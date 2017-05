Reperkusound, voyage futuriste et énergie sombre

Comme chaque week-end de Pâques, Médiatone a organisé sa chasse aux œufs musicale. Au cœur de Villeurbanne, le Double Mixte a prêté ses trois scènes : Main Stage, Moon Stage et Solar Stage se sont disputées les artistes programmés. Entre dub, techno, hip-hop et reggae, le festival propose depuis maintenant douze ans une programmation plus qu’éclectique sur trois soirs, 22 heures-5 heures non-stop. Alors que le festival Reperkusound se définit lui-même comme futuriste et stellaire, on en ressort plus affaiblit par le décalage horaire que des étoiles pleins les yeux.

Deuxième année de participation, je remonte le 14 avril 2017 dans la DeLorean du Double Mixte pour un bref retour vers le futur. Deuxième essai après la sulfureuse édition de l’année 2016, cette fois-ci je rentre par l’accès VIP. Après une onzième édition décevante, je décide de faire table rase et de profiter du pass crash-barrières pour voir cette douzième tentative d’un œil nouveau. Le Double Mixte est composé de trois espaces-temps différents : le Main Stage, scène principale, la Moon Stage et la Solar Stage.Cette année, les planètes semblent s’être alignées pour donner place à quelques grands noms de la scène française. On retrouvera notamment le collectif Chinese Man, groupe phare de la galaxie hip-hop depuis 2014, aux côtés des martiens Salut C’est Cool, ou encore du très lunaire Mandragora.

Mais, malgré une programmation prometteuse, on se retrouve à des années-lumières du résultat attendu. C’est le néant, la déception totale, entre morceaux attendus jamais envoyés et musique cruellement répétitive. On donnera quand même un trois étoiles à la super équipe de bénévoles et à l’implication qu’on sent derrière l’organisation de cet événement, ainsi qu’aux aliénés de Salut C’est Cool, toujours aussi lumineux et originaux, qui donnent à la scène une fantastique attraction gravitationnelle : une trentaine de jeunes incontrôlables ont colonisé le plateau, chantant, sautant, déjouant les pièges de la sécurité pour se frayer un chemin jusqu’aux artistes.

Retour à la dure réalité : dans le vaisseau Double Mixte, pas une minute de répit. Le boum-boum est toujours présent, et rares sont les musiques qui te permettent une minute d’apesanteur. Les décorations sont primaires, plus encore que l’année dernière. L’immense hangar est seulement surmonté de deux globes géométriques en fer forgé, pendants au-dessus du public.

L’atmosphère est pesante, la Main Stage en fin de soirée est une véritable vitrine de la jeunesse malade : une odeur insupportable de vomi alcoolisé flotte dans l’air, le sol en béton poisseux est jonché de détritus et de dégueulis. L’absence d’endroit pour s’asseoir et le froid pluvieux de l’extérieur force les adolescents exténués et au bord du coma éthylique à s’allonger sur ce même sol, au pied de l’infructueux stand de prévention. Tel des météorites échouées semblant avoir survécu à la traversée de l’Univers et qu’on retrouve sur le sol, ils s’amassent au milieu des cadavres de bières et de pochons. Pas même moyen de se ravitailler en nourriture pour tenir le coup : alors que les snacks proposés sont de base excessivement chers et pas fameux, la moitié de ces derniers sont en fait inexistants.

L’ascension droite est infiniment longue, les dernières minutes sont dures à vivre : aucun moyen de rentrer chez soi avant cinq heures du matin, à moins d’avoir son vaisseau spatial personnel. Quand on finit enfin par rentrer à la maison, dans son lit en l’an 2017, après six heures de long voyage et un retour d’une heure et demi dans un space-tram enfumé et bondé de corps vides, on plonge sans honte dans une torpeur digne d’un trou noir. Avant de s’assoupir, une dernière pensée traverse notre esprit : si c’est ça le futur, alors, c’était mieux avant.

Chloé Crozat et Mona Vuoso.