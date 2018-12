Quand L’UAPV devient Avignon Université

Le Mistral souffle et les feuilles des arbres tombent: c’est la fin d’une période qui laisse place à du renouveau. En la matinée automnale du 5 novembre 2018, les étudiants de l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse ont pu comprendre que quelque chose de nouveau se tramait, quand ils se sont vus distribués sur les deux campus des tote bag floqués d’une mention inconnue mais explicite, “Avignon Université”.

Un nouveau logo et un nouveau nom: Radio Campus Avignon s’est rendu à la conférence de presse pour comprendre ce changement d’identité !

Changer de logo

Cela faisait 22 ans que le précédent logo existait. L’Université avait besoin d’un nouveau souffle, qu’elle matérialise dans son logo épuré mais juste de sens.

Les lettres “A” et “U” pour “Avignon Université” dans des couleurs chaudes, les couleurs de la Provence de la région SUD (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) et qui nous rappellent les Ocres de Roussillon, aussi appelées “ Le Colorado Provençal “ sont à l’image du blason du département de Vaucluse et de la région. Par ce logo, une volonté d’unifier et de moderniser l’image de l’Université à travers “un graphique unique, une rencontre entre la typographie et les formes géométriques abstraites”. Ces formes sont inspirées par les éléments architecturaux de l’Université, avec l’image des remparts d’Avignon, de l’entrée de L’Université du campus Hannah Arendt mais aussi de l’Opéra Grand Avignon.

Changer de nom

Avignon Université, pour permettre le rayonnement de l’Université à l’International avec pour modèles des Universités de renom telles que“Harvard University” ou “Oxford University”. Cela lui permet également d’appuyer sa renommée sur la ville d’Avignon, forte d’image de par le Festival d’Avignon, la plus grande manifestation de théâtre au monde qu’elle accueille chaque été. Une décision d’être en accord avec son temps et de mettre en avant le patrimoine et la culture de la ville d’Avignon, notamment grâce au Palais des Papes, à sa Cour d’honneur mais aussi au fameux Pont Saint Bénézet (le pont d’Avignon où l’on y dansait tous en rond).

Changer de slogan

Ne pas attendre l’avenir, le faire ! devient Se distinguer, innover, agir, rayonner, aller au delà des possibles. De part ce nouveau slogan, la volonté est de mettre en lumière certaines spécificités d’Avignon Université.

, au niveau local, régional, national et même international. Aller au delà des possibles , aller vers l’avant; cela montre la volonté que les étudiants de l’université ont et peuvent avoir.

C’est néanmoins avec un brin de nostalgie que les étudiants accueillent ces changements, avec parfois certaines critiques quant à la modernisation et l’uniformisation du logo malgré le souhait d’un nouvel élan.

Léa Amara & Coline Devis