Retour sur la soirée Rap Session

La soirée « Rap session » organisée par Com’On, association de la licence Information-Communication d’Avignon Université, se déroulait le 2 Rue Mignard au Délirium à Avignon le 6 décembre 2018. L’ouverture était prévue aux alentours de 21h mais la fête aura commencé vers 21h40. Retour sur cette soirée réussie!

Nous nous retrouvons plongés dans une ambiance vintage, avec une décoration assez ancienne dans une pièce sombre à l’éclairage tamisé. Les couleurs se confondent entre le jaune et le rouge. Partout de grands fauteuils, des tables rondes, avec au centre un sol en parquet suivi d’une grande scène située plutôt vers le fond de la salle où le flow aura battu son plein. Le public, composé de plus de 200 personnes dont une grande majorité d’étudiants, avait le choix entre rester debout pour mieux pouvoir profiter du spectacle, ou observer le tout sur les canapés et les chaises mis à disposition. De plus l’accès à un buffet était prévu, où brownie et pizzas étaient en libre service accompagnés d’un grand bar ou l’on pouvait acheter que ça soit alcool ou soft si l’envie nous prenait (tout en lisant le programme de la soirée disponible un peu partout par exemple). Mais après s’être installés, place au spectacle !

Le thème de la soirée : Le rap. De nombreux artistes sont venus partager avec nous leur passion en nous emportant dans leur univers.

Le premier artiste à ouvrir le bal n’est autre que Simon, un étudiant en Information-Communication à Avignon Université. Ce dernier alias Symbioz nous a à travers ses textes poignants, totalement convaincu. Par la suite nous avons eu Vin-G&Fresh 2 jeunes Marseillais, Tommy, le groupe Flow Theory composé de deux jeunes danseurs et une danseuse mais aussi GANG, Nero et Kinsha&Lotus dont les sons sont tous disponibles sur la page Facebook de la soirée « RAP Session X Com’On » ou bien sur YouTube. Sans oublier Luminessence le DJ de la soirée et les membres de l’association La Chambre Claire qui ont pu figer des instants de la soirée grâce à leurs nombreuses photos que l’on vous invite à consulter.

Chaque prestation avait sa particularité, par exemple certains ont fait participer le public, je pense notamment à Vin-G&Fresh, ou encore au groupe GANG qui ont déchaîné la foule. Mais je n’oublie pas les trois danseurs qui ont su capter notre attention tout en nous offrant un spectacle de qualité au centre de la pièce. Ce fut une soirée riche en émotions et en animations.

Alexia Tardieu