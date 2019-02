Olivia de Lamberterie : “Je transforme le hasard en signe”

Olivia de Lamberterie est journaliste et critique littéraire. Son premier roman, “Avec toutes mes sympathies” publié aux éditions Stock est dédié à la mémoire de son frère Alex, qui s’est suicidé en 2015. Le prix Renaudot lui a d’ailleurs été attribué dans la catégorie “Essai” en 2018. A l’occasion de l’Autre Festival, elle nous a confié, au cours d’un entretien, son amour de la littérature mais aussi son besoin d’écrire suite à cet événement.

Radio Campus Avignon (Gwen) : Pourquoi ce livre ?

Olivia de Lamberterie : Bonjour. Merci de me recevoir, je suis très honorée. Pourquoi ce livre ? Parce que mon frère a choisi de se suicider à Montréal le 14 octobre 2015, et je trouvais que la violence de sa mort lui volait sa vie, hors je trouvais que, certes, la mélancolie l’avait vaincu, mais je voulais ressusciter mon frère parce qu’il avait, avant de mourir, été un être très flamboyant, très vivant, très brillant, très inspirant, et je voulais que l’on se souvienne de cet homme-là.

RCA (Gwen) : Donc c’est plus un livre de mémoire qu’un livre thérapeutique, si j’ose dire.

Olivia de Lamberterie : Alors c’est pas du tout un livre thérapeutique, parce que moi je ne crois pas du tout aux livres thérapeutiques. Je crois que pour écrire, il faut aller bien. Surement il y a des gens pour lesquels ça fonctionne, je ne remet pas le principe en cause, mais, moi, je pense que pour être capable d’écrire un livre, il faut avoir déjà fait un premier travail au préalable.

RCA (Nicolas) : Et est-ce que pour vous ce livre vous a fait du bien ?

Olivia de Lamberterie : Je ne dirais pas ça, parce que c’était très douloureux de l’écrire. En revanche, il m’a obligé à aller au-delà de moi-même. Tout ça participe à une sorte de processus. J’ai l’impression qu’en fait, mon frère m’a donné de l’audace et de la liberté que je n’avais pas auparavant.



RCA (Gwen) : Ce livre, finalement, vous l’avez écrit pour vous, ou pour vos lecteurs, ou pour votre frère simplement ?

Olivia de Lamberterie : Pour tout le monde. En fait au départ on écrit pour soi, je pense. D’ailleurs on est vraiment dans son bureau très seul avec soi-même. Et moi j’avais l’impression, bizarrement, que je n’étais pas seule, parce que dès que vraiment je trouvais que c’était trop difficile, dès que j’avais un coup de mou, je regardais mon frère et j’avais vraiment l’impression qu’il était à côté de moi dans le bureau. Et puis après il se passe un truc totalement inattendu pour moi, qui en plus n’avait jamais écrit de livre, c’est que tout d’un coup le livre ne vous appartient plus, et je suis très très bouleversée des rencontres avec les lecteurs depuis le mois d’août, qui viennent me confier leur histoire. Et je me dis que la littérature est quand même un truc merveilleux, qui après ces mois de doutes, de pleurs, tout seul dans l’obscurité de votre bureau, et tout d’un coup vous rencontrez des lecteurs et vous avez un vrai lien avec eux.

RCA (Gwen) : La littérature c’est pour vous plus un acte de communion que de transmission ?

Olivia de Lamberterie : Les deux ! Les mots sont très bien choisis. La transmission parce que j’ai l’impression de transmettre quelque chose de mon frère, et en même temps de poser une question qui est valable pour tout le monde, pour tous les gens qui ont perdu quelqu’un, qui est “Comment est-ce que l’on peut vivre en bonne compagnie avec les morts ?”, et puis en même temps de communion. Je vois…peut-être que le cinéma fait ça ! C’est-à-dire que tout d’un coup, vous avez des gens que vous n’avez jamais vu, que vous ne verrez jamais dans votre vie, qui n’habitent pas la même ville que vous, qui n’ont pas le même âge, qui n’ont rien de commun avec vous, et qui arrivent, et qui vous racontent, qui vous confient leur histoire. Et ça, honnêtement, c’est bouleversant.

RCA (Gwen) : Le livre ne s’adresse pas simplement à ceux qui auraient perdu un proche etc, mais à tous ceux qui simplement voudraient partager un petit peu de cet élan universel d’amour.

Olivia de Lamberterie : Exactement ! Oui ! Bravo ! Je vois que vous avez impressionné Nicolas par votre question, et vous m’avez impressionné aussi, et je suis tout à fait d’accord avec vous. De toute façon cette question, elle se pose à tout le monde, malheureusement, parce qu’on est tous confronté, un jour, à la perte, et moi je voulais entretenir la mémoire de mon frère, sans devenir une personne sinistre. C’est-à-dire que j’ai trois enfants, j’ai un mari, j’ai une vie pleine, riche, belle, et je ne voulais pas faire mon deuil, mais, voilà, je voulais que mon frère me donne de la force.

RCA (Gwen) : On vous sent très enjouée, très joyeuse justement, on a l’impression que c’est un sentiment essentiel pour vous, cette espèce de volonté de rester dans le bonheur et dans la joie, malgré ce qui vous est arrivé.

Olivia de Lamberterie : C’est-à-dire que j’ai été vraiment dévastée, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, parce que j’étais vraiment très très proche de mon frère et que tout d’un coup, vous savez, il y a l’expression, on vous dit “le sol tout d’un coup se dérobe” et vraiment j’ai vécu ça, et je pensais pas qu’on pouvait être si malheureux. Et puis, un jour, il y a eu vraiment un électrochoc, quand mon dernier petit garçon, j’ai trois fils, Balthazar, qui avait 7 ans à l’époque, il est venu vers le début du mois de décembre, et il m’a dit “Maman j’ai une question très importante : est-ce qu’on va faire quand-même Noël ?”. Et cette question, elle était à la fois très innocente, et en même temps elle était presque philosophique parce qu’elle disait “Est-ce qu’on va avoir le droit d’être heureux, un jour, de nouveau ?”. Et elle m’a vraiment fait beaucoup réfléchir, et je lui ai dit “Bien sûr, mon chéri” puisque je ne voulais pas punir mes enfants. Je trouve que quand on est dans le chagrin, on a tendance, instinctivement et inconsciemment, à punir ceux qui vous entourent, et moi je ne voulais pas que mes enfants grandissent avec une mère sinistre, je ne voulais pas que mon mari il ait une épouse sinistre, et donc j’ai beaucoup réfléchi à ça en me disant “Comment est-ce qu’on peut faire ? Comment est-ce que je peux faire pour transformer mon chagrin en un élan ?”. J’aime beaucoup ce mot d'”élan”. Et j’ai beaucoup travaillé à ça. Honnêtement c’était pas facile, je ne suis pas enjouée tous les jours. Il y a des jours où je me dis “Mon dieu, comment je vais réussir à me lever ?”, mais pour que le suicide de mon frère soit pas une défaite, mais soit quelque chose qui me rende plus forte.

RCA (Nicolas) : C’est le message d’une femme forte que l’on a aujourd’hui. Est-ce qu’on peut dire qu’il y a un avant et un après vous ?

Olivia de Lamberterie : En tout les cas il y a un avant et un après dans ma vie, oui. Et ça je m’en suis rendue compte tout de suite, vraiment, quand ma belle-sœur m’a appelé pour me dire la mort de mon frère, c’est une des premières choses que j’ai éprouvé, c’est dire “rien ne sera plus jamais comme avant”, et c’est très curieux comme impression. Peut-être c’était la première fois que j’avais senti ça. Et après, soit vous choisissez de vous enterrer, vous creuser un trou et puis vous mettez un oreiller sur votre tête, et puis voilà, soit vous choisissez la vie, et c’est un vrai travail. Alors après je suis très fluctuante : il y a des jours où je suis très, comme aujourd’hui, il fait beau, on est à Avignon, le livre est là, il me porte, et puis il y a des jours où honnêtement je suis moi-même très mélancolique et très douteuse de tout, mais je me bats. Et je me bats parce que je trouve que j’ai la chance d’avoir une très belle vie et je ne veux pas la gâcher.

RCA (Nicolas) : Est-ce que vous croyez au hasard, ou est-ce que c’était écrit tout ça ? Vous vous êtes posée la question, peut-être ?

Olivia de Lamberterie : C’est une très bonne question aussi ! Je transforme le hasard en signe. Vous savez, il y a un écrivain que j’adore, c’est Paul Auster, l’écrivain américain. Vous êtes très jeunes, je sais pas si vous l’avez lu, c’est vraiment un écrivain que j’adore et toute son oeuvre est fondée, comme ça sur les signes. Et moi je crois beaucoup aux signes. Non, je ne crois pas tellement aux hasard. Il y a une phrase de Freud qui dit “le hasard n’est que la répétition lui-même” et je pense assez ça. Je pense que le hasard se déguise.

RCA (Gwen) : Croyante dans le déterminisme. Mais pour élargir un petit peu notre entretien, je voudrais parler aussi un peu de votre carrière, parce que vous êtes aussi rédac’ chef adjointe de la rubrique livres à ELLE mais vous êtes aussi chroniqueuse au masque et la plume, donc la littérature et l’Art en général, ça fait partie intégrante de votre vie, et est-ce que vous pensez que la littérature c’est le moyen d’expression adéquat voir nécessaire de ce genre de sentiment ?

Olivia de Lamberterie : Alors c’était celui qui était à ma portée parce que sans doute si j’avais été sculpteur, j’aurais fait une statue. Moi je n’avais vraiment que les mots en fait à ma portée, donc vraiment comme un artisan, j’ai ouvert mon ordinateur et j’ai commencé à travailler, mais je pense que la peinture, que la sculpture, que le cinéma, sont aussi des moyens d’entretenir la mémoire. Après, moi vraiment, je suis lectrice à 2000% donc j’ai pris aussi ce qui me semblait à ma portée.

RCA (Gwen) : Du coup peu importe le mode d’expression artistique, tout ce qui importe c’est d’exprimer ?

Olivia de Lamberterie : Oui, je pense que oui, c’est le rôle de la culture de se souvenir, de transmettre, et puis aussi de transcender, de faire que tout d’un coup, d’un objet vous fassiez quelque chose de beau.

RCA (Gwen) : Pour vous, j’imagine, la promotion de la culture auprès, notamment, des jeunes, c’est quelque chose d’essentiel dans votre travail.

Olivia de Lamberterie : Oui, et c’est quelque chose que je fais beaucoup au travers d’une de mes troisièmes casquettes, qui est celle de chroniqueuse littéraire le matin à Télématin, où j’ai eu la chance d’avoir une rubrique, et là mon métier, la manière dont j’essaye de le faire, c’est de transmettre mon enthousiasme, c’est à dire que j’ai lu un livre qui m’a emballé, et vraiment je me dis “Comment est-ce que tu peux en parler ?” de manière à ce que vous Gwen, vous Nicolas, tout d’un coup vous êtes devant votre télé et hop, vous allez lever le nez de votre café et vous dire “Mais ? De quoi elle me parle ?”. Mais vraiment, ça, ça me donne envie. Voilà, de la même manière que j’appellerai ma meilleure amie pour lui dire “Attends je viens de lire un truc, c’est tellement beau !”. Voilà, et ça j’adore, ce relais, parce que les livres sont aussi un territoire fragile qui sont très en compétition avec l’image et notamment, aujourd’hui je pense que la principale concurrence du livre ce sont les séries, qui sont, en plus, très chronophages. Si vous commencez, vous pouvez passer vingt heures à regarder trois saisons d’une série, et je le comprends très bien parce que c’est très très bien écrit. J’ai beaucoup d’admiration pour les séries, mais comment faire pour que des jeunes comme vous foncent dans une librairie et achètent un livre moi, c’est vraiment un enjeu capital pour moi.

RCA (Nicolas) : Vous êtes critique littéraire, vous avez beaucoup lu du coup, pourquoi avoir attendu un peu plus de 50 ans pour écrire votre premier livre ?

Olivia de Lamberterie : Parce que je trouvais que je n’avais rien à dire. Très souvent il y a des éditeurs qui étaient venus me voir en me disant mais pourquoi tu fais pas un livre sur les femmes, sur untel, sur un écrivain etc, mais moi mon métier de journaliste m’allait très bien, et je disais : “Qu’est ce que tu veux que je raconte, j’ai rien à dire”. Et puis là je me suis dit, “Là, j’ai un truc à dire qui en vaut la peine”.

RCA (Nicolas) : Est-ce qu’être écrivain et journaliste ça va de pair ou est-ce que c’est en fonction de chacun ?

Olivia de Lamberterie : Après c’est en fonction de chacun, moi je trouve que les deux vont bien ensemble et on m’a beaucoup posé la question : “Mais vous qui aviez tant lu, est ce que vous n’étiez pas trop impressionnée par justement tout ce que vous aviez pu lire ?”. Et j’ai eu l’impression, au contraire, qu’à chaque fois que j’ai eu un problème technique pour le livre, “Est ce que ça je l’écris à la première personne, à la deuxième, au passé, au présent ?”, “Comment je construis mon histoire ?”; et quand j’avais une difficulté technique j’allais devant ma bibliothèque, je prenais un livre d’un auteur que j’aime, je l’ouvrais n’importe où, et souvent je trouvais la réponse à ma question.

RCA (Gwen) : Donc en fait, l’admiration qu’on a pour les autres n’a pas été un frein mais un moteur ?

Olivia de Lamberterie : Exactement, le fait aussi d’avoir beaucoup beaucoup lu et beaucoup beaucoup écrit puisque pour le journal ELLE j’écris depuis que j’ai 20 ans, et j’ai vraiment énormément écrit, et j’écris toujours beaucoup. C’est comme si, pour prendre une autre métaphore, pendant des années, j’avais fait des gammes, vous voyez, j’avais appris le solfège et tout d’un coup, et je m’étais dit d’un coup “Allez ma fille, écris une symphonie”. J’avais un tout petit peu de base, voilà.

RCA (Gwen) : Merci beaucoup pour ce superbe entretien.

Olivia de Lamberterie : Merci à vous. Merci beaucoup.

Vous pouvez donc vous procurer “Avec toutes mes sympathies” publié aux éditions Stock en librairie et retrouver Olivia de Lamberterie sur France 2 dans Télématin, sur France Inter en tant que chroniqueuse dans “Le masque et la plume” mais également via ses critiques littéraires dans le magazine Elle.

Gwen LANGLOIS

Nicolas SIMON- -ALTIBELLI