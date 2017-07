Piletta ReMix ou la création sonore à son apogée

Piletta ReMix, un rendez-vous poétique en musique à découvrir tous les jours au Théâtre des Doms. Un conte initiatique pour petits et grands…

WOW !! c’est ce qu’on peut dire en sortant de cette pièce jouée tous les jours au Théâtre des Doms. A 13h, des passionnés de sons et de belles histoires se retrouvent pendant 50 minutes pour partager la joie de la création sonore. Le collectif Wow, composé de neuf personnes propose de nous plonger dans un conte merveilleux, dans un univers à la fois urbain et sauvage, un peu révélateur d’un monde en déclin.

Piletta ReMix, c’est l’histoire d’une petite fille, plongée dans un monde parallèle au monde classique dans lequel elle doit lutter pour obtenir un remède contre la maladie de sa Grand Mère. Ce remède, c’est la fleur de Bibiscus. On ne peut la trouver que dans un endroit lointain, difficilement accessible, la colline de Bilipolis.

La petite fille de neuf ans et demi va alors se lancer dans l’aventure. Elle va essayer de tout faire pour sauver sa Grand Mère. Elle n’a que trois jours pour la trouver. Le soir de pleine lune, il sera trop tard…Son périple pour atteindre cette ville et cette fleur va être semé d’embûches. La fleur est difficile à trouver mais elle va surtout se confronter à un monde impitoyable. La ville de Bilipolis est aux mains d’une forme de mafia. A la tête de celle-ci, un homme qui n’a aucun sentiment, agréable au premier abord mais qui fait régner un climat de terreur sur cette ville : l’homme fil de fer.

Rien n’est gratuit, tout doit se payer et se payer parfois très cher. A neuf ans et demi, Piletta va comprendre que le monde n’est pas si rose que ce qu’on lui avait raconté. Elle va lutter, faire de belles rencontres pour pouvoir atteindre la plante miraculeuse et éphémère…

Ce conte et ce spectacle peuvent plaire aux enfants comme aux parents. Le collectif Wow a choisi de nous transporter dans cet univers parallèle par une immersion totale. Pendant toute la durée de la pièce, le spectateur est enfermé dans une bulle grâce à un casque. Cet outil pourrait faire penser qu’on ne vit pas la pièce, qu’on ne partage rien avec les autres spectateurs mais en réalité, ce n’est pas le cas. Les casques nous offrent la possibilité de nous isoler pour pleinement nous concentrer sur le conte… mais aussi la musique.

Piletta ReMix, c’est au départ une fiction radiophonique, diffusée en Belgique sous le nom de Piletta Louise. La musique, les bruitages sont au centre de cette pièce. C’est tout là l’intérêt des casques. L’univers sonore créé par les instruments de musique, par les objets divers à l’utilisation détournée nous fait parcourir le monde avec Piletta. Le jeu sur les voix, si on fait abstraction des personnes sur le plateau, nous fait vraiment croire que nous écoutons des personnes différentes. C’est une vraie belle mise en son de cette histoire. Le travail réalisé est maîtrisé à la perfection.

Ce spectacle au Théâtre des Doms fait marcher l’imagination. Ce ne sont pas les éléments de décor (instruments de musique, objets détournés ou micros), mais seule l’écoute qui nous permet de créer l’histoire, d’interpréter les paroles. Piletta ReMix, ce n’est pas seulement une belle histoire bien racontée, c’est peut-être aussi un message sur notre société. Même si durant les 50 minutes, le spectacle nous plonge dans de grands moments de douceur et de poésie, on ne tombe jamais dans le niais. Ce remix, c’est un appel à nous ouvrir sur le monde et à ne pas se laisser enfermer dans notre vie terre à terre. Ça fait du bien de rêver et d’imaginer une vie parallèle à la nôtre. Un vrai coup de cœur qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. Piletta, Luis, l’homme fil de fer, Mme Plomb, Karim vous invitent au voyage. Prenez votre billet au plus vite pour Piletta ReMix !!!

Pour découvrir leur univers, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil ici. Et si vous êtes sur Avignon, le spectacle est tous les jours jusqu’au 26 juillet à 13h au Théâtre des Doms.

Martin Obadia