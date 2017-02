Récit d’une folle soirée Montpellieraine (Telegram + St and the Self Tribute Band)

Encore une soirée réussie au Black Out, où la formation avignonnaise de Estéban Gimenez était à l’honneur.

St and the Self Tribute Band

Jeudi dernier, Radio Campus Avignon a suivi les avignonnais de St and the Self Tribute Band jusqu’à Montpellier. Ils jouaient avec les anglais de Telegram dans la mystique salle du Black Out. Après avoir fait danser le public parisien de la Mécanique Ondulatoire la veille, Estéban Gimenez et sa bande revenait avec la ferme intention de nous en mettre plein la vue. Mission réussie pour le jeune groupe ! Capables de la plus romantique des ballades rock comme de la plus folle des excentricités, la formation a redoublé d’audace durant 45 minutes. Devant une salle quasi-comble, ils ont fait l’étalage de leurs justesses rythmiques quelquefois gâchée par quelques pains à la guitare. Une grande richesse mélodique portée par un duo basse-batterie de talent, St and the Self Tribute Band nous a clairement impressionné. Dans un style alternant riffs post-punks, douceur flower power et voix éraillée, ils seront à retrouver très bientôt dans la Cité des Papes !

Si la première partie fut remarquable, que dire de la seconde ! Quand Telegram monte sur scène, on sent de suite que ça va faire du bruit. Avec leurs looks de rockers 90’s en perfecto et cheveux longs, les 4 anglais ont explosé les murs du Black Out avec leurs riffs surpuissants. Grâce à un cocktail parfait de disto dégueu et de reverb’ abusive, Télégram nous transmet une énergie diabolique. C’est agressif, délirant et jouissif. « Ca tape » entend-on dans le public. Les 4 londoniens ont su revenir aux sources du « vrai bon rock comme on l’aime »®. Toutefois, on pourrait finir par se lasser, la musique bien que ravageuse n’est pas très évolutive. Le set d’une heure qu’ils nous ont délivrés est amplement suffisant !

Au final, une super soirée, pleine d’énergie, de sourires et de talent. Des qualités que nos jeunes ambassadeurs avignonnais n’ont pas oublié de travailler !

Guillaume Carlin

Sinon le concert a été organisé par Vision Nocturne Records qui organise ce soir à la Cave des Pas Sages à Avignon un concert de Gloria. Nous on y sera et vous ?