RCA fête ses 9 ans: [INTERVIEW] Pauline Martin et ELLE

Pauline Martin et Elle étaient présentes le jeudi 4 avril au Pub Z pour fêter les 9 ans de Radio Campus Avignon en musique. D’habitude dissociées, les deux artistes se sont alliées pour nous proposer un set en duo: à cette occasion, nous les avons interviewé pour en savoir plus sur leur parcours et leurs projets.

Radio Campus Avignon: Pour nos lecteurs qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter et nous dire comment vous en êtes venues à la musique?

Pauline Martin: Moi la musique m’est venue par mon père en fait qui est compositeur, même si de base c’est pas son métier, il a l’oreille musicale, qu’il m’a transmis ainsi que pour la composition tout ça; ça a donc toujours fait partie de ma vie. Pour l’anecdote, je chantais même avant de parler! Ma mère s’en était inquiétée, elle avait demandé au pédiatre si c’était normal que sa fille chante et ne parle pas. Je chante plus que ce que je ne parle. Elle: Moi c’est Estelle, j’ai 20 ans et mon nom de scène c’est Elle. J’ai toujours chanté, eu un attrait pour le spectacle, quand j’étais petite je faisais des spectacles avec mes frères et soeurs. Pendant le collège j’ai eu une période assez compliquée dans ma vie ce qui fait que je me suis tournée vraiment plus vers la musique et le chant à cette époque. J’ai commencé à prendre des cours de guitare et de chant, puis la composition est venue de là. Et nous sommes ici!

RCA: Vous êtes deux artistes dissociées mais ce soir vous présentez un set ensemble; pouvez-vous nous parler de votre rencontre? Ce n’est pas la première fois que vous allez chanter ensemble…

Pauline: De base Estelle et moi on fait des choses complètement différentes et on a pas les mêmes styles musicaux: elle fait plus de la chanson française acoustique folk et moi plus du rock électro en anglais, mais on s’est rencontrées par la musique vu qu’on avait des amis en commun. Elle mettait des trucs sur internet, j’étais super jalouse d’elle et je voulais faire pareil (rires).

RCA: Pour de vrai?!

Elle : Moi aussi j’étais jalouse d’elle (rires)! Pauline: Oui! Mais on a compris qu’on était dans le même délire, le même humour. Un jour je suis allée dormir chez elle et on a commencé à mettre une boucle musicale sur un logiciel, on a fait nos imbéciles dessus et c’est ce soir là qu’on a écrit la musique qu’on va faire ce soir, “Je te stalke”, en trente minutes pour rire. Mais tout le monde nous encourageait à la faire. Je suis toujours pas d’accord mais elle m’a forcé à la faire ce soir! Elle: On était pas dans le même collège, c’était un peu la compétition et tout: j’avais vu que t’avais posté ta chanson Jagger, je l’ai écoutée et j’étais là “ah mais c’est trop bien elle chante”! On a commencé à parler sur les réseaux, puis la première fois qu’on a chanté ensemble c’était chez toi (ndlr: chez Pauline Martin) en pleine après-midi, on avait posté quelques vidéos sur un réseau et voilà! Pauline: c’est ma meilleure amie, on est vraiment connectées quoi.

RCA: Vous n’avez donc jamais pensé à créer un vrai duo?

Elle: Si on y pense. On va voir comment Je te stalke marche ce soir et en fonction du succès on pense à écrire un album entier comme ça.

RCA: Vous avez commencé en postant des covers mais peu à peu vous nous donnez des chansons originales. Gris pour Estelle, Just Lies et Sorry pour Pauline… Quelles sont vos volontés pour ces compositions et dans quel style musical vous souhaitez vous inscrire?

Elle: Avant je composais vachement en anglais des trucs que j’ai jamais posté car je n’en étais pas très contente, puis j’ai remarqué que quand je composais en français j’arrivais plus à exprimer ce que je voulais dire. C’est ma langue maternelle donc fatalement je sais mieux écrire en français, et du coup j’ai pas de style précis car ce que je vais présenter ce soir est un peu de tous les styles. Je pense m’inscrire dans une ligne de chanson française électro. Pauline: Je serai incapable de dire dans quel style musical je suis, mais mes compos sur les réseaux sont celle que je fais avec mon père avec qui j’ai un groupe. Mais si je devais choisir pour moi toute seule ça serait rock/folk.

RCA: Vous avez repris toutes les deux Angèle, mais à part cette inspiration commune j’aimerais savoir si vous en avez d’autres?

Elle: Les miennes sont assez éclectiques, mon père me mettait Nostalgie à fond dans la voiture. Sinon Brel, Brassens et Aznavour en terme de texte c’est les personnes qui m’inspirent vraiment beaucoup. En terme de musique j’aime beaucoup dans la scène actuelle: Angèle, Billie Ellish… Pauline: Contrairement à Estelle j’ai une culture musicale éclatée (rire), de base j’aime pas trop la musique française. J’ai toujours aimé Lady Gaga, Billie Ellish aussi, Ed Sheeran, donc la scène pop actuelle.

RCA: J’ai vu que Elle ton EP était en préparation, mais pourriez-vous nous confier vos différents projets?

Elle: Je bosse sur mon EP que j’aimerais sortir cet été ou en septembre. Après je bosse pas mal pour ma part avec des djs souvent étrangers, en ce moment de lyon qui vont passer dans des grands festivals et un autre à Marseille qui nous a proposé à Pauline et moi une chanson chacune dans son prochain album qui sort en mai. On fera sûrement des festivals en mai avec lui. Pauline: Moi c’est pareil je fais beaucoup de collaboration avec des djs. Mais je prépare surtout beaucoup de covers à mettre en ligne sur Youtube, avec des clips hyper artistiques. Donc développer cette chaîne et le coté visuel.

Emilie Grasso