ou vers les romans parce qu’on a peur d’être pris par l’émotion ou de ne pas forcément se reconnaître. D’après ce que vous me dites, c’est un sentiment tellement universel que c’est un argument qu’on ne peut pas opposer. Qu’est ce que vous diriez, justement, à des étudiants pour les encourager à aller lire, vers la littérature ou même écrire tout simplement ?

NG : Osez, évidemment, mais s’amuser. S’amuser à oser. On y arrivera, on y arrivera pas, peu importe. Il faut se mettre en position de défi. J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie, que je n’avais jamais faites, comme tout le monde, mais il faut oser. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu un peu mon parcours, mais j’ai fait l’école hôtelière. Parce que je n’ai pas osé aller plus loin dans mes études j’ai eu un bac hôtelier. J’adorais écrire mais mes parents m’ont dit « C’est pas un métier d’être écrivain ». J’ai pas du tout pensé à devenir journaliste à ce moment là. Internet n’existait pas, j’ai pas fait de recherches, l’orientation, ça a été… (rires). On ne connaît pas de chômage dans ce métier là on bouge c’est merveilleux. Donc j’ai fait presque 17 ans dans la restauration et à côté de ça, j’ai été localière dans ma région et j’ai travaillé à Sud Ouest, un quotidien. C’est à partir de là que j’ai commencé à écrire des livres, des petites nouvelles, j’ai participé à des concours et là je me suis aperçue que ce que j’écrivais plaisait. Ça me plaisait d’écrire alors je me suis dit : il faut tenter. Donc j’ai donné ma démission, j’ai passé un concours pour entrer dans une école de journalisme à 33 ans et là j’ai trouvé un CDI à la fin – ce qui est complètement rare – dans le tourisme d’affaire. Donc il y avait un pont entre ma première formation et la seconde. C’était écrit. Vous imaginez si je n’avais pas osé, pourtant j’avais un enfant, j’étais divorcée, mes parents gardaient mon fils et je redescendais tous les week-ends pour comparer nos notes. C’est pas un sacrifice mais reprendre ses études à 33 ans et se relancer dans un métier c’est tout réapprendre et construire un réseau…

RCA : C’est une sacré remise en question !

NG : Ce que j’ai envie de dire aux étudiants c’est de croire en ses rêves. J’aimais beaucoup ce métier. On rencontre énormément de personnes, c’est vraiment très épanouissant. Mais je suis pas née pour ça, je suis née pour écrire et je l’ignorais. Quand je me suis aperçue qu’on aimait, parce que j’étais un petit peu timide, j’avais beaucoup de doutes…



RCA : Là ça ne se ressent pas !

NG : Mais ça aide bien la restauration pour soigner [se timidité]. Mais je dirais : il faut croire en ses rêves et puis il faut aller jusqu’au bout. Parce que je me suis dit : je ne veux pas rêver ma vie, je veux pas arriver à 80 ans et me dire « Qu’est ce que tu as fait de ta vie ? C’est vrai que tu as eu une vie enrichissante, c’est bien mais t’aurais pu faire plus et t’aurais pu faire mieux avec le cœur ». Parce que travailler avec le cœur, c’est la réussite totale. [La réussite] c’est pas de gagner de l’argent, c’est faire ce qu’on aime avec le cœur. Si j’ai un conseil à donner aux étudiants de votre campus, c’est ça, c’est avancer avec le cœur, choisir son métier avec le cœur et surtout ne pas se laisser abattre. Rien n’est simple et c’est parce que rien n’est simple que tout est intéressant.



RCA : C’est une très belle phrase… Vous dîtes qu’il faut oser, est-ce que vous pensez aujourd’hui que les

jeunes osent plus qu’avant et est-ce qu’ils osent suffisamment ?

NG : Alors, si je me réfère à mon fils je dirais non.



RCA : C’est à dire ?

NG : Quoi que… Je suis dure. Il a fait une formation dans l’armée de l’air et ça ne lui plaisait pas. Il s’est dit : « Moi ce que je veux c’est être croupier ». Alors oui, je suis pas sympa avec mon fils parce qu’il a osé, il a fait comme moi. Il a repris ses études et aujourd’hui il est croupier dans un casino. C’était sa vie, c’était son bonheur. Il était jeune mais je l’ai laissé aller. Ce n’est pas que ça me faisait plaisir mais en fait il ne faut pas que ça me fasse plaisir.

RCA : Il faut que ça lui fasse plaisir à lui.

NG : Je suis complètement à côté de la plaque. Et quand on est maman on est pas très objective.



RCA : Non ! (rires) Des fois on s’imagine un futur le plus beau ; j’imagine pour son fils…

NG : Non, je pense que les jeunes aujourd’hui osent autant qu’avant. Déjà, il suffit de vous voir tous les deux, (rires) vous êtes de beaux exemples, vos questions sont très pertinentes, très pointues, bravo !(rires). A côté de ça je ne connais pas assez de jeunes autour de moi. Les seuls que je connais ce sont mes neveux. Et je dois avouer que j’ai un neveu qui a un rêve de devenir nutritionniste, coach sportif. Depuis toujours il poursuit ce rêve. Là il est à Marseille. En y réfléchissant, je ne m’étais pas posée la question, je peux dire, aujourd’hui, que les jeunes d’aujourd’hui, ceux que je connais, sont entreprenants. Peut être ne pas faire comme leurs parents et aller vers leur rêve. Ils ont peut être plus de moyens d’aller vers leur rêve. Avec Internet, avec tous les moyens, on peut affiner ses rêves, parce que moi je voulais devenir écrivain mais ça ne voulait rien dire. Je voulais devenir comme la personne [qui écrivait les livres que je lisais]. Bah c’est super, mais quoi faire, comment faire ? C’est pas avec le conseil d’orientation de l’époque…



RCA : C’est toujours pas avec le conseil d’orientation (rires).

NG : Ils comprennent rien, ils sont obsolètes. Non, ça ne se dit pas pour une personne mais ils sont un peu arriérés. Non pas arriérés non plus mais ils sont pas dans le vent. Ils sont plutôt avec des chaînes. Non mais je trouve que le jeune – et encore, on ne leur facilite pas la vie avec ce qu’il se passe aujourd’hui – sont courageux.



RCA : (exclamation) C’est un message très positif ! Vous dîtes oser et vous rattachez ce verbe au monde

professionnel. Est ce qu’on ose assez dans les loisirs parfois ou dans la vie de tous les jours ? Est ce que

vous pouvez faire un parallèle ? Ou est-ce-que on peut oser plus ?

NG : Oser c’est déjà le premier pas et c’est le premier pas qui coûte ! Et une fois que vous avez fait le premier pas vous êtes dans le bain, maintenant il faut nager mon gars ! Donc il faut se jeter à l’eau, oser dans la vie. Si vous êtes à côté d’une magnifique femme, que vous l’aimez et que vous n’osez pas, vous passez à côté d’un bijou, et vous ne pourrez pas tous les matins vous réveiller à côté d’une femme merveilleuse, vous ne vous diriez pas « Ah qu’est ce que j’ai de la chance ! ». Moi, tous les matins, je me lève, je regarde mon mari et je me dis « Qu’est ce que j’ai eu de la chance d’y croire ! ». Parce qu’on a peur, on a forcément peur. Vivre avec quelqu’un ce n’est pas évident, c’est pas tous les jours roses et si on

aime la personne on essaie de comprendre comment on agit. Il faut reformuler les choses pour dire « Il a pas bien compris ». Quand on aime on sent l’état d’esprit de l’autre. Quand on aime quelqu’un on sent que l’autre n’a pas compris avec un simple mouvement de visage. On comprend tout, tout. Donc oui, pour l’amour, pour l’amitié, pour tout : il faut oser. Parce que des amis, des très bons, on en a une dizaine. Et puis après ça touche, on se lâche, on en a des nouveaux. Mais c’est pareil, il faut oser être soi même.



RCA : Et parfois c’est beaucoup d’être soi-même.

NG : C’est beaucoup parce qu’on s’en ramasse des claques.



RCA : Voyez Bilal Hassani. Je reviens là dessus parce que c’est un peu une joke récurrente. On revient beaucoup là-dessus parce que justement il y a tout un débat sur ce jeune homme. C’est quelqu’un dont on parle beaucoup car il assume être lui même, mettre des perruques, qui ose être un homme pluriel.

NG : Ce monsieur que je ne connais pas, il est entier. Il y a tellement de personnes qui sont à moitié…



RCA : Aujourd’hui est ce qu’avec les réseaux sociaux, on n’est pas un peu, pas falsifié, mais on ne se maquille pas un peu dans son identité pour plaire, ou pour être plus dans une norme ? Est ce qu’on est pas acteurs plus dans le mauvais sens du terme qu’acteurs réels de notre vie ?

NG : Oui, mais en même temps je veux voir le côté positif de la chose. Quand on est sur les réseaux sociaux, les personnes qui n’osent pas osent. Et c’est déjà un premier pas.



RCA : C’est à dire ?

NG : C’est à dire que un jeune qui veut rencontrer une jeune fille peut commencer à dire ses poèmes ; oui, je suis peut-être de l’ancien temps, pardon (rires).



RCA : Non mais on comprend un peu l’idée!

NG : Je vais essayer d’être jeune, pardon. « J’ai lu tel livre, il me plaît ». Il y a une conversation qui se crée et les affinités, des liens peuvent se créer. [Les réseaux sociaux], c’est pas une fin en soi, c’est une amorce. Après si la personne se cache tout le temps c’est plus sain, mais si c’est une amorce, oui. Et puis les écrivains si ils n’avaient pas les réseaux sociaux, comment ils feraient ? Quand j’ai publié mon premier livre cela n’existait pas. Et c’est très dur de se faire connaître quand on n’est pas connu. (rires)



RCA : C’est vrai, il y a un accès plus simple aux réseaux sociaux aujourd’hui.

NG : Tout à fait, il y a une vitrine et cette vitrine elle est merveilleuse. Maintenant, tout le monde a sa vitrine donc on est noyé dans le lot, mais quand même on a l’impression d’exister. Si on écrit, c’est pour exister, avoir une reconnaissance. Ce qui est merveilleux dans l’écriture c’est le retour que les lecteurs en font. Il n’y a rien de plus beau.



RCA : Il n’y a rien de pire pour un auteur de ne pas être lu, même en cas de critiques. Et bien évidemment on préfère que les critiques soient bonnes…

NG : Toutes les critiques sont bonnes…



RCA : … du moment qu’elles sont constructives.

NG : Exactement. Après si c’est juste de la méchanceté, cela peut détruire.



RCA : C’est le travers d’Internet avec le cyber-harcèlement et récemment avec la Ligue du LOL.

NG : Là les journalistes en prennent un sacré coup.



RCA : Ça repose la question de toute l’éthique journalistique et cela remet en avant les travers des réseaux sociaux. Mais il faut aussi en voir les bons côtés et c’est important que vous remettiez en avant l’accès à la culture que permettent les réseaux sociaux.

NG : Il y a des bons côtés, c’est comme tout, tout dépend de l’utilisation de l’Homme et l’intention qu’on donne.



RCA : C’est ce qu’on en fait. Vous parliez tout à l’heure de la relation dans un couple. On était avec Daniel Mesguich il y a quelques instants et il parlait justement d’une troisième personne. On parlait de le redéfinition du couple par Racine où un couple n’est plus deux mais trois personnes.

NG : C’est à dire que les deux personnes font une troisième personnalité ?



RCA : Oui, voilà. C’est une troisième personne qui peut être psychique ou purement réelle, tout dépend

de ce qu’on y voit.

NG : Le fameux 1+1 = 3 !



RCA : Oui, c’est un peu ce genre de choses 1+1 = 3 j’ai l’impression aussi avec votre littérature et vos témoignages, un auteur, un public. Au final ça ne fait peut être pas 3 mais plus une entité de par les émotions qui se transmettent les unes aux autres.

NG : C’est l’amour qui guide tous les livres, tous les témoignages, toutes les personnes.



RCA : Sur ces bonnes paroles très positives : osez lire, osez aimer. Oser restera le mot de cette interview.



Vous pouvez retrouver « Norman, mon fils » et « La peau d’Anna » aux éditions Dacres en librairie. Vous pouvez aussi suivre l’actualité de Nathalie Gendreau sur le site de Prestaplume.

Gwen Langlois

Nicolas Simon- -Altibelli