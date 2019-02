Patrick Poivre d’Arvor : “Il n’y a rien de pire que l’uniformité”

PPDA a été pendant près de 30 ans présentateur du journal de 20 heures de TF1 après l’avoir été sur Antenne 2, mais c’est en sa qualité d’auteur que nous avons eu la chance de le rencontrer. Il venait en effet présenter son dernier roman : “La Vengeance du loup”, paru aux éditions Grasset, dans le cadre de l’Autre Festival. Au cours de cet entretien, nous avons pu aborder à la fois son rapport à la littérature mais aussi son expérience de journaliste.

Radio Campus Avignon (Nicolas) : Bonjour PPDA.

PPDA : Bonjour.

RCA (Nicolas) : Vous préférez qu’on vous appelle PPDA ou Patrick Poivre d’Arvor ?

PPDA : Ça m’est absolument égal ! Comme vous voulez. Ou Patrick, ou tout court.

RCA (Nicolas) : Pour débuter cet entretien, comment vous est venue l’idée de cette fiction ?

PPDA : Bien écoutez, je me suis mis dans ma peau de quand j’avais 12 ans. L’histoire c’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Charles et qui à 12 ans perd sa mère. Son monde s’écroule et il se raccroche à une espèce d’envie très étrange : il veut devenir Président de la République. C’est quelque chose qui devient chez lui très très fort. Et à partir de là on imagine des personnages qui gravitent et qui nous permettent de découvrir et le milieu politique et le milieu médiatique.

RCA (Gwen) : Est-ce que écrire ça vous permet de laisser une trace sur cette Terre, peut-être une trace autre que votre carrière de journaliste, de présentateur ?

PPDA : Oui, j’ai tendance à penser, d’abord, vous savez les journaux télévisés, j’ai du en présenter 10.000 mais on les oublie aussi sec parce que le lendemain y’en a déjà un nouveau. Donc ça c’est très éphémère le journalisme. En revanche, les livres ils existent. Parfois ils ont des carrières étranges. Sur le moment ils ne sont pas repérés, puis quelques années plus tard, quelqu’un en trouve un exemplaire et puis c’est comme ça que les choses démarrent. Et c’est beau. J’aime bien cette idée des traces, oui. Et d’ailleurs j’ai écris un livre de souvenirs qui s’appelle “Seules les traces font rêver”, c’était un vers de René Char qui disait “Les poètes ne sont pas là pour laisser des preuves. Seules les traces font rêver”.

RCA (Gwen) : C’est vrai que la littérature c’est un peu une trace éternelle de notre passage sur Terre, et puis, effectivement, l’attrait, pour moi, de la littérature, c’est qu’elle peut résonner à n’importe quel moment dans le cœur d’un lecteur qui va trouver un livre par hasard. La deuxième question que je voulais vous poser, c’est est-ce qu’à votre avis il est nécessaire de maîtriser les codes de la littérature, du roman, de l’écriture pour être, justement, un bon journaliste ? Est-ce que ces deux activités vont nécessairement de pair ?

PPDA : Je crois que c’est deux activités qui n’ont pas tellement de rapport. Enfin, bien sûr, il faut être observateur, ça c’est une chose, mais le journaliste il est là pour rendre compte de la vérité tandis que le romancier peut tout se permettre moi je me permets plein de choses avec ce livre, je joue avec un peu la réalité, avec des Présidents de la République en exercice ou qui l’ont été, je fais des tas de choses différentes et je suis heureux de m’abriter derrière ce masque de romancier.

RCA (Nicolas) : Durant votre carrière de journaliste, on a vu que aimiez oser. Est-ce que vous permettre, justement, à travers le roman, à travers les fictions, à travers les livres, c’est quelques chose qui vous plait, justement, davantage que votre activité de journaliste ou est-ce que c’est deux choses totalement distinctes ?

PPDA : Je pense qu’en effet il faut oser, il faut avoir de l’audace parce que sinon vous ressemblez à tout le monde. Bon d’accord, vous gardez votre job, mais enfin c’est quand même pas passionnant ou pas plus passionnant que ça. Non, ce qui est bien, c’est de tenter des choses nouvelles, même de se casser la figure, c’est absolument pas gênant ça. Il y a beaucoup de gens qui n’osent pas, justement parce qu’ils ont peur de chuter. Au moins vous aurez tenté. Y’a rien de pire que d’avoir des regrets. On peut avoir des remords, mais des regrets c’est trop bête ! Tentons les choses, puis vous savez, ce qu’on croit être le ridicule, parfois c’est pas si ridicule que ça.

RCA (Gwen) : Du coup l’audace doit être plus un moteur qu’une barrière, on va dire, parce que moi je pense, parfois, vous tentez des choses et vous exprimez des convictions qui finalement vont vous être reprochées et vont plus vous porter préjudice.

PPDA : C’est sûr. Bien sûr qu’il y a besoin d’être parfois un peu diplomate au départ, mais une fois que votre carrière est lancée, vous existez par votre caractère et si vous êtes beaucoup trop lisse, vous n’existerez pas.

RCA (Nicolas) : Est-ce que c’est le conseil que vous pourriez donner aux futurs journalistes ? Comme nous aimerions l’être, ou…

PPDA : Tous les deux vous voulez être journalistes ?

RCA (Gwen et Nicolas) : Oui.

PPDA : Et bien je vous souhaite déjà beaucoup de bonheur parce que c’est un très beau métier.

RCA (Nicolas) : Merci. Est-ce que vous trouvez qu’aujourd’hui on ose assez dans le journalisme ?

PPDA : Non, je trouve que, malheureusement, il y a trop de médias qui se concurrencent, qui s’épient les uns les autres, qui font à peu près la même chose. Y’a rien de pire que le formatage, et le public s’en rend compte d’ailleurs. Il n’aime pas, profondément. Il peut regarder, comme ça, mais il n’est pas très puissamment accroché. Donc non, il faut que chacun ait sa singularité, sa voix, son accent. Voyez, on est dans le sud. C’est bien qu’il y ait un peu des accents, quand même. À Paris, c’est toujours les mêmes façons de parler, les mêmes scansions dans les commentaires radios ou télévisés. Donc non, soyez vous-même. C’est ça le plus important.

RCA (Gwen) : Être rebelle ou tout du moins exprimer son opinion et ses convictions, c’est ce qu’il y a de plus importants, finalement, pour un journaliste ?

PPDA : Oui, parce que franchement, si c’est pour répéter ou caqueter les opinions des autres, c’est pas intéressant, enfin pour moi, c’est pas l’objet de la vie. On peut être malins, bien sûr, on est pas obligé d’insulter les gens qu’on va interviewer m’enfin on peut les interroger différemment.

RCA (Gwen) : Du coup, justement, par rapport à la diplomatie, etc, ce dont vous parlez, est-ce que la littérature justement n’est pas un média plus libre que n’est le journalisme aujourd’hui ?

PPDA : Oui, par nature, et c’est très libre parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une bande dessinée, avec une idée vous pouvez faire un roman, un récit, vous pouvez faire un essai, enfin, vous voyez ? Sur une seule base vous pouvez décliner beaucoup de choses. Donc de ce point de vue la forme est beaucoup plus libre, oui.

RCA (Gwen) : Du coup est-ce que la littérature c’est un exutoire nécessaire pour vous, où plus un passe temps ?



PPDA : En ce qui me concerne ça l’a toujours été. Mais j’ai commencé par ça. Pour mon premier livre, j’avais votre âge à peu près, j’étais même un petit peu plus jeune, j’avais 17 ans, ça s’appelait “Les Enfants de l’aube”, je l’ai publié beaucoup plus tard, et j’en ai écrit un tout de suite après aussi, et puis le journalisme n’est venu qu’après.

RCA (Gwen) : Et bien merci beaucoup pour cet entretien.

PPDA : Et bien je vous souhaite plein de bonheur. (PPDA à Gwen) Vous vous voulez faire dans la radio ? La presse écrite ? Ou…

RCA (Gwen) : Radio, et j’aimerais beaucoup me spécialiser dans la promotion du théâtre et de l’art sous toutes ses formes.

PPDA (à Gwen) : C’est super. A Avignon vous êtes là où il faut, oui. (PPDA à Nicolas) Et vous ?

RCA (Nicolas) : Et moi les trois secteurs m’intéressent : la radio, la télé, la presse écrite.

PPDA : D’accord. En général, les choses arrivent comme ça, sans qu’on les demande, et puis il peut y avoir des opportunités qu’il faut savoir saisir.

RCA (Nicolas) : Et j’ai une question, justement, en parlant d’opportunités. Est-ce que étoffer son carnet d’adresse c’est quelque chose d’important quand on veut commencer dans le journalisme, ou comment commencer ? Souvent les étudiants que je connais, je suis en Info-Com à l’université d’Avignon, on se demande comment on fait, “est-ce que je suis vraiment dans une bonne voie”, “qu’est-ce que je vais devenir”, “est-ce que je suis…”

PPDA : Vous savez, déjà, quand vous avez l’idée de vous dire “tiens, il y a une manifestation, là c’est un festival du livre, à Avignon, j’y vais” déjà rien que d’avoir cette envie là, ça vous donne un plus. Si vous vous disiez “Ah non, il fait beau, j’vais en profiter pour prendre mon week-end”, là je vous donnerais moins de chance dans ce métier.

RCA (Gwen) : Et est-ce qu’il vaut mieux suivre son instinct ou les études ?

PPDA : Moi je suis pour l’instinct, mais enfin bon, tout le monde vous dira qu’il faut suivre les études, aussi, voilà.

RCA (Gwen) : Bah ouais c’est le gros soucis, c’est à dire qu’on est beaucoup à hésiter, à se dire “est-ce qu’on tente des stages dans des grandes rédactions, des choses comme ça” ?

PPDA : Les stages. Vous apprendrez dix fois plus dans un stage.

RCA (Gwen) : Merci beaucoup pour cette… On sent que vous êtes un peu…rebelle…pas rebelle…

PPDA : Rebelle moyen. Je suis juste comme ça, à essayer de ne pas être comme tout le monde. Je trouve qu’il n’y a rien de pire que l’uniformité.



RCA (Gwen) : Bah vous êtes un anticonformistes apaisé on dirait ! Merci beaucoup !



PPDA : Bonne chance à vous !

Le dernier livre de Patrick Poivre d’Arvor “La Vengeance du loup”est disponible en librairie aux éditions Grasset. Vous pouvez également le retrouver dans son émission « Vive les Livres !» sur CNEWS tous les vendredis à 22h.

Gwen LANGLOIS

Nicolas SIMON- -ALTIBELLI